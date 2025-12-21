Για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και δρόμων προκειμένου να καρπώνονται παράνομο οικονομικό όφελος συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στο Νέο Ψυχικό, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν άνδρες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση όσων καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) τις βραδινές ώρες της 19ης προς 20ή Δεκεμβρίου 2025.

Νέο Ψυχικό: Πώς δρούσε η ομάδα

Δύο από τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν φέρονται να παραλάμβαναν και να στάθμευαν τα οχήματα πελατών στα σημεία που «κρατούσαν» για αυτό τον λόγο, ενώ τα άλλα δύο ήταν προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα αυτοκίνητα των πελατών, τους παρέδιδαν αριθμημένα αποκόμματα και τοποθετούσαν αντίστοιχο απόκομμα στο παρμπρίζ, και στη συνέχεια τα πάρκαραν σε γύρω δρόμους και πεζοδρόμια.

Κατά την αποχώρηση των πελατών, τα κλειδιά επιστρέφονταν έναντι χρηματικού αντιτίμου χωρίς την έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων. Οι επιχειρησιακές δράσεις για το συγκεκριμένο φαινόμενο συνεχίζονται.