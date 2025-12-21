Τι έκανε ο Μόντε Μόρις στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό (vids)
Ντεμπούτο με… υποσχέσεις από τον Μόντε Μόρις, με την φανέλα του Ολυμπιακού – Οι αριθμοί και τα πεπραγμένα και στις δύο πλευρές του παρκέ.
- Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
- Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών
- Ενέσεις για απώλεια βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματάτε;
- Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Ο Ολυμπιακός έκανε το «11 στα 11» στη φετινή Stoiximan GBL, επικρατώντας του Κολοσσού Ρόδου και συνέχισε με το απόλυτο μετά την 11η «στροφή» του πρωταθλήματος. Και εκτός από την 40άρα του Ντόρσεϊ, αυτό που… μένει από το ματς είναι ο Μόντε Μόρις που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.
Ο Αμερικανός γκαρντ, που πριν από μερικές μέρες ήρθε στη χώρα μας, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις (και υποσχέσεις) στα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, κάνοντας αισθητή την παρουσία του και στις δύο πλευρές του παρκέ.
ΤΕΛΙΚΟ🏀 #OlympiacosBC – Κολοσσός H HOTELS COLLECTION 100- 86 #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYKOL pic.twitter.com/1TSW7o9Qsk
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 21, 2025
Ο Μόρις πάτησε στο παρκέ του ΣΕΦ στα τέλη της πρώτης περιόδου και λίγα λεπτά μετά πέτυχε και τους πρώτους του πόντους με την φανέλα του Ολυμπιακού. Μάλιστα, το καλό… μεσημε΄ρι φάνηκε από νωρίς, αφού ο 30χρονος γκαρντ μοίραζε την μπάλα και… βουτώσε για να την κλέψει.
Τι έκανε ο Μόντε Μόρις στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό
Ο Μόρις στο ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα είχε 8 πόντους με 3/7 σουτ εντός παιδειάς (1/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, κάτι παραπάνω από 22 λεπτά συμμετοχής (22:17).
O Μόντε Μόρις ήταν επιδραστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ:
- ΠΑΟΚ: Οι αρχικές επιλογές του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (pic)
- Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
- LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
- Ο Ντέκλαν Ράις οδηγεί την Άρσεναλ στον τίτλο – «Είναι ο κορυφαίος μέσος στον κόσμο» είπε ο Μόγιες
- Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι
- Η πρώτη του Μόρις και η «πρώτη» του Φαλ
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις