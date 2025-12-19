Βανδάλισαν παιδική χαρά στη Χαλκίδα

Βανδαλισμοί χωρίς τέλος στη δημόσια περιουσία παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό. Πλέον αρκετές δημοτικές αρχές σταμάτησαν να δημοσιοποιούν τέτοια γεγονότα καθώς-δυστυχώς-τείνουν να γίνουν μέρος της πραγματικότητας.

Συνέπεια όλων των ανωτέρω είναι να αδειάζουν τα δημοτικά ταμεία λόγων των αναγκαίων αποκαταστάσεων που γίνονται, αλλά και να στερούνται τα μικρά παιδιά-όπως στην είδηση που έρχεται από τον Δήμο Χαλκιδαίων- την χαρά του παιχνιδιού και της κοινωνικοποίησης για όσα καιρό απαιτηθεί προκειμένου ο χώρος να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση του.

«Για πολλοστή φορά»

Ο Δήμος Χαλκιδαίων με ανάρτηση του, έκανε γνωστό τον βανδαλισμό μια ακόμη παιδικής χαράς αναφέροντας: «Για πολλοστή φορά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρουσιάζεται το φαινόμενο βανδαλισμού παιδικής χαράς του Δήμου Χαλκιδέων, από ασυνείδητους δράστες που προκαλούν φθορές στα όργανα.

Αυτή τη φορά, καταστροφές έγιναν στην παιδική χαρά στην περιοχή της Δεξαμενής, η οποία θα παραμείνει κλειστή, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές, ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των παιδιών και ο Δήμος Χαλκιδέων απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να συμβάλλουν στην προστασία των παιδικών χαρών που βρίσκονται στις γειτονιές τους».

*πηγή φωτογραφιών:https://www.facebook.com/dimos.xalkideon