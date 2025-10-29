Τη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τα οφέλη της γυμναστικής προκειμένου να προστατευτεί η καρδιά αποκάλυψε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Cardiovascular Research. Σύμφωνα με τους ερευνητές οι γυναίκες φαίνεται να έχουν σημαντικό βιολογικό πλεονέκτημα.

Τα οιστρογόνα έχουν προστατευτική δράση στα αιμοφόρα αγγεία δίνοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στις γυναίκες

Το γυναικείο φύλο φαίνεται να αποκομίζει μεγαλύτερα οφέλη από τον αθλητισμό, ειδικά σε ό,τι αφορά την καρδιακή υγεία. Έτσι, για τις γυναίκες μόλις λίγες ώρες άσκησης την εβδομάδα αρκούν, όταν οι άνδρες χρειάζονται σχεδόν τη διπλάσια σωματική δραστηριότητα για να δουν τα ίδια οφέλη.

Τέσσερις ώρες άσκησης την εβδομάδα, για παράδειγμα, μειώνουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 30% στις γυναίκες, ενώ οι άνδρες χρειάζονται σχεδόν εννέα. Η στεφανιαία νόσος προκαλεί στένωση ή ασβεστοποίηση των αγγείων της καρδιάς, μειώνοντας την παροχή αίματος στο όργανο. Παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την ανθυγιεινή διατροφή, την έλλειψη άσκησης και το κάπνισμα, αναφέρει το Euronews.

Η μελέτη έδειξε ότι η άσκηση προσφέρει οφέλη ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα. Περίπου 2,5 ώρες μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας την εβδομάδα αρκούν για να μειώσουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 22% στις γυναίκες και κατά 17% στους άνδρες.

Ungerecht! Männer müssen pro Woche deutlich länger Sport betreiben als Frauen, um die gleiche Verbesserung ihrer Herzgesundheit zu erreichen. https://t.co/qOarSMCa8z pic.twitter.com/ubcTHinqqC — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 27, 2025

Όπως έδειξε η έρευνα, οι γυναίκες που ασκούνταν μέτρια έως έντονα για 51 λεπτά την εβδομάδα εμφάνισαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, ενώ οι άνδρες χρειάζονταν 85 λεπτά για το ίδιο αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, για να έχουν το ίδιο πλεονέκτημα επιβίωσης, οι άνδρες πρέπει να γυμνάζονται περίπου 1,7 φορές περισσότερο από τις γυναίκες.

«Αδικία!» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρώην υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Καρλ Λάουτερμπαχ, αναφερόμενος στην εν λόγω έρευνα.

Καρδιά: Η γυμναστική μειώνει τον κίνδυνο ανεξαρτήτως φύλου

Σε γενικές γραμμές, όσο πιο πολλές ημέρες την εβδομάδα είναι κάποιος σωματικά ενεργός, τόσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος να αναπτύξει καρδιακή νόσο, ανεξαρτήτως φύλου.

Πάντως, το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών ίσως σχετίζεται με τις ορμόνες και τη δομή των μυών, σύμφωνα με τους ερευνητές. Τα οιστρογόνα ευνοούν την καύση λίπους και έχουν προστατευτική δράση στα αιμοφόρα αγγεία.

Επιπλέον, οι γυναίκες διαθέτουν περισσότερες μυϊκές ίνες αντοχής, ενώ οι άνδρες έχουν περισσότερες ίνες που είναι σχεδιασμένες για δύναμη και ταχύτητα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η καρδιά των γυναικών βελτιώνεται με λιγότερη προπόνηση.

Ωστόσο, από την άσκηση μπορούν να ωφεληθούν όλοι, ακόμα και όσοι έχουν ήδη εμφανίσει καρδιακή νόσο. Μια άλλη μεγάλη έρευνα από τις ΗΠΑ και την Κίνα που περιέλαβε περισσότερους από 50.000 ενηλίκους με διαβήτη, έδειξε ότι τόσο οι ασκούμενοι… του Σαββατοκύριακου όσο και όσοι μοιράζουν τις ώρες γυμναστικής μέσα στην εβδομάδα εμφανίζουν σημαντική μείωση του κινδύνου θνησιμότητας από καρδιαγγειακή νόσο, αλλά και άλλες αιτίες.

Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Annals of Internal Medicine», το είδος της άσκησης δεν φάνηκε να παίζει ρόλο, αρκεί η χρονική διάρκεια να έφτανε τα 150 λεπτά μέτριας ως υψηλής έντασης φυσικής άσκησης εβδομαδιαίως.