Απτόητος Τραμπ κατά μεταναστών – Νέα μέτρα το 2026

Μια πιο επιθετική καταστολή της μετανάστευσης ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για το 2026 διαθέτοντας δισεκατομμύρια για δράσεις όπως επιδρομές σε περισσότερους χώρους εργασίας — ακόμη και καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης. ICE, σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπου έκαναν επιδρομές σε γειτονιές και ήρθαν σε σύγκρουση με κατοίκους. Ενώ οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν φέτος μερικές επιδρομές υψηλού προφίλ σε επιχειρήσεις, απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό τις επιδρομές σε αγροκτήματα, εργοστάσια και άλλες επιχειρήσεις που είναι οικονομικά σημαντικές, αλλά είναι γνωστό ότι απασχολούν μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Η ICE και η Συνοριακή Φρουρά θα λάβουν 170 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα κονδύλια έως τον Σεπτέμβριο του 2029 – μια τεράστια αύξηση της χρηματοδότησης σε σχέση με τον υπάρχοντα ετήσιο προϋπολογισμό τους, που ανέρχεται σε περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά την έγκριση ενός τεράστιου πακέτου δαπανών από το Κογκρέσο, το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, τον Ιούλιο.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναφέρουν ότι σχεδιάζουν να προσλάβουν χιλιάδες επιπλέον πράκτορες, να ανοίξουν νέα κέντρα κράτησης, να συλλάβουν περισσότερους μετανάστες σε τοπικές φυλακές και να συνεργαστούν με εξωτερικές εταιρείες για τον εντοπισμό ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Τα εκτεταμένα σχέδια απέλασης έρχονται παρά τα αυξανόμενα σημάδια πολιτικής αντίδρασης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

Το Μαϊάμι, μία από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο από την καταστολή του Τραμπ λόγω του μεγάλου μεταναστευτικού πληθυσμού του, εξέλεξε την περασμένη εβδομάδα τον πρώτο δημοκρατικό δήμαρχό του σε σχεδόν τρεις δεκαετίες, σε μια κίνηση που, όπως δήλωσε ο εκλεγμένος δήμαρχος, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στον πρόεδρο. Άλλες τοπικές εκλογές και δημοσκοπήσεις έχουν δείξει την αυξανόμενη ανησυχία των ψηφοφόρων που είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις επιθετικές τακτικές μετανάστευσης.

«Οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν αυτό το ζήτημα όχι τόσο ως θέμα μετανάστευσης, όσο ως παραβίαση των δικαιωμάτων, παραβίαση της δέουσας διαδικασίας και εξωκοινοτική στρατιωτικοποίηση των γειτονιών», δήλωσε ο Mike Madrid, ένας μετριοπαθής πολιτικός στρατηγός των Ρεπουμπλικάνων. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα για τον πρόεδρο και τους Ρεπουμπλικάνους».

Η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής έπεσε από 50% τον Μάρτιο, πριν ξεκινήσει τις σκληρές ενέργειες σε πολλές μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, σε 41% στα μέσα Δεκεμβρίου, για το θέμα που ήταν το ισχυρότερο όπλο του.

Η αυξανόμενη ανησυχία του κοινού έχει επικεντρωθεί στους μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες που χρησιμοποιούν επιθετικές τακτικές, όπως η χρήση δακρυγόνων σε κατοικημένες γειτονιές και η σύλληψη Αμερικανών πολιτών.

Εκτίναξη του αριθμού των απελαθέντων μεταναστών

Εκτός από την επέκταση των μέτρων επιβολής του νόμου, ο Τραμπ έχει αφαιρέσει το προσωρινό νομικό καθεστώς από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από την Αϊτή, τη Βενεζουέλα και το Αφγανιστάν, αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούσαν να απελαθούν, καθώς ο πρόεδρος υπόσχεται να απομακρύνει 1 εκατομμύριο μετανάστες κάθε χρόνο – ένας στόχος που σχεδόν σίγουρα δεν θα επιτύχει φέτος. Μέχρι στιγμής, περίπου 622.000 μετανάστες έχουν απελαθεί από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ο Τόμ Χόμαν, υπεύθυνος για τα σύνορα του Λευκού Οίκου, δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ τήρησε την υπόσχεσή του για μια ιστορική επιχείρηση απέλασης και απομάκρυνσης εγκληματιών, ενώ παράλληλα έθεσε τέλος στην παράνομη μετανάστευση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Ο Χόμαν είπε ότι ο αριθμός των συλλήψεων θα αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς η ICE προσλαμβάνει περισσότερους αξιωματικούς και επεκτείνει τη χωρητικότητα των κέντρων κράτησης με τη νέα χρηματοδότηση.

«Νομίζω ότι θα δείτε τους αριθμούς να εκτινάσσονται στα ύψη το επόμενο έτος», είπε ο Χόμαν, ο οποίος πρόσθεσε ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν «απολύτως» περισσότερες ενέργειες επιβολής του νόμου στους χώρους εργασίας.

Η Σάρα Πιρς, διευθύντρια κοινωνικής πολιτικής της κεντροαριστερής ομάδας Third Way, είπε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις ήταν απρόθυμες να αντιδράσουν στην καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ το περασμένο έτος, αλλά θα μπορούσαν να ωθηθούν να εκφράσουν την άποψή τους αν το επίκεντρο στραφεί στους εργοδότες.

Η Πιρς είπε ότι θα είναι ενδιαφέρον να δούμε «αν οι επιχειρήσεις θα αντισταθούν τελικά σε αυτή την κυβέρνηση».

Πηγή: ΟΤ