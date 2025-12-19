Φως στο Τούνελ: Στο μικροσκόπιο τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια
Η εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται με αποκαλυπτικά στοιχεία για τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια. Απόψε, στις 23.20, στο MEGA.
- Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος - Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ
- Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος - Έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου
- Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η ερευνητική εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται με αποκαλυπτικά στοιχεία για τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια.
– Εξέλιξη – σοκ σε πολύκροτη υπόθεση που ανέδειξε η εκπομπή.
Η εισαγγελική παρέμβαση και η απρόβλεπτη τροπή που φέρνει τα πάνω – κάτω.
– Ο κύκλος των ενόχων κλείνει και οι μάσκες πέφτουν στο διπλό φονικό της Φοινικούντας…
Ο ρόλος του καθενός, το σκοτεινό παρασκήνιο και οι νέες διώξεις.
– Η αυτοψία του «Τούνελ» στην ερημική περιοχή αλλά και σε ακατοίκητα σπίτια τής Κρήτης, εκεί όπου χάθηκε ο νεαρός γιατρός.
– Η εκπομπή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Βίκυς.
Τα κρίσιμα κενά, οι αντιφάσεις στις μαρτυρίες και οι νέες έρευνες…
#FosStoTounel
- 500 θέσεις «ανάσα» για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας
- Γιώργος Μαζωνάκης: Η τραγουδίστρια Ιωάννα Αθανασιάδου στηρίζει τον 21χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο
- Ο Τραμπ «αφήνει στο τραπέζι» το ενδεχόμενο πολέμου με την Βενεζουέλα
- Αυστραλία: Έδωσαν 2,5 εκατ. δολάρια στον ήρωα που αφόπλισε τον τρομοκράτη στο Σίδνεϊ
- Ιαπωνία: Σκηνές θρίλερ στο Τόκιο – Ζευγάρι εγκλωβίστηκε και πέθανε σε σάουνα που είχε πάρει φωτιά
- Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
- Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν – Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»
- To TikTok παραδίδει τα κλειδιά στις ΗΠΑ για να αποφύγει το λουκέτο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις