Διασυρμός των Λέικερς από τους Κλίπερς (133-88) – Οι Ρόκετς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (115-101)

Οι Χιούστον Ρόκετς έβαλαν τέλος στο σερί έξι νικών των Νάγκετς, επικρατώντας στο Ντένβερ με 115-101. Την ομάδα από το Τέξας οδήγησε στην επιτυχία ο Κέβιν Ντουράντ που σημείωσε 31 πόντους, ενώ πολύ καλή απόδοση είχαν ακόμη ο Ριντ Σέπαρντ με 28 πόντους και ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ που πέτυχε νταμπλ νταμπλ με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από πλευράς των γηπεδούχων, «αιχμή του δόρατος» ήταν σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Νίκολα Γιόκιτς με 25 πόντους, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 16 και ο Μπρους Μπόουεν πέτυχε νταμπλ νταμπλ με 12 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.

Τα highlights στο Ρόκετς – Νάγκετς

Στο μεταξύ, την έκτη νίκη τους σε οκτώ αγώνες πανηγύρισαν οι Σέβεντι Σίξερς που επιβλήθηκαν 121-114 των Ντάλας Μάβερικς στη Φιλαδέλφεια. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ με 38 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τους Τζόελ Εμπίιντ και Πολ Τζορτζ, με τον Βι Τζέι Έτζκομπ να πετυχαίνει άλλους 26. Από πλευράς των «Μαβς», Κούπερ Φλαγκ και Άντονι Ντέιβις πέτυχαν από 24 πόντους έκαστος, με τον «AD» να «κατεβάζει» και 15 ριμπάουντ.

Από εκεί και πέρα, οι Κλίπερς πήραν το ντέρμπι του Λος Άντζελες, επικρατώντας των Λέικερς στο «Intuit Dome» με 103-88. Ο Καουάι Λέοναρντ σημείωσε 32 πόντους για λογαριασμό των γηπεδούχων, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην τρέχουσα σεζόν, ενώ οι Κλίπερς είχαν 16/43 τρίποντα στο ματς, κόντρα στους Λέικερς που «έχασαν» στο πρώτο ημίχρονο τον Λούκα Ντόντσιτς, λόγω τραυματισμού.

Ο Σλοβένος είχε απολογισμό 12 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 19 λεπτά, αφού αστόχησε στα πρώτα έξι σουτ που επιχείρησε, ενώ δεν επέστρεψε στο ματς μετά την ανάπαυλα. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος στις 30 Δεκεμβρίου θα γιορτάσει τα 41α γενέθλιά του, ήταν ο πρώτος σκόρερ των Λέικερς με 36 πόντους. Ο Τζέιμς Χάρντεν τελείωσε το ματς με 21 πόντους και 10 ασίστ για τους Κλίπερς, με τον Τζον Κόλινς να προσθέτει 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τέλος, οι Σέλτικς πανηγύρισαν τη δεύτερη σερί νίκη τους, καταβάλλοντας την αντίσταση των Ράπτορς στο Τορόντο με 112-96. Ο Πέιτον Πρίτσαρντ πλησίασε το triple double, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ, καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του ασθενούς Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος είχε πετύχει 30 πόντους στη χθεσινή νίκη επί των Μαϊάμι Χιτ, ενώ οι «Κέλτες» είχαν συνολικά έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Από πλευράς της ομάδας από τον Καναδά, Μπράντον Ίνγκραμ και Σάντρο Μαμουκελασβίλι σημείωσαν από 24 πόντους έκαστος, ενώ ο άλλος «διψήφιος» των Ράπτορς ήταν ο Σκότι Μπαρνς με 12.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Ναγκετς – Ρόκετς 101-115

Πέλικανς – Πέισερς 128-109

Σίξερς – Μάβερικς 121-114

Ράπτορς – Σέλτικς 96-112

Πίστονς -Χόρνετς 112-86

Γκρίζλις – Γουίζαρντς 122-130

Γουόριορς – Σανς 119-116

Τζαζ – Μάτζικ 127-128

Κινγκς – Μπλέιζερς 93-98

Κλίπερς – Λέικερς 103-88