Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Καρδιολογική Εταιρεία για μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Σχέδιο ορόσημο για το μέλλον της καρδιαγγειακής υγείας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με φιλόδοξα μέτρα που θα σώσουν ζωές και θα βελτιώσουν την ποιότητα της περίθαλψης των Ευρωπαίων πολιτών, αποτελεί το EU Safe Hearts Plan που υιοθέτησε η Ε.Ε. στις 16 Δεκεμβρίου 2025.

Η πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση αυτής της τεράστιας πρόκλησης για τη δημόσια υγεία, παρουσιάζει στοχευμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόληψης, της ανίχνευσης και της θεραπείας των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ένταξη στην εκπαίδευση μαθημάτων για την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Αυτό επισημαίνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, χαιρετίζοντας το σχέδιο, ενώ αντιπροσωπεία της προγραμματίζει σήμερα επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, προκειμένου να τον ενημερώσει για το EU Safe Hearts Plan της Ε.Ε., καθώς και για τις θέσεις και προτάσεις της ΕΚΕ για την καρδιαγγειακή υγεία στη χώρα μας.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Τούτουζας με αφορμή την ανακοίνωση του EU Safe Hearts Plan ανέφερε ότι: «Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη σε πρώιμο στάδιο και η αποτελεσματικότερη μακροχρόνια αντιμετώπιση, με την τεχνητή νοημοσύνη να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο μέλλον της καρδιαγγειακής φροντίδας, έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν σημαντικά τους πρόωρους θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το EU Safe Hearts Plan αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και να ενισχύσει τη δυνατότητα των πολιτών να απολαμβάνουν μια πιο υγιή και ενεργή ζωή. Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη αυτού του σκοπού».

Στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την ΕΚΕ, οι καρδιαγγειακές παθήσεις ευθύνονται για έναν στους τρεις θανάτους σε ολόκληρη την ΕΕ και επηρεάζουν 62 εκατομμύρια ανθρώπους.

Το σχέδιο EU Safe Hearts Plan στοχεύει να βοηθήσει τους ασθενείς και ευρύτερα το κοινό με εξατομικευμένα εργαλεία και θεραπείες ασθενειών, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει παράγοντες κινδύνου όπως ο καπνός, η ανθυγιεινή διατροφή και το αλκοόλ. Επιδιώκει να γεφυρώσει τα κενά στην έρευνα και να ενσωματώσει δεδομένα, ψηφιακές λύσεις και τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας.

Με τα επίπεδα των πρόωρων καρδιαγγειακών θανάτων να ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το EU Safe Hearts Plan δίνει έμφαση στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και τις θεραπείες.

Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη εθνικών σχεδίων καρδιαγγειακής υγείας, θα δημιουργήσει πίνακες ελέγχου που θα παρακολουθούν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και θα δρομολογήσει μια «θερμοκοιτίδα» για την επιτάχυνση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πέρα από τα οφέλη για τη δημόσια υγεία, επιδιώκει επίσης να ενισχύσει την οικονομία της Ε.Ε. και να τονώσει την καινοτομία στην καρδιαγγειακή περίθαλψη, με σαφείς στόχους που έχουν τεθεί για το 2035.

Το Σχέδιο, συνολικά, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη ως ο πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος αντιμετώπισης του βάρους των καρδιαγγειακών παθήσεων και των βασικών παραγόντων κινδύνου όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία.

Στην Ελλάδα

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, από την πλευρά της, έχει υποβάλει στην Πολιτεία και στο Υπουργείο Υγείας συγκεκριμένες προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών, όπως: