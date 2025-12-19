Ολυμπιακός – Άλιμος 15-7: Ιδανικό φινάλε στο 2025 για τις Ερυθρόλευκες

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2025 ο Ολυμπιακός, καθώς οι ερυθρόλευκες επικράτησαν με 15-7 επί του Αλίμου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός διατηρεί το απόλυτο της φετινής σεζόν, παραμένοντας αήττητος σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετρώντας πλέον 19 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, συνεχίζοντας εντυπωσιακά την πορεία του στη σεζόν 2025-26.

Από κει και πέρα, οι «ερυθρόλευκες» άνοιξαν το σκορ με τη Χριστίνα Σιούτη στην παίκτρια παραπάνω (4:28) και ένα λεπτό μετά η Άντριους έγραψε το 2-0 από την περιφέρεια (3:28). Ο Άλιμος μείωσε με την Πάτρα (3:13) όμως η αρχηγός Βάσω Πλευρίτου, επανέφερε τη διαφορά του +2 σκοράροντας στα 46’’ για το 3-1 και η Φωτεινή Τριχά στην εκπνοή πρόσθεσε το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ για το 4-1 με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο.

Τα πρώτα λεπτά του δεύτερου οκταλέπτου, κύλησαν χωρίς κάποια αλλαγή στο σκορ, μέχρι το 3:43, όταν η Άντριους με το δεύτερο προσωπικό της τέρμα διεύρυνε το σκορ στο 5-1, με ωραίο σουτ από την περιφέρεια. Οι φιλοξενούμενες σκόραραν μετά από αρκετή ώρα στα 2:46, με εύστοχο πέναλτι της Πάτρα, (2:46) όμως η Μυριοκεφαλιτάκη απάντησε για το 6-2 (1:41) από τη θέση του φουνταριστού. Στη συνέχεια η Σιούτη, διπλασίασε και εκείνη τα τέρματά της γράφοντας το 7-2 με δυνατό σουτ από την περιφέρεια και με το σκορ αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Η Ντένια Κουρέτα στην έναρξη της 3ης περιόδου, διεύρυνε το δείκτη του σκορ στο 8-2 (7:11), η Μπιτσάκου μείωσε σε 8-3 (5:57), αλλά η Βάσω Πλευρίτου με το δεύτερο προσωπικό της γκολ έστειλε και πάλι τη διαφορά στο +6 (5:35) ενώ η Νίνου με εξαιρετικό σουτ την αύξησε στο +7 γράφοντας το 10-3, 4:46 πριν την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Ακολούθησε το τρίτο προσωπικό τέρμα της Βάσως Πλευρίτου με εύστοχο πέναλτι στα 4:03, για το 11-3 που πιστοποιούσε την υπεροχή του Θρύλου. Το οκτάλεπτο έληξε με το σκορ στο 12-4, χάρη στο γκολ της Νίνου στην εκπνοή. Ο Ολυμπιακός είχε βάλει τις βάσεις για την επικράτηση και με το επιμέρους 3-3 της τελευταίας περιόδου έφτασε σε αυτή με το τελικό 15-7 αποχαιρετώντας νικηφόρα το 2025.

Ολυμπιακός (Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 1, Τριχά 1, Αντριους 2, Σιούτη 3, Μπίκου, Ε. Νίνου 3, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Λαναρά.

Άλιμος (Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Α. Μπιτσάκου 4, Χαλδαίου, Κανελλοπούλου, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσφελντ, Μανή 1, Σκαρμούτσου, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου-Σπάθη.