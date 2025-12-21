Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να συνεχίζουν την... παρέλαση στη Γ' Εθνική, αυτή τη φορά διαλύοντας την Ελπίδα Τρίπολης με 12-0, στην έκτη τους σερί νίκη στο πρωτάθλημα.
- Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
- Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών
- Ενέσεις για απώλεια βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματάτε;
- Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Με τον καλύτερο τρόπο «έκλεισε» το 2025 ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών των Πειραιωτών. Οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα νίκησαν με 12-0 την Ελπίδα Τρίπολης στο γήπεδο Φιλικών, στο ματς της 6ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και έκαναν το «έξι στα έξι», με πρώτη σκόρερ την Βενιαμίν, με τέσσερα γκολ (δύο η Ματζάνα, δύο η Πελεκούδα).
Με εξαιρετική άμυνα και επίθεση, παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο, τα κορίτσια του Ολυμπιακού προηγήθηκαν με 8-0 της Ελπίδας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο, ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 12-0, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα, με το «απόλυτο» των 18 βαθμών.
Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 7ο λεπτό, άνοιξε το σκορ (0-1), με την Ματζάνα. Τρία λεπτά μετά, η Βενιαμίν διπλασίασε τα τέρματα (0-2) των «ερυθρόλευκων», με την Ματζάνα να σκοράρει ξανά (17′), για το 3-0. Στο 23ο λεπτό, η Τρυγούτη «έγραψε» το 4-0, ενώ η Βενιαμίν «χτύπησε» τέσσερις ακόμα φορές (28′, 30′, 40′), κάνοντας το 7-0. Το 8-0 του ημιχρόνου διαμόρφωσε η Πελεκούδα, στο 43ο λεπτό.
Στο δεύτερο μέρος, ο Θρύλος «έριξε» ταχύτητα και με τέσσερα γκολ των Πελεκούδα (50′), Μισιρλή (61′), Μυλωνά (77′) και Ιωαννίδη (88′), έφτασε στο τελικό 12-0 επί της Ελπίδας Τρίπολης.
Ολυμπιακός: Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Τρυγούτη, Τζανή, Σιαπλαούρα, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Δημητρίου, Γιάννου, Μαντζακοπούλου).
- LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ: Οι αρχικές επιλογές του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (pic)
- Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
- LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
- Ο Ντέκλαν Ράις οδηγεί την Άρσεναλ στον τίτλο – «Είναι ο κορυφαίος μέσος στον κόσμο» είπε ο Μόγιες
- Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι
- Η πρώτη του Μόρις και η «πρώτη» του Φαλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις