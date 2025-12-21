Νέο Ψυχικό: Καταλάμβαναν δρόμους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής – Τέσσερις συλλήψεις
Εις βάρος των συλληφθέντων στο Νέο Ψυχικό σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων
- Καμπανάκι ειδικών για την μετάδοση της γρίπης στις γιορτές - Ποιοι κινδυνεύουν
- Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
- Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή - Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
- Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και δρόμων προκειμένου να καρπώνονται παράνομο οικονομικό όφελος συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στο Νέο Ψυχικό, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.
Κατά την αποχώρηση των πελατών, τα κλειδιά επιστρέφονταν έναντι χρηματικού αντιτίμου χωρίς την έκδοση αποδείξεως
Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν άνδρες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση όσων καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) τις βραδινές ώρες της 19ης προς 20ή Δεκεμβρίου 2025.
Νέο Ψυχικό: Πώς δρούσε η ομάδα
Δύο από τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν φέρονται να παραλάμβαναν και να στάθμευαν τα οχήματα πελατών στα σημεία που «κρατούσαν» για αυτό τον λόγο, ενώ τα άλλα δύο ήταν προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα αυτοκίνητα των πελατών, τους παρέδιδαν αριθμημένα αποκόμματα και τοποθετούσαν αντίστοιχο απόκομμα στο παρμπρίζ, και στη συνέχεια τα πάρκαραν σε γύρω δρόμους και πεζοδρόμια.
Κατά την αποχώρηση των πελατών, τα κλειδιά επιστρέφονταν έναντι χρηματικού αντιτίμου χωρίς την έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού.
Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων. Οι επιχειρησιακές δράσεις για το συγκεκριμένο φαινόμενο συνεχίζονται.
- Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
- Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
- Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις
- Ολυμπιακός: Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup
- Στο χείλος της καταστροφής η Κούβα λόγω ναυτικού αποκλεισμού Βενεζουέλας από ΗΠΑ
- Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;
- Τι είπε ο Μόντε Μόρις μετά το ντεμπούτο του: «Είχα λίγο άγχος, από εδώ και πέρα όλο και καλύτερος»
- Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις