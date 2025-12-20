newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί η Ευρώπη χάνει τη φορολογική βάση της
Οικονομία 20 Δεκεμβρίου 2025

Γιατί η Ευρώπη χάνει τη φορολογική βάση της

Η φυγή εργαζομένων προς τρίτες χώρες αποδυναμώνει όχι μόνο την παραγωγικότητα αλλά και τη μελλοντική φορολογική βάση της ΕΕ

Αλέξανδρος Κλώσσας
A
A
Spotlight

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ από τον Απρίλιο του 2025 και οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές που ενεργοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 δημιουργούν την εντύπωση μιας οικονομίας που επιχειρεί να μοιράσει δίκαια το μέρισμα της ανάκαμψης.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία της Eurostat υπενθυμίζουν ότι το πρόβλημα της φτώχειας στην εργασία παραμένει επίμονο με το 10,7% των εργαζομένων στην Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από το όριο φτώχειας, έναντι 8,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά την αύξηση των ονομαστικών μισθών και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έρχονται με τη νέα χρονιά, το καθαρό εισόδημα εξακολουθεί να είναι μια δύσκολη εξίσωση.

Ο νέος κατώτατος των 880 ευρώ αποτελεί την πέμπτη συνεχόμενη αύξηση από το 2019 και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα πάνω από 1,6 εκατομμύρια εργαζόμενους. Σε καθαρούς όρους, αντιστοιχεί περίπου σε 740 ευρώ για έναν εργαζόμενο χωρίς παιδιά. Οι επιχειρήσεις το αντιμετωπίζουν ως προσαρμογή στο νέο πληθωριστικό περιβάλλον. Τα νοικοκυριά, όμως, το βιώνουν ως μερική μόνο ανακούφιση απέναντι στο σταθερά υψηλό κόστος διαβίωσης, ιδιαίτερα στη στέγαση. Πρόκειται, βεβαίως, για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα κατώτατου μισθού στη Δυτική Ευρώπη, γεγονός που κρατά χαμηλά την αγοραστική δύναμη παρά τις αυξήσεις.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αλλάζει σημαντικά τη φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους από το 2026. Οι νέοι συντελεστές μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια έως τις 60.000 ευρώ, με ιδιαίτερα έντονα οφέλη για νέους και οικογένειες με παιδιά. Για πρώτη φορά, εργαζόμενοι έως 25 ετών δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο στο εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για τις ηλικίες 26 έως 30, ο φόρος στο τμήμα εισοδήματος 10.000–20.000 ευρώ υποχωρεί από 22% σε 9%. Οι αλλαγές οδηγούν σε μειώσεις φόρου που, για εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ, φτάνουν τα 400 ευρώ ετησίως για άτομα χωρίς παιδιά και τα 600 έως 700 ευρώ για οικογένειες με παιδιά.

Όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι αν όλα αυτά αρκούν. Το 880 ευρώ μεταφράζεται μεν σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές σε σχέση με το 2024, αλλά η πίεση από τις εισφορές και από το κόστος ζωής συνεχίζει να περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Το ΙΟΒΕ υπολογίζει ότι πάνω από το 31% των ελληνικών νοικοκυριών σε αστικές περιοχές δαπανά περισσότερο από το 40% του εισοδήματός του στη στέγαση, ποσοστό που παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η όποια μισθολογική ενίσχυση απορροφάται γρήγορα από τις ανάγκες της καθημερινότητας. Οι φορολογικές μειώσεις ενισχύουν το καθαρό εισόδημα, αλλά δεν μεταβάλλουν το γεγονός ότι η αύξηση του μισθού ξεκινά από πολύ χαμηλή βάση, ειδικά για μονοπρόσωπα νοικοκυριά ή για νέους εργαζόμενους.

Ευρωπαϊκό στοίχημα

Η εικόνα περιπλέκεται περαιτέρω από το ευρωπαϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Η ανεργία στην ευρωζώνη παραμένει στο 6,4%, με ευρύτερες ενδείξεις ότι η «σφιχτή» αγορά εργασίας των δύο προηγούμενων ετών αρχίζει να χαλαρώνει. Ζητήματα παραγωγικότητας επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η αύξηση παραγωγικότητας στην ευρωζώνη κινείται μόλις στο 0,7%, περιορίζοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων να στηρίζουν πραγματικές αυξήσεις μισθών. Η Ελλάδα, με μικρές επιχειρήσεις και χαμηλή τεχνολογική ένταση, δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο να δημιουργήσει μισθούς που μπορούν να καλύψουν το κόστος ζωής.

Μέσα σε όλα αυτά, μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση προέρχεται από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του Bloomberg Tax, κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ έθεσε ανοικτά τον προβληματισμό ότι η φυγή εργαζομένων προς τρίτες χώρες αποδυναμώνει όχι μόνο την παραγωγικότητα της Ένωσης αλλά και τη μελλοντική φορολογική της βάση.

Το ζήτημα αναδεικνύεται για πρώτη φορά με τέτοια σαφήνεια, καθώς η μετανάστευση εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων δεν μεταβάλλει απλώς το εργασιακό τοπίο, αλλά έχει άμεσες δημοσιονομικές συνέπειες.

Ανάσχεση του brain drain

Η η ελληνική πολιτική για τον μισθό και τη φορολογία αποκτά μια ενδιαφέρουσα «διπλή ανάγνωση». Από τη μία, η αύξηση του κατώτατου και η μείωση της φορολογίας των εργαζομένων επιχειρούν να αντιμετωπίσουν μια οξύτατη κοινωνική ανάγκη προκειμένου να αυξηθεί επιτέλους το καθαρό εισόδημα. Από την άλλη, λειτουργούν και ως πολιτικές συγκράτησης ανθρώπινου δυναμικού.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα υπήρξε από τις χώρες με το μεγαλύτερο brain drain την προηγούμενη δεκαετία, η φορολογική πριμοδότηση των νέων και των οικογενειών με παιδιά μοιάζει να υπηρετεί πολύ περισσότερο από μια δημοσιονομική μεταρρύθμιση καθώς αντανακλά μια προσπάθεια να προστατευθεί η ίδια η φορολογική της βάση.

Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν ένα ευρύτερο ζήτημα για την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όταν η Κομισιόν πιέζει για χαμηλότερους φόρους στην εργασία, αλλά παράλληλα αναζητά τρόπους να σταθεροποιήσει τα δημοσιονομικά της, γίνεται σαφές ότι το μοντέλο της επόμενης δεκαετίας θα κριθεί στη λεπτή ισορροπία μεταξύ αύξησης των εισοδημάτων και διατήρησης μιας βιώσιμης φορολογικής βάσης.

Πηγή: ΟΤ

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Economy
ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Stream newspaper
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
Επιδόματα: Πώς διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
Τα πλασματικά έτη 20.12.25

Πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Η ετήσια αναπροσαρμογή στις αποδοχές επηρεάζει τα επιδόματα καθώς άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τον κατώτο μισθό ή με την εθνική σύνταξη, ενώ επηρεάζονται και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Ηλίας Γεωργάκης
Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026
Χρέος και παραγωγικότητα 20.12.25

Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026

Ο κύριος κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων εντοπίζεται στις πολλές και σημαντικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον που επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως
Σύμβουλοι ακινήτων 20.12.25

Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως

To in βάζει στο μικροσκόπιο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το στεγαστικό. Eκπρόσωποι της αγοράς, αξιολογoύν ένα προς ένα τα μέτρα και εκφράζουν προσδοκίες, επιφυλάξεις και ερωτήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
Μπενφίκα 20.12.25

Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Χωρίς φανφάρες και μεγάλα πρωτοσέλιδα, ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει τη δική του ιστορία το 2025, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού - Συνελήφθη μοτοσικλετιστής

Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση - Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου να κινείται με σχεδόν υπερδιπλάσια του ορίου ταχύτητα στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας

Πέντε ποδοσφαιριστές δολοφονημένοι μέσα στο 2025 – το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομες στοιχηματικές συμμορίες μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πεδίο τρόμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 20.12.25

Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη

«Δεν βρέθηκαν εκεί οι δράστες συμπωματικά. Κάποιος τους ειδοποίησε για να έρθουν» - Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στον τόπο του εγκλήματος

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA
Μπάσκετ 20.12.25

«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA

Δείτε όλη τη βραδινή δράση από τους αγώνες του NBA, με τους Σέλτικς να παίρνουν μεγάλη νίκη επί τους Χιτ, ενώ Μπουλς, Σπερς και Σίξερς νίκησαν εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» – Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό
Φως στο Τούνελ 20.12.25

«Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» - Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό

Ο μάρτυρας μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός που είδε ήταν ο αγνοούμενος γιατρός στην Κρήτη - Τι είπε η σπιτονοικοκυρά του 33χρονου

Σύνταξη
Κολωνάκι: Η ώρα της αλήθειας για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα επιστημονικά ντοκουμέντα που «καίνε»
Ελλάδα 20.12.25

Κολωνάκι: Η ώρα της αλήθειας για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα επιστημονικά ντοκουμέντα που «καίνε»

Συγκλονιστικά στοιχεία για τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου – της «αρχόντισσας του Κολωνακίου», της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

Σύνταξη
