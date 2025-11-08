Η Γκλάντμπαχ έδειξε ότι έχει «σφυγμό». Με το 3-1 επί της Κολωνίας «ξεκόλλησε» -προσωρινά τουλάχιστον, από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Bundesliga και πάει στη διακοπή των Εθνικών ομάδων με ηρεμία και περισσότερη αισιοδοξία για το μέλλον.

To σύνολο του Γιουτζίν Πολάνσκι χρειάστηκε περίπου μία ώρα αγώνα για να καθαρίσει την υπόθεση νίκη και εν τέλει να κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα αφού διαχειρίστηκε πολύ σωστά την πίεση που άσκησαν οι «τράγοι».

Η Γκλάντμπαχ άνοιξε το σκορ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ζάντερ, ενώ ο Ντικς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του κάνοντας το 2-0 στο 61′. Ο Ταμπάκοβιτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 64′, ενώ το μόνο που κατάφερε η Κολωνία ήταν να μειώσει σε 3-1 με πέναλτι του Βάλντσμιντ.

ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ: Νίκολας, Ζάντερ (63’ Φρίντριχ), Ελβέντι, Ντάικς, Σκάλι, Ρέιτζ (90+6’ Φράουλο), Ένγκελχαρντ, Νοϊχάους (76’ Ρέινα), Ούλριχ, Χονοράτ (76’ Ματσίνο), Ταμπάκοβιτς

ΚΟΛΩΝΙΑ: Σβάμπε, Σμιντ, Μάρτελ, Οτσκαζάρ (67’ Βάλντσμιντ), Καμίνσκι, Γιοχάνεσον (80’ Κάστρο-Μοντές). Χουσεΐνμπασιτς, Λουντ (67’ Μάινα), Κάιντζ (46’ Άτσε), Μπίλτερ, Ελ Μάλα (46’ Σεμπούλονσεν).

Tα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga:

Παρασκευή, 07/11

Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ 2-1

Σάββατο, 08/11

Λεβερκούζεν-Χάιντενχαϊμ 6-0

Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 2-2

Χόφενχαϊμ-Λειψία 3-1

Αμβούργο-Ντόρτμουντ 1-1

Γκλάντμπαχ-Κολωνία 3-1

Κυριακή, 09/11

Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ (18:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς (20:30)

Η βαθμολογία της Bundesliga

Η επόμενη (11η) αγωνιστική:

Παρασκευή, 21/11

Mάιντς-Χόφενχαϊμ (21:30)

Σάββατο, 22/11

Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ (16:30)

Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Αμβούργο (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Γκλάντμπαχ (16:30)

Κολωνία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή, 23/11

Λειψία-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)