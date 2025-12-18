Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms
O Ματέο Σαλβίνι είχε κατηγορηθεί από την Εισαγγελία του Παλέρμο για άρνηση καθήκοντος και για στέρηση ελευθερίας σε 147 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ.
- Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
- Κρητική μαφία: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην πώληση μοναστηριακής περιουσίας
- H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
To Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας εξέδωσε οριστική αθωωτική απόφαση για τον γραμματέα της Λέγκας του Βορρά και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σε ό,τι αφορά την υπόθεση Open Arms.
O Ματέο Σαλβίνι είχε κατηγορηθεί από την Εισαγγελία του Παλέρμο για άρνηση καθήκοντος και για στέρηση ελευθερίας σε 147 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms. Τον Αύγουστο του 2019, ως υπουργός Εσωτερικών, δεν τους είχε επιτρέψει να αποβιβαστούν σε ιταλικό έδαφος επί μέρες.
Πριν από ένα χρόνο, ο Ματέο Σαλβίνι είχε αθωωθεί επίσης από το δικαστήριο του Παλέρμο, το οποίο έκρινε ότι δεν είχε διαπράξει αδίκημα. Σήμερα, οι ανώτατοι δικαστές της χώρας απέρριψαν προσφυγή των Σικελών εισαγγελέων.
Ο ακροδεξιός πολιτικός, που έχει κάνει σημαία του την αντιμεταναστευτική πολιτική, έγραψε σε ανάρτησή του μετά τη δικαστική απόφαση: «Πέντε χρόνια σε δίκη: το να υπερασπίζεσαι τα σύνορα, δεν αποτελεί αδίκημα».
Στο πλευρό του έχει σταθεί η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία επίσης χρησιμοποίησε το ίδιο επιχείρημα.
«Το να μετατρέπεται σε αδίκημα η υποχρέωση να προστατεύεις τα σύνορα της Ιταλίας από την παράνομη μετανάστευση, δημιουργεί ένα σοβαρότατο προηγούμενο», είχε δηλώσει σχολιάζοντας τη δίωξη της Εισαγγελίας του Παλέρμο.
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Bρέχει» μπόνους ενόψει εκλογών
- Γαλλία: Σύλληψη υπόπτου μετά από κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών
- Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ
- Κινητοποιήσεις: Το αγροτικό κίνημα «φουντώνει» – Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία και… μπλόκα στις Βρυξέλλες
- Ο Δημήτρης Λάλος στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»: «Μπορεί να υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή, είμαστε μια πολύ πολωμένη κοινωνία – Η τέχνη βοηθάει»
- Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms
- Το συγκινητικό «αντίο» του Λάκη Λαζόπουλου στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις