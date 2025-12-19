Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ 2-0: Γενέθλια με νίκη και δυο μήνες αήττητοι οι γηπεδούχοι
Η Γκλάντμπαχ δεν χάλασε το εορταστικό κλίμα. Ανήμερα των 116ων γενεθλίων της η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες για την 15η αγωνιστική της Bundesliga.
- Μπαράζ φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του 2025
- Θρίλερ με νεκρό μωρό 5 μηνών – «Κοιμόταν μαζί μας και όταν ξυπνήσαμε είχε πεθάνει» λέει η μητέρα του
- Ρεπόρτερ κάνει πρόταση γάμου ζωντανά στη συνέντευξη Τύπου του Πούτιν
- Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε η Ντόρτμουντ τα 116 γενέθλιά της καθώς επικράτησε με 2-0 στο «Signal Iduna Park» της Γκλάντμπαχ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga διευρύνοντας παράλληλα το αήττητο σερί της στα οκτώ παιχνίδια.
Το πρώτο γκολ του αγώνα σημείωσε στο 10ο λεπτό ο Γιούλιαν Μπραντ, για να ακολουθήσει το 2-0 απ’ τον Μπέιερ στο 90+7′, με την Ντόρτμουντ να συμπληρώνει πλέον δύο μήνες χωρίς ήττα, μετά το 2-1 απ’ την Μπάγερν στο Μόναχο στις 18 Οκτωβρίου.
Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Ζούλε, Σλότερμπεργκ, Τσαν, Ρίερσον (82′ Κόουτο), Σβένσον, Γκρος (71’ Ζάμπιτσερ), Ενμετσά, Μπραντ (71’ Τσουκουεμέκα), Αντεγέμι (60’ Μπάιερ), Γκιρασί (82′ Σίλβα)
Γκλάντμπαχ: Νίκολας, Ζάντερ (80′ Μασίνο), Ντικς, Ελβέντι, Σκάλι, Ρέιτς, Ένγκελχαρντ (80′ Μόια), Νόιχαους, Νετς, Ρέινα (65’ Ρανός), Ταμπάκοβιτς
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 19/12
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0
Σάββατο 20/12
Στουτγκάρδη-Χόφενχαϊμ (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Αμβούργο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Λειψία-Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:30)
Κυριακή 21/12
Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (18:30)
Η βαθμολογία:
- Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124 παρ: Οι Καταλανοί πήραν τη ματσάρα των τριών παρατάσεων!
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Βιλερμπάν (pic)
- Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ 2-0: Γενέθλια με νίκη και δυο μήνες αήττητοι οι γηπεδούχοι
- Βεζένκοφ: «Χαρούμενοι για τη νίκη, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε»
- Μπαρτζώκας: «Είχαμε ανάγκη τη νίκη – Ο Μόρις θα παίξει την Κυριακή με τον Κολοσσό»
- Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Ξέσπασε στους Γάλλους
- Ζαλγκίρις – Παρτιζάν 109-68: Αστραψαν και βρόντηξαν οι Λιθουανοί
- Μονακό – Μπάγερν 103-77: «Πάρτι» για την ομάδα του Σπανούλη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις