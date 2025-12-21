newspaper
21.12.2025 | 11:27
Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Κωνσταντινούπολη: Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο – Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
Κόσμος 21 Δεκεμβρίου 2025 | 18:07

Κωνσταντινούπολη: Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο – Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη

Οι δύο Γαλλίδες ήρθαν αρκετές φορές σε αντιπαράθεση η μία με την άλλη μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τη Μαριάμ Ν. να υποστηρίζει ότι μονάχα η Ιμπτισέμ Μπ. επικοινωνούσε με τον άνδρα που τους έδωσε τις βαλίτσες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Spotlight

Δύο νεαρές Γαλλίδες, που συνελήφθησαν στα τέλη Φεβρουαρίου, σε μια ενδιάμεση στάση στην Κωνσταντινούπολη κι έχοντας στις αποσκευές τους σχεδόν 25 κιλά κάνναβης, αναμένεται να βρεθούν εκ νέου την Τρίτη ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης, που αναμένεται να εκδώσει την ετυμηγορία της.

Οι νεαρές γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται υπό κράτηση εδώ και δέκα μήνες στη μεγαλύτερη φυλακή της Τουρκίας, στο δυτικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης, είναι αντιμέτωπες με κάθειρξη άνω των 10 ετών.

Κατά την πρώτη ακροαματική διαδικασία τον Σεπτέμβριο, η Ιμπτισέμ Μπ., 22 ετών και η Μαριάμ Ν., ηλικίας 23 ετών, είχαν ισχυριστεί ότι παραπλανήθηκαν από έναν φίλο τους, τον Τερίκ Ο. και έναν συνεργό του, που τους έδωσε στην Μπανγκόκ δύο βαλίτσες για να τις μεταφέρουν στο Βέλγιο, στη μητέρα του Τερίκ Ο.

«Είναι δύο πραγματικά αφελή (κορίτσια), δύο παιδιά που τα εξαπάτησαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ινές, μία από τις θείες της Ιμπτισέμ Μπ., η οποία συνελήφθη την 28η Φεβρουαρίου στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης μαζί με την καλύτερη φίλη της, επιστρέφοντας από ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη.

«Δεν γνώριζα τι μετέφερα»

Οι δύο Παριζιάνες ήρθαν αρκετές φορές σε αντιπαράθεση η μία με την άλλη μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τη Μαριάμ Ν. να υποστηρίζει ότι μονάχα η Ιμπτισέμ Μπ. επικοινωνούσε με τον άνδρα που τους έδωσε τις βαλίτσες.

«Δεν είχα συναντήσει ποτέ αυτόν το αγόρι και δεν γνώριζα τι μετέφερα. Η βαλίτσα μου είχε ένα λουκέτο, η Ιμπτισέμ που είπε πως υπήρχαν μέσα καλλυντικά», κατέθεσε ενώπιον των δικαστών.

Η Ιμπτισέμ Μπ. είπε, από την πλευρά της, ότι η παιδική της φίλη παρέλαβε τις δύο βαλίτσες το πρωί της πτήσης τους Μπανγκόκ-Βρυξέλλες, ενώ εκείνη κοιμόταν.

«Εάν γνωρίζαμε πως υπήρχε μαριχουάνα στο εσωτερικό, δεν θα είχαμε ποτέ πάρει τις βαλίτσες. Δεν θα διακινδυνεύαμε να πάμε φυλακή. Δεν κοίταξα καν εάν υπήρχε ένα λουκέτο, εμπιστευόμουν το φίλο μου Τερίκ», ισχυρίστηκε προτού επιστρέψει στο κελί της.

Η δικηγόρος της οικογένειας της Ιμπτισέμ, Καρόλ Ολιβιά Μοντενό, είπε πως ο Τερίκ Ο. ενορχήστρωσε τα πάντα από τη φυλακή της Αμιένης (βόρεια Γαλλία), όπου κρατείτο όταν εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, κάτι που οι δύο γυναίκες αγνοούσαν.

Τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί εάν εκείνος δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει κινητό τηλέφωνο ενώ κρατείτο στη φυλακή, υπογραμμίζει η συνήγορος της νεαρής κοπέλας.

«Καθώς τα ναρκωτικά δεν προορίζονταν για την Τουρκία, ελπίζουμε πως οι δικαστές θα επιδείξουν επιείκεια», δήλωσε η θεία της Ιμπτισέμ, Ινές, που την επισκέφθηκε στη φυλακή.  Πρόσθεσε πως «παραμένουμε αισιόδοξες και θα δώσουμε μάχη, εφόσον χρειαστεί, για μια μεταγωγή στη Γαλλία».

