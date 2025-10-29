Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά
Υγεία 29 Οκτωβρίου 2025 | 12:12

Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά

Οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την καρδιά τους - Πώς εξηγείται το βιολογικό τους πλεονέκτημα

Τη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τα οφέλη της γυμναστικής προκειμένου να προστατευτεί η καρδιά αποκάλυψε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Cardiovascular Research. Σύμφωνα με τους ερευνητές οι γυναίκες φαίνεται να έχουν σημαντικό βιολογικό πλεονέκτημα.

Τα οιστρογόνα έχουν προστατευτική δράση στα αιμοφόρα αγγεία δίνοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στις γυναίκες

Το γυναικείο φύλο φαίνεται να αποκομίζει μεγαλύτερα οφέλη από τον αθλητισμό, ειδικά σε ό,τι αφορά την καρδιακή υγεία. Έτσι, για τις γυναίκες μόλις λίγες ώρες άσκησης την εβδομάδα αρκούν, όταν οι άνδρες χρειάζονται σχεδόν τη διπλάσια σωματική δραστηριότητα για να δουν τα ίδια οφέλη.

Τέσσερις ώρες άσκησης την εβδομάδα, για παράδειγμα, μειώνουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 30% στις γυναίκες, ενώ οι άνδρες χρειάζονται σχεδόν εννέα. Η στεφανιαία νόσος προκαλεί στένωση ή ασβεστοποίηση των αγγείων της καρδιάς, μειώνοντας την παροχή αίματος στο όργανο. Παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την ανθυγιεινή διατροφή, την έλλειψη άσκησης και το κάπνισμα, αναφέρει το Euronews.

Η μελέτη έδειξε ότι η άσκηση προσφέρει οφέλη ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα. Περίπου 2,5 ώρες μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας την εβδομάδα αρκούν για να μειώσουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 22% στις γυναίκες και κατά 17% στους άνδρες.

Όπως έδειξε η έρευνα, οι γυναίκες που ασκούνταν μέτρια έως έντονα για 51 λεπτά την εβδομάδα εμφάνισαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, ενώ οι άνδρες χρειάζονταν 85 λεπτά για το ίδιο αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, για να έχουν το ίδιο πλεονέκτημα επιβίωσης, οι άνδρες πρέπει να γυμνάζονται περίπου 1,7 φορές περισσότερο από τις γυναίκες.

«Αδικία!» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρώην υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Καρλ Λάουτερμπαχ, αναφερόμενος στην εν λόγω έρευνα.

Καρδιά: Η γυμναστική μειώνει τον κίνδυνο ανεξαρτήτως φύλου

Σε γενικές γραμμές, όσο πιο πολλές ημέρες την εβδομάδα είναι κάποιος σωματικά ενεργός, τόσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος να αναπτύξει καρδιακή νόσο, ανεξαρτήτως φύλου.

Πάντως, το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών ίσως σχετίζεται με τις ορμόνες και τη δομή των μυών, σύμφωνα με τους ερευνητές. Τα οιστρογόνα ευνοούν την καύση λίπους και έχουν προστατευτική δράση στα αιμοφόρα αγγεία.

Επιπλέον, οι γυναίκες διαθέτουν περισσότερες μυϊκές ίνες αντοχής, ενώ οι άνδρες έχουν περισσότερες ίνες που είναι σχεδιασμένες για δύναμη και ταχύτητα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η καρδιά των γυναικών βελτιώνεται με λιγότερη προπόνηση.

Ωστόσο, από την άσκηση μπορούν να ωφεληθούν όλοι, ακόμα και όσοι έχουν ήδη εμφανίσει καρδιακή νόσο. Μια άλλη μεγάλη έρευνα από τις ΗΠΑ και την Κίνα που περιέλαβε περισσότερους από 50.000 ενηλίκους με διαβήτη, έδειξε ότι τόσο οι ασκούμενοι… του Σαββατοκύριακου όσο και όσοι μοιράζουν τις ώρες γυμναστικής μέσα στην εβδομάδα εμφανίζουν σημαντική μείωση του κινδύνου θνησιμότητας από καρδιαγγειακή νόσο, αλλά και άλλες αιτίες.

Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Annals of Internal Medicine», το είδος της άσκησης δεν φάνηκε να παίζει ρόλο, αρκεί η χρονική διάρκεια να έφτανε τα 150 λεπτά μέτριας ως υψηλής έντασης φυσικής άσκησης εβδομαδιαίως.

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Υγεία
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
GLP1: Αντιεθιστική η δράση των ενέσιμων φαρμάκων αδυνατίσματος – Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο, κάπνισμο
Ενέσιμα GLP1 25.10.25
Ενέσιμα GLP1 25.10.25

Αντιεθιστική η δράση των φαρμάκων αδυνατίσματος - Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο και κάπνισμα

Τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος GLP1 χορηγούνταν αρχικώς σε αντιδιαβητικούς, οι οποίοι παρατηρήθηκε ότι έχαναν βάρος - Εξηγεί τη λειτουργία τους ο ακαδημαϊκός και καθηγητής ΕΚΠΑ, Γιώργος Χρούσος

Σύνταξη
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα
Ζούμε περισσότερο 24.10.25
Ζούμε περισσότερο 24.10.25

Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα

Φάρμακα ισχυρά και λιγότερο τοξικά και νέες μέθοδοι χειρουργικής και ακτινοθεραπείας συμβάλλουν στη διατήρηση του μαστού  και αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Έρευνα: Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος – Τι συστήνουν οι ειδικοί
Νέα έρευνα 24.10.25
Νέα έρευνα 24.10.25

Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος - Τι συστήνουν οι ειδικοί

Το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι τα πιο ευάλωτα είδη κρέατος για μόλυνση από στελέχη E. coli, το υπεύθυνο κολοβακτηρίδιο για την ουρολοίμωξη, αναφέρεται στα συμπεράσματα της αμερικανικής έρευνας

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
