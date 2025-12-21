newspaper
21.12.2025 | 11:27
Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Απτόητος Τραμπ κατά μεταναστών – Νέα μέτρα το 2026
Κόσμος 21 Δεκεμβρίου 2025 | 18:35

Απτόητος Τραμπ κατά μεταναστών – Νέα μέτρα το 2026

Ο Τραμπ σχεδιάζει να αυξήσει τις επιδρομές σε χώρους εργασίας παρά τους πολιτικούς κινδύνους

Μια πιο επιθετική καταστολή της μετανάστευσης ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για το 2026 διαθέτοντας δισεκατομμύρια για δράσεις όπως επιδρομές σε περισσότερους χώρους εργασίας — ακόμη και καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους, όπως αναφέρει το Reuters.

Η ICE και η Συνοριακή Φρουρά θα λάβουν 170 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα κονδύλια έως τον Σεπτέμβριο του 2029

Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης. ICE, σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπου έκαναν επιδρομές σε γειτονιές και ήρθαν σε σύγκρουση με κατοίκους. Ενώ οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν φέτος μερικές επιδρομές υψηλού προφίλ σε επιχειρήσεις, απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό τις επιδρομές σε αγροκτήματα, εργοστάσια και άλλες επιχειρήσεις που είναι οικονομικά σημαντικές, αλλά είναι γνωστό ότι απασχολούν μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Η ICE και η Συνοριακή Φρουρά θα λάβουν 170 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα κονδύλια έως τον Σεπτέμβριο του 2029 – μια τεράστια αύξηση της χρηματοδότησης σε σχέση με τον υπάρχοντα ετήσιο προϋπολογισμό τους, που ανέρχεται σε περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά την έγκριση ενός τεράστιου πακέτου δαπανών από το Κογκρέσο, το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, τον Ιούλιο.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναφέρουν ότι σχεδιάζουν να προσλάβουν χιλιάδες επιπλέον πράκτορες, να ανοίξουν νέα κέντρα κράτησης, να συλλάβουν περισσότερους μετανάστες σε τοπικές φυλακές και να συνεργαστούν με εξωτερικές εταιρείες για τον εντοπισμό ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Τα εκτεταμένα σχέδια απέλασης έρχονται παρά τα αυξανόμενα σημάδια πολιτικής αντίδρασης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

Το Μαϊάμι, μία από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο από την καταστολή του Τραμπ λόγω του μεγάλου μεταναστευτικού πληθυσμού του, εξέλεξε την περασμένη εβδομάδα τον πρώτο δημοκρατικό δήμαρχό του σε σχεδόν τρεις δεκαετίες, σε μια κίνηση που, όπως δήλωσε ο εκλεγμένος δήμαρχος, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στον πρόεδρο. Άλλες τοπικές εκλογές και δημοσκοπήσεις έχουν δείξει την αυξανόμενη ανησυχία των ψηφοφόρων που είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις επιθετικές τακτικές μετανάστευσης.

«Οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν αυτό το ζήτημα όχι τόσο ως θέμα μετανάστευσης, όσο ως παραβίαση των δικαιωμάτων, παραβίαση της δέουσας διαδικασίας και εξωκοινοτική στρατιωτικοποίηση των γειτονιών», δήλωσε ο Mike Madrid, ένας μετριοπαθής πολιτικός στρατηγός των Ρεπουμπλικάνων. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα για τον πρόεδρο και τους Ρεπουμπλικάνους».

Η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής έπεσε από 50% τον Μάρτιο, πριν ξεκινήσει τις σκληρές ενέργειες σε πολλές μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, σε 41% στα μέσα Δεκεμβρίου, για το θέμα που ήταν το ισχυρότερο όπλο του.

Η αυξανόμενη ανησυχία του κοινού έχει επικεντρωθεί στους μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες που χρησιμοποιούν επιθετικές τακτικές, όπως η χρήση δακρυγόνων σε κατοικημένες γειτονιές και η σύλληψη Αμερικανών πολιτών.

Εκτίναξη του αριθμού των απελαθέντων μεταναστών

Εκτός από την επέκταση των μέτρων επιβολής του νόμου, ο Τραμπ έχει αφαιρέσει το προσωρινό νομικό καθεστώς από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από την Αϊτή, τη Βενεζουέλα και το Αφγανιστάν, αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούσαν να απελαθούν, καθώς ο πρόεδρος υπόσχεται να απομακρύνει 1 εκατομμύριο μετανάστες κάθε χρόνο – ένας στόχος που σχεδόν σίγουρα δεν θα επιτύχει φέτος. Μέχρι στιγμής, περίπου 622.000 μετανάστες έχουν απελαθεί από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ο Τόμ Χόμαν, υπεύθυνος για τα σύνορα του Λευκού Οίκου, δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ τήρησε την υπόσχεσή του για μια ιστορική επιχείρηση απέλασης και απομάκρυνσης εγκληματιών, ενώ παράλληλα έθεσε τέλος στην παράνομη μετανάστευση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Ο Χόμαν είπε ότι ο αριθμός των συλλήψεων θα αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς η ICE προσλαμβάνει περισσότερους αξιωματικούς και επεκτείνει τη χωρητικότητα των κέντρων κράτησης με τη νέα χρηματοδότηση.

«Νομίζω ότι θα δείτε τους αριθμούς να εκτινάσσονται στα ύψη το επόμενο έτος», είπε ο Χόμαν, ο οποίος πρόσθεσε ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν «απολύτως» περισσότερες ενέργειες επιβολής του νόμου στους χώρους εργασίας.

Η Σάρα Πιρς, διευθύντρια κοινωνικής πολιτικής της κεντροαριστερής ομάδας Third Way, είπε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις ήταν απρόθυμες να αντιδράσουν στην καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ το περασμένο έτος, αλλά θα μπορούσαν να ωθηθούν να εκφράσουν την άποψή τους αν το επίκεντρο στραφεί στους εργοδότες.

Η Πιρς είπε ότι θα είναι ενδιαφέρον να δούμε «αν οι επιχειρήσεις θα αντισταθούν τελικά σε αυτή την κυβέρνηση».

Πηγή: ΟΤ

googlenews

Stream newspaper
Κωνσταντινούπολη: Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο – Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
Τουρκία 21.12.25

Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη

Οι δύο Γαλλίδες ήρθαν αρκετές φορές σε αντιπαράθεση η μία με την άλλη μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τη Μαριάμ Ν. να υποστηρίζει ότι μονάχα η Ιμπτισέμ Μπ. επικοινωνούσε με τον άνδρα που τους έδωσε τις βαλίτσες

Σύνταξη
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»
Κόσμος 21.12.25

Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»

Ένα κίνημα που έχει αρχίσει να αμφιβάλει για τον φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό των Ρεπουμπλικανών, βρίσκει στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον τον επιδέξιο εκφραστή του, προκαλώντας όμως πανίσχυρους υπερσυντηρητικούς ηγέτες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηλιοστάσιο: Επίσημη έναρξη του χειμώνα με τη μικρότερης διάρκειας ημέρα – Έθιμα ανά τον κόσμο
Συμβολισμοί και παραδόσεις 21.12.25

Επίσημη έναρξη του χειμώνα σηματοδοτεί το σημερινό ηλιοστάσιο - Έθιμα ανά τον κόσμο

Το χειμερινό ηλιοστάσιο αποτελεί σημείο αναφοράς σε πολλές παραδόσεις, επειδή συμβολίζει την αναγέννηση καθώς το φως επανέρχεται έπειτα από τη βαθιά νύχτα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς από πιστός σύμμαχος μετατράπηκε σε υπ’ αριθ. 1 εχθρό των ΗΠΑ
Αλλάζουν οι εποχές 21.12.25

Βενεζουέλα: Πώς από πιστός σύμμαχος μετατράπηκε σε υπ’ αριθ. 1 εχθρό των ΗΠΑ

Κάποτε τις πουλούσαν όπλα και κάνανε τα στραβά μάτια σε αυταρχικούς ηγέτες της και στη διαφθορά, Σήμερα όμως οι ΗΠΑ εντείνουν το ακήρυχτο πόλεμο στη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ
Κορυφώνεται η ένταση 21.12.25

Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ

Η ένταση στην Καραϊβική κλιμακώνεται, καθώς Μαδούρο και Τραμπ παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Σύμφωνα με το Axios, το Καράκας επιτρέπει στις ΗΠΑ να κατασχέσουν πετρελαιοφόρα, σηκώνοντας το γάντι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
Επίθεση 21.12.25

«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό

Η πρωταγωνίστρια του Τιτανικού Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε τους μηχανισμούς επιβίωσης σε μια αμείλικτη βιομηχανία ψεύτικης ομορφιάς και συστημικού σεξισμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πάνος Ρούτσι: Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης
Τέμπη 21.12.25

«Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης», λέει ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στις εξελίξεις για την εκταφή του παιδιού του, Ντένις και το πού καθυστερεί η υπόθεση. «Σε κάθε βήμα έχουμε εμπόδια», επισήμανε.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
Αθλητισμός & Σπορ 21.12.25

Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να συνεχίζουν την... παρέλαση στη Γ' Εθνική, αυτή τη φορά διαλύοντας την Ελπίδα Τρίπολης με 12-0, στην έκτη τους σερί νίκη στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο – Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
Τουρκία 21.12.25

Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη

Οι δύο Γαλλίδες ήρθαν αρκετές φορές σε αντιπαράθεση η μία με την άλλη μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τη Μαριάμ Ν. να υποστηρίζει ότι μονάχα η Ιμπτισέμ Μπ. επικοινωνούσε με τον άνδρα που τους έδωσε τις βαλίτσες

Σύνταξη
Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές
Στο Γαλάτσι 21.12.25

Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές

«Γίνεται για τέταρτη φορά και έχει γίνει τρεις φορές υπό την αιγίδα του δήμου», γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για το πάρτι στο προαύλιο της εκκλησίας στο Γαλάτσι. Τι ανέφερε για όσους αντέδρασαν

Σύνταξη
Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών – Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες
Ανυποχώρητοι 21.12.25

Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών - Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες

Οι αγρότες συνεχίζουν ακλόνητοι τον αγώνα τους - Τι αποφάσισε η συνέλευση του μπλόκου στη Νίκαια, γιατί δεν άνοιξαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο - Ζητούν τα στοιχεία συμμετεχόντων σε κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι

Εύκολα η Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μοντιλίβι» κόντρα στην Τζιρόνα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη La Liga, καθώς επικράτησε με 3-0 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών
Ελλάδα 21.12.25

Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται από αύριο Δευτέρα μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών

Σύνταξη
Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 21.12.25

Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος

Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» εντοπίστηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιστέρι 7 ανήλικα άτομα

Σύνταξη
Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία
Γιατί καθυστερούν 21.12.25

Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία

Τι γίνεται με τις εκταφές των θυμάτων των Τεμπών; Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα και γιατί καθυστερεί η διαδικασία; Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία οι συγγενείς των θυμάτων. Τι λέει στο in ο δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)

Ανεβασμένος o Ολυμπιακός Β' του Άλβαρο Ρούμπιο, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το «διπλό» -και μάλιστα με ανατροπή- στην έδρα του Παναργειακού, για τη δεύτερη σερί νίκη τους. Η... νέα γενιά πρωταγωνίστησε και πάλι, με τους Ζουγλή και Πνευμονίδη να πετυχαίνουν τα γκολ των Πειραιωτών.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού
Ελλάδα 21.12.25

Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού

«Όλα είναι καθαρά και διάφανα... Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό» ξεκαθαρίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
Πολλές οι συμπτώσεις 21.12.25

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα

Την ώρα της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και με την κυβέρνηση να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, βγαίνει διαρροή ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Καθόλου τυχαία η στιγμή, λένε με νόημα οι αγροτοσυνδικαλιστές, που, βεβαίως, πρώτοι απαιτούν «όλα στα φως»

Σύνταξη
Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση
Άβολο 21.12.25

Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση

Σε μια ομιλία που ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς τόνους της οικονομικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με μια απρόσμενη τροπή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πως η επιστροφή του Φαλ θα γίνει πιο σύντομα από ότι αναμενόταν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αποθεραπεία του Μουστάφα Φαλ πηγαίνει πολύ καλά και εξέφρασε την πίστη ότι ο Γάλλος σέντερ θα καταφέρει να αγωνιστεί μέσα στη φετινή σεζόν.

Σύνταξη
Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο

Ο Πορτογάλος τεχνικός, Ζοσέ Μουρίνιο θέλει άμεση ενίσχυση στα άκρα της άμυνας και οι Αετοί κινούνται αποφασιστικά για τον διεθνή με το Πράσινο Ακρωτήρι από την Εστρέλα Αμαδόρα

Γεώργιος Μαζιάς
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
