19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Φως στο Τούνελ: Στο μικροσκόπιο τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια
Media 19 Δεκεμβρίου 2025 | 11:05

Φως στο Τούνελ: Στο μικροσκόπιο τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια

Η εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται με αποκαλυπτικά στοιχεία για τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια. Απόψε, στις 23.20, στο MEGA.

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η ερευνητική εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται με αποκαλυπτικά στοιχεία για τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια.

– Εξέλιξη – σοκ σε πολύκροτη υπόθεση που ανέδειξε η εκπομπή.

Η εισαγγελική παρέμβαση και η απρόβλεπτη τροπή που φέρνει τα πάνω – κάτω.

– Ο κύκλος των ενόχων κλείνει και οι μάσκες πέφτουν στο διπλό φονικό της Φοινικούντας…

Ο ρόλος του καθενός, το σκοτεινό παρασκήνιο και οι νέες διώξεις.

– Η αυτοψία του «Τούνελ» στην ερημική περιοχή αλλά και σε ακατοίκητα σπίτια τής Κρήτης, εκεί όπου χάθηκε ο νεαρός γιατρός.

– Η εκπομπή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Βίκυς.

Τα κρίσιμα κενά, οι αντιφάσεις στις μαρτυρίες και οι νέες έρευνες…

Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Κλασικό έργο 19.12.25

Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος

Μια νέα έκδοση της κλασικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, αναδεικνύει τη διάσταση της ανυπακοής στο έργο.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν – Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν - Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»

«Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»
Ελλάδα 19.12.25

Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»

Ενώ οι αγρότες στην πανελλαδική τους σύσκεψη αποφάσισαν την ελεύθερη προς τη Λάρισα για το δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, συγγενείς των θυμάτων και δικηγόρος καταγγέλλουν ότι η αστυνομία κλείνει τον δρόμο.

Σύνταξη
Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»
Κόσμος 19.12.25

Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας – μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου στη Συρία σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή»

Σύνταξη
Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι: «Στην Τσέλσι και του χρόνου»
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι

Ο Έντσο Μαρέσκα διέψευσε ρεπορτάζ που τον ήθελε ως πιθανό αντικαταστάτη του Περ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι, στην περίπτωση που ο Ισπανός αποχωρήσει από την ομάδα του Μάντσεστερ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Καμπανάκι για Ευρώπη; 19.12.25

Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον

Τι μπορεί να πήγε στραβά ώστε οι ίδιοι οι πολίτες μιας υπερδύναμης να παράγουν μόνοι τους τρόφιμα, να εκπαιδεύονται να φτιάχνουν σπίτια, ακόμα και να εξασφαλίζουν οι ίδιοι πόσιμο νερό; Κάτι δεν πήγε καλά με τον Πόλεμο στη Φτώχεια στις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους
Κρήτη 19.12.25

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό - Στο φως νέα στοιχεία που συνδέουν τον 54χρονο «ερευνητή» με μια πολυσυζητημένη εξαφάνιση του παρελθόντος, εκείνη μιας 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων.

Σύνταξη
Πούτιν: Το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για συνομιλίες – Ο εχθρός υποχωρεί στο μέτωπο – Live η ετήσια συνέντευξη
Live η συνέντευξη 19.12.25

Πούτιν: Το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για συνομιλίες - Ο εχθρός υποχωρεί στο μέτωπο - Διαρρήκτες οι ηγέτες της ΕΕ

Στην ετήσια - μαραθώνια όπως συνηθίζει - συνέντευξή του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε περισσότερες νίκες του ρωσικού στρατού μέχρι το τέλος του έτους

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
