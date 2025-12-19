«Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπει σε διαπραγμάτευση με την ΤΣΣΚΑ για τον Τσάλοφ – Σημαντική μονάδα της ομάδας μας»

Ο Φιόντορ Τσάλοφ δεν ικανοποιεί με την απόδοσή του φέτος στον ΠΑΟΚ, έχοντας μόλις τρία γκολ σε 22 συμμετοχές, ωστόσο όπως προκύπτει οι ασπρόμαυροι δεν είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον 27χρονο Ρώσο φορ.

Η ιστοσελίδα «sport-express.ru» επικαλείται επικοινωνία της με άνθρωπο από το γραφείο Τύπου του δικεφάλου, ο οποίος τους ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περίπτωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μπει σε διαπραγματεύσεις δανεισμού του Τσάλοφ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπως γράφτηκε σε διάφορα ΜΜΕ.

Θυμίζουμε ότι στις 19 Δεκεμβρίου, το κανάλι Telegram «Mash on Sport» είχε αναφέρει πως ο Ρώσος επιθετικός θα μπορούσε να επιστρέψει στην ΤΣΣΚΑ κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Εν τέλει αυτό διαψεύδεται από τον ίδια την ομάδα του: «Ο ΠΑΟΚ δεν διαπραγματεύεται με την ΤΣΣΚΑ σχετικά με τον δανεισμό του Τσάλοφ. Ο Φίοντορ είναι παίκτης μας μας και αποτελεί σημαντικό μέρος της ομάδας μας», δήλωσε άτομο από το γραφείο Τύπου των Θεσσαλονικέων στην ρωσική ιστοσελίδα.

Να σημειώσουμε πως ο Τσάλοφ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και από το 2016 έως το 2024 αγωνίστηκε στην ανδρική ομάδα καταγράφοντας 263 συμμετοχές με 89 γκολ και 44 ασίστ.

Στον ΠΑΟΚ ωστόσο δεν τα έχει πάει το ίδιο καλά, έχοντας σε 62 συμμετοχές μόλις οκτώ γκολ και ισάριθμες ασίστ. Το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.