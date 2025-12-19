Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ 2-0: Γενέθλια με νίκη και δυο μήνες αήττητοι οι γηπεδούχοι

Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε η Ντόρτμουντ τα 116 γενέθλιά της καθώς επικράτησε με 2-0 στο «Signal Iduna Park» της Γκλάντμπαχ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga διευρύνοντας παράλληλα το αήττητο σερί της στα οκτώ παιχνίδια.

Το πρώτο γκολ του αγώνα σημείωσε στο 10ο λεπτό ο Γιούλιαν Μπραντ, για να ακολουθήσει το 2-0 απ’ τον Μπέιερ στο 90+7′, με την Ντόρτμουντ να συμπληρώνει πλέον δύο μήνες χωρίς ήττα, μετά το 2-1 απ’ την Μπάγερν στο Μόναχο στις 18 Οκτωβρίου.

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Ζούλε, Σλότερμπεργκ, Τσαν, Ρίερσον (82′ Κόουτο), Σβένσον, Γκρος (71’ Ζάμπιτσερ), Ενμετσά, Μπραντ (71’ Τσουκουεμέκα), Αντεγέμι (60’ Μπάιερ), Γκιρασί (82′ Σίλβα)

Γκλάντμπαχ: Νίκολας, Ζάντερ (80′ Μασίνο), Ντικς, Ελβέντι, Σκάλι, Ρέιτς, Ένγκελχαρντ (80′ Μόια), Νόιχαους, Νετς, Ρέινα (65’ Ρανός), Ταμπάκοβιτς

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 19/12

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0

Σάββατο 20/12

Στουτγκάρδη-Χόφενχαϊμ (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Αμβούργο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Λειψία-Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:30)

Κυριακή 21/12

Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (18:30)

Η βαθμολογία: