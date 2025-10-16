Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αρρυθμίες: Όταν η καρδιά μας «φτερουγίζει»
Υγεία 16 Οκτωβρίου 2025 | 16:31

Αρρυθμίες: Όταν η καρδιά μας «φτερουγίζει»

Οι αρρυθμίες ευθύνονται για το 15-20% των αιφνιδίων θανάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Spotlight

Τρέχουμε, ανεβαίνουμε σκάλες, σηκώνουμε βάρη, αγωνιούμε…

Είναι η ώρα που η καρδιά μας χτυπάει δυνατά και πιο γρήγορα απ  ότι συνήθως, γιατί σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται να δουλέψει περισσότερο, να παράγει μεγαλύτερο έργο για να ανταπεξέλθει στις μεγαλύτερες ανάγκες του οργανισμού μας σε σύγκριση με τις ανάγκες που έχει όταν είμαστε ήρεμοι.

Και αυτό είναι μια φυσιολογική λειτουργία.

Τι γίνεται όμως όταν η καρδιά μας «φτερουγίζει» την ώρα που τίποτα από τα παραπάνω δεν συμβαίνει;

Ταχυκαρδίες αλλά και βραδυκαρδίες, μπορούν να συμβούν και χωρίς να τις έχουμε προκαλέσει οι ίδιοι εξαιτίας της δραστηριότητάς μας, όμως τότε πρόκειται για αρρυθμίες, που αποτελούν καρδιακή πάθηση.

Δεν είναι όλες τους το ίδιο επικίνδυνες, όμως η σοβαρή μορφή τους ευθύνεται για το 15-20% των αιφνιδίων θανάτων.

Συνθήκες ηλεκτρικής αστάθειας προκαλούν τις αρρυθμίες

O καρδιολόγος – αρρυθμιολόγος Διονύσης Λευθεριώτης, Διευθυντής ΕΣΥ στη Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν»

Με αφορμή το φετινό μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας καρδιάς «Mην χάσεις ούτε ένα χτύπο» (Don’t miss a beat), ο καρδιολόγος – αρρυθμιολόγος Διονύσης Λευθεριώτης, Διευθυντής ΕΣΥ στη Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν», μίλησε στο in.gr.

«Αρρυθμία, είναι η απώλεια του φυσιολογικού ρυθμού της καρδιάς, δηλαδή της ρυθμικότητας και της κανονικότητας των καρδιακών παλμών», είπε ο κ. Λευθεριώτης, για να προσθέσει ότι στον ευρύτερο όρο της αρρυθμίας, εντάσσεται η αύξηση ή μείωση του ρυθμού της καρδιάς, οπότε παρατηρείται ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία, αντίστοιχα. Ξεκαθάρισε όμως, ότι η ταχυαρρυθμία ή βραδυαρρυθμία, δεν πρέπει να συγχέονται με την φυσιολογική διακύμανση του καρδιακού ρυθμού ανάλογα με τις ανάγκες του σώματός μας, κάθε φορά.

 Συχνότητα

Η εμφάνιση αρρυθμιών στον γενικό πληθυσμό δεν υπερβαίνει το 2% και συχνά αφορά μεμονωμένες έκτακτες συστολές.

Όμως, σε ανθρώπους με καρδιαγγειακές νόσους (υπέρταση, στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρή νεφροπάθεια κ.α.), το ποσοστό μπορεί να φθάσει ή και να υπερβεί το 40%.

Όπως εξήγησε ο κ. Λευθεριώτης, στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να προκύψουν αρρυθμίες με δύο μηχανισμούς:

–              είτε κάποια από τα κύτταρα της καρδιάς ανταγωνίζονται το φυσιολογικό κέντρο γένεσης του καρδιακού ρυθμού,

–              είτε τροποποιείται η αρχιτεκτονική των ιστών της καρδιάς και δημιουργούνται συνθήκες ηλεκτρικής αστάθειας και πρόκλησης αρρυθμιών.

Δεν είναι όλες ίδιες

Διευκρίνισε, ότι ανάλογα με την καρδιακή συχνότητα, οι αρρυθμίες μπορεί να διακρίνονται σε ταχυαρρυθμίες (ακανόνιστοι γρήγοροι παλμοί) ή βραδυαρρυθμίες (χαμηλοί ακανόνιστοι παλμοί).

Με κριτήριο το σημείο της καρδιάς από το οποίο προέρχονται οι αρρυθμίες, διακρίνονται σε υπερκοιλιακές ή κοιλιακές.

Εάν δεν υπάρχει σαφές παθολογικό οργανικό υπόστρωμα, οι διαταραχές του ρυθμού ονομάζονται ιδιοπαθείς, ενώ εάν συμβαίνουν σε οργανική πάθηση της καρδιάς εντάσσονται στις αρρυθμίες παθολογικού καρδιακού υποστρώματος.

Ως ιδιαίτερη κατηγορία αντιμετωπίζεται συχνά η κολπική μαρμαρυγή, που είναι υπερκοιλιακή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού και οδηγεί σε χαώδη ηλεκτρική δραστηριότητα των καρδιακών κόλπων και πλήρη αρρυθμία.

Ο κίνδυνος

Κατά κανόνα, οι αρρυθμίες σε μικρής ηλικίας άτομα, χωρίς καρδιαγγειακές παθήσεις ή άλλες συστηματικές νόσους (δηλαδή παθήσεις που προσβάλλουν πολλά όργανα του σώματος), δεν είναι επικίνδυνες και θεραπεύονται σε ποσοστό που μπορεί να υπερβεί το 95%. Εξαίρεση, αποτελούν σπάνια γενετικά σύνδρομα, που πρέπει να διερευνώνται από ειδικούς καρδιολόγους- αρρυθμιολόγους.

Σε ασθενείς με καρδιολογικά νοσήματα, όπως η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες και άλλες μυοκαρδιοπάθειες, μπορεί να συμβούν αρρυθμίες που επιβαρύνουν την κατάσταση των ασθενών ή να θέσουν σε κίνδυνο την ζωή τους. Ας σημειωθεί ότι, 15-20% των αιφνιδίων θανάτων οφείλεται σε τέτοιες αρρυθμίες.

Ώρα για εξέταση

Το «σήμα» για την ανάγκη εξέτασης από ειδικό, δίνει στον ασθενή η πρώτη διαπίστωση της αρρυθμίας.

Όπως εξήγησε ο κ. Λευθεριώτης, «όταν ο ασθενής διαπιστώσει την παρουσία αρρυθμίας οφείλει να ζητήσει την συμβουλή του γιατρού.

Ιδίως αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρδιακής παθήσεως ή αιφνιδίου θανάτου, καθώς και αν ο ίδιος πάσχει από καρδιαγγειακό νόσημα.

Επίσης, εάν εμφανίζει επεισόδια απώλειας συνείδησης και εάν η αρρυθμία συμβαίνει κατά την έντονη σωματική δραστηριότητα ή συνδυάζεται με ζάλη, τάση λιποθυμίας, δύσπνοια και καυστικό ενόχλημα ή πόνο στο στήθος».

Η διάγνωση

Σε ότι αφορά τη διάγνωση, ο κ. Λευθεριώτης ανέφερε ότι πολύ συχνά, οι αρρυθμίες διαγιγνώσκονται από τον ίδιο τον ασθενή, λόγω του αισθήματος παλμών που δημιουργούν ή την ξαφνική και αδικαιολόγητη κόπωση, αδυναμία ή λιποθυμική τάση. Άλλοτε, διαπιστώνονται από τις ενδείξεις του πιεσόμετρου ή του οξύμετρου, χρησιμοποιούν οι ασθενείς.

Όμως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, στις οποίες η αρρυθμία διαπιστώνεται τυχαία κατά την κλινική εξέταση από ιατρό, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, την εικοσιτετράωρη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού (Ηolter) ή άλλο ιατρικό έλεγχο.

Αρρυθμίες μπορεί να καταγραφούν κατά την διάρκεια νοσηλείας για οποιονδήποτε λόγο ή κατά την διάρκεια ειδικής επεμβατικής εξέτασης για τον σκοπό αυτό, η οποία λέγεται Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη και γίνεται σε ειδική αίθουσα επεμβάσεων, το  Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο.

Τέλος, αρρυθμίες διαπιστώνονται από εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, που τοποθετούνται εύκολα και ανώδυνα κάτω από το δέρμα ή ακόμα από «έξυπνες» συσκευές για άλλες χρήσεις, όπως ωρολόγια και κινητά τηλέφωνα. Ας σημειωθεί ότι, οι εμφυτεύσιμες και ορισμένες άλλες συσκευές επιτρέπουν την εξ αποστάσεως διαρκή παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για διάστημα άνω των τριών ετών.

Θεραπεία

Σε ότι αφορά την θεραπεία των αρρυθμιών, ο κ. Λευθεριώτης επισήμανε ότι «η αντιμετώπιση των καρδιακών αρρυθμιών ξεκινά από την αποφυγή παραγόντων που τις προκαλούν, όπως η κατανάλωση οινοπνεύματος, καφέ, το κάπνισμα και η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών.

Αυτονόητη θεωρείται επίσης η ρύθμιση παραγόντων που ευνοούν την εμφάνιση καρδιοπαθειών, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η παχυσαρκία και η υπερλιπιδαιμία.

Η φαρμακευτική θεραπεία αποτελεί πολύτιμο αρωγό στις περιπτώσεις οργανικών μυοκαρδιοπαθειών και στην καρδιακή ανεπάρκεια. Τα φάρμακα που διαθέτουμε είναι αμιγώς αντιαρρυθμικά ή φάρμακα άλλων κατηγοριών, που βοηθούν πολλαπλώς την καρδιακή λειτουργία. Ο γιατρός θα επιλέξει ποιο είναι το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα που ταιριάζει στον κάθε ασθενή, καθώς δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς το ίδιο.

Συχνότατα, οι αρρυθμίες ανταποκρίνονται με επιτυχία στις θεραπευτικές επεμβάσεις κατάλυσης του αρρυθμιογόνου υποστρώματος (ablation) είτε πρόκειται για ηλεκτρικά κυκλώματα, είτε για εστίες που γεννούν αρρυθμίες.

Σε περιπτώσεις δυνητικά επικίνδυνων για την ζωή αρρυθμιών, επιβάλλεται η εξασφάλιση των ασθενών με εμφυτεύσιμες συσκευές που τις τερματίζουν, άλλοτε με βηματοδότηση και άλλοτε με ηλεκτροσόκ και λέγονται απινιδιστές.

Τέλος, για τις βραδυαρρυθμίες μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη του καρδιακού ρυθμού με την εμφύτευση βηματοδότη με ή χωρίς ηλεκτρόδια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Ποντοπόρος
ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή
Υγεία 16.10.25

Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή

Στο «Αττικόν», η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρως αναβαθμισμένο χειρουργείο που ενσωματώνει τέσσερις  βασικούς πυλώνες της σύγχρονης νευρο-ογκολογικής πρακτικής.

Σύνταξη
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Aνατολική ΕΕ 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην Ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 54% και 40% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 15.10.25

Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία δεν αξιολογούν τα ίδια δεδομένα για τις εγκρίσεις τους – Ο ρόλος των μελετών με δεδομένα πραγματικού κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»
Υγεία 15.10.25

Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»

Δραματικά αυξάνονται σε όλο τον κόσμο οι απώλειες ζωής νέων ανθρώπων από αυτοκτονίες, υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοολισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Έρωτας κι αντίσταση 17.10.25

Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές - «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»

Ο «οιονεί γάμος» του Γάλλου, αλγερινής καταγωγής, λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ και της Γαλλίδας, ισπανικής καταγωγής, ηθοποιού, Μαρία Καζαρές ήταν μια «σύμπραξη ίσων» λένε όσοι ξέρουν -ωστόσο, ο Καμύ ήταν ήδη παντρεμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: 55 χρόνια μυστήριο – Η οικογένεια μιας εξαφανισμένης 3χρονης αντιμετωπίζει τον ύποπτο δολοφόνο
Βρετανία 17.10.25

Μετά από 55 χρόνια, η οικογένεια μιας μικρής που χάθηκε στην παραλία αντιμετωπίζει τον φερόμενο δολοφόνο

Ένας άνδρας, γνωστός ως «Μέρκιουρι», είχε κατηγορηθεί το 2017 μετά από ομολογία που είχε δώσει ως έφηβος, αλλά η δίκη του κατέρρευσε το 2019 επειδή η ομολογία θεωρήθηκε ακατάλληλη ως αποδεικτικό στοιχείο για τη δολοφονία.

Σύνταξη
Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού
«Ιθάκη» 17.10.25

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των «γαλάζιων» πυρών παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προξενεί ανησυχία στις τάξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα
Ελλάδα 17.10.25

Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Η Αστυνομία ζήτησε διευκρινίσεις από τον 22χρονο που παραδόθηκε στις Αρχές - Τα όσα έχει περιγράψει στην αρχική του κατάθεση για το πώς έφυγε από τη Φοινικούντα δεν έχουν πείσει τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Τις λεπτομέρειες για την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή, ενώ θα περιλαμβάνει και απόδοση τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Ελλάδα 17.10.25

Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Ο οδηγός που επέβαινε μόνος του στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος - Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους τρεις τραυματίες του άλλου οχήματος

Σύνταξη
Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας – Μπορεί να το καταφέρει;
Ο ρόλος των Tomahawk 17.10.25

Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία - Μπορεί να το καταφέρει;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχουν βαλτώσει - Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι νόμιζε πως είχαν συμφωνήσει με τον Πούτιν, τι δείχνουν οι τελευταίες δηλώσεις του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική με τον Γιοβάνοβιτς κέρδισε μόνο τη Λευκορωσία και ηττήθηκε δυο φορές από τη Δανία και μια από την Σκωτία. Τι θα γίνει αν δεν κερδίσει στα δυο τελευταία παιχνίδια;

Βάιος Μπαλάφας
Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει
Διάστημα 17.10.25

Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει

Η Ανωμαλία Νοτίου Ατλαντικού, όπως ονομάζεται η περιοχή μειωμένης έντασης του μαγνητικού πεδίου, απειλεί τους δορυφόρους και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας
Μπάσκετ 17.10.25

Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας

Η τουρκική ομάδα προέβη σε ανάρτηση, η οποία παρουσιάζει τις παίκτριες του Αθηναϊκού ως... σερβιτόρες – Στην επεξεργασμένη φωτογραφία και η Μαριέλλα Φασούλα που αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο