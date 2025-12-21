Τι έκανε ο Μόντε Μόρις στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε το «11 στα 11» στη φετινή Stoiximan GBL, επικρατώντας του Κολοσσού Ρόδου και συνέχισε με το απόλυτο μετά την 11η «στροφή» του πρωταθλήματος. Και εκτός από την 40άρα του Ντόρσεϊ, αυτό που… μένει από το ματς είναι ο Μόντε Μόρις που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που πριν από μερικές μέρες ήρθε στη χώρα μας, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις (και υποσχέσεις) στα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, κάνοντας αισθητή την παρουσία του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Μόρις πάτησε στο παρκέ του ΣΕΦ στα τέλη της πρώτης περιόδου και λίγα λεπτά μετά πέτυχε και τους πρώτους του πόντους με την φανέλα του Ολυμπιακού. Μάλιστα, το καλό… μεσημε΄ρι φάνηκε από νωρίς, αφού ο 30χρονος γκαρντ μοίραζε την μπάλα και… βουτώσε για να την κλέψει.

Τι έκανε ο Μόντε Μόρις στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό

Ο Μόρις στο ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα είχε 8 πόντους με 3/7 σουτ εντός παιδειάς (1/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, κάτι παραπάνω από 22 λεπτά συμμετοχής (22:17).

O Μόντε Μόρις ήταν επιδραστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ: