Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα

Σε δίκη τον Φεβρουάριο παραπέμπονται ο φροντιστής των ασημικών του προεδρικού μεγάρου της Γαλλίας και άλλοι δύο άνδρες. Κατηγορούνται ότι έκλεψαν από το Ελιζέ πορσελάνες και άλλα πολύτιμα είδη επιτραπέζιας χρήσης, που προορίζονταν για επίσημες τελετές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε δύο μήνες αφότου το Μουσείο του Λούβρου βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Τον περασμένο Οκτώβριο εκλάπησαν με θεαματικό τρόπο τα κοσμημάτων του στέμματος από την εποχή του Ναπολέοντα. Το γεγονός αυτό πυροδότησε τον δημόσιο διάλογο για τα μέτρα ασφαλείας στα μουσεία και τα αξιοθέατα της χώρας.

Το Ελιζέ, όπως ονομάζεται η επίσημη προεδρική κατοικία στη Γαλλία, είχε καταγγείλει την εξαφάνιση ασημικών και επιτραπέζιων σκευών που χρησιμοποιούνται σε δείπνα και άλλες εκδηλώσεις. Η αξία τους υπολογίζεται μεταξύ 15.000 και 40.000 ευρώ, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα στο Παρίσι.

Τρία άτομα

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν πως ο φροντιστής των ασημικών Τομά Μ. και ο σύντροφός του Νταμιάν Ζ. συνελήφθησαν την Τρίτη, καθώς θεωρήθηκαν ύποπτοι για την κλοπή. Ακόμη ένας άνδρας, ο Γκιλάν Μ., συνελήφθη με την κατηγορίας της κλεπταποδοχής.

Οι αρχές πήραν καταθέσεις από το προσωπικό του προεδρικού μεγάρου, οι οποίες έστρεψαν τις υποψίες προς τον Τομά Μ.. Ο φροντιστής των ασημικών φέρεται να έκανε μειώσεις στα αποθέματα που κατέγραφε και οι οποίες προεξοφλούσαν μελλοντικές κλοπές.

Περίπου 100 αντικείμενα βρέθηκαν στο προσωπικό ντουλάπι του, στο όχημά του και στην οικία του, μεταξύ άλλων χάλκινα δοχεία, πορσελάνες Σεβρών και ποτήρια σαμπάνιας Baccarat.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα πιάτο με το έμβλημα των ενόπλων δυνάμεων και σταχτοδοχεία στον λογαριασμό του στο Vinted, όπως είπαν οι εισαγγελείς.

Φύλακας του Λούβρου ο κλεπταποδόχος

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, που αποκάλυψε την υπόθεση, ο Γκιλάν Μ., που θα δικαστεί ως κλεπταποδόχος, εργαζόταν ως φύλακας στο μουσείου του Λούβρου. Ο δικηγόρος του φέρεται να δήλωσε ότι το κίνητρο του πελάτη του, όσον αφορά την εμπλοκή στις κλοπές στο Ελιζέ, ήταν το «πάθος» του για τις σπάνιες αντίκες.

Δικαστήριο του απαγόρευσε να επιστρέψει στη θέση του στο Λούβρο εν αναμονή της δίκης, ανέφερε η εφημερίδα.