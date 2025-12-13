Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)
H Χόφενχαϊμ διέλυσε με 4-1 το Αμβούργο και πάτησε στην τετράδα της Bundesliga, νίκη με 3-1 για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη που έβαλε αυτογκόλ με την Γκλάντμπαχ.
Η Χόφενχαϊμ νίκησε με 4-1 το Αμβούργο εντός έδρας και πάτησε στην τέταρτη θέση της Bundesliga, έχοντας πλέον 26 βαθμούς. Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε ο Πρόμελ στο 8ο λεπτό, με τον Κάμπακ να κάνει το 2-0 στο 31′.
Το 3-0 έγινε με γκολ του Λέμπερλε στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης μετά την πάσα του Τουρέ, ενώ ο Ασλάνι μείωσε στο 72′. Το μόνο που κατάφερε το Αμβούργο ήταν να μειώσει στο σκορ στο 82ο λεπτό με τον Φιλίπε.
Στο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, νίκησε με 3-1 εκτός έδρας την Γκλάντμπαχ. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξα το σκορ στο 4 με τον Βίμερ, για να ισοφαρίσει ο Κουλιεράκης σε 1-1, βάζοντας αυτογκό στο 22′.
Η Βόλφσμπουργκ ανέβασε στροφές στη συνέχεια και καθάρισε το τρίποντο από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Ο Αμούρα έκανε το 2-1 στο 30′ και ο Βίμερ ήρθε να σκοράρει και να κάνει το τελικό 3-1 στο 34ο λεπτό της συνάντησης.
Η Άιντραχτ νίκησε με 1-0 και γκολ του Ντόαν στο 68′ την Άουγκσμπουργκ η οποία σκόραρε στο 86 με τον Μπανκς όμως το VAR… έσωσε τους γηπεδούχους από την ισοφάριση.
Τέλος η Ζανκτ Πάουλι επικράτησε με 2-1 της Χάιντενχαϊμ, με τον Κάαρς να ανοίγει το σκορ στο 35ο λεπτό, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε και το 2-0 για τους γηπεδούχους στο 53′. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι είναι να μειώσουν με τον Πιέρινγκερ στο 64ο λεπτό.
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Bundesliga
Ουνιόν – Λειψία 3-1
Άιντραχτ – Άουγκσμπουργκ 1-0
Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ 1-3
Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ 2-1
Χόφενχαϊμ – Αμβούργο 4-1
13/12 19:30 Λεβερκούζεν – Κολωνία
14/12 16:30 Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ
14/12 18:30 Μπάγερν – Μάιντς
14/12 20:30 Βέρντερ – Στουτγκάρδη
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
19/12 21:30 Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ
20/12 16:30 Στουτγκάρδη – Χόφενχαϊμ
20/12 16:30 Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
20/12 16:30 Άουγκσμπουργκ – Βέρντερ
20/12 16:30 Αμβούργο – Άιντραχτ
20/12 16:30 Κολωνία – Ουνιόν
20/12 19:30 Λειψία – Λεβερκούζεν
21/12 16:30 Μάιντς- Ζανκτ Πάουλι
21/12 18:30 Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν
