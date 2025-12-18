Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms

To Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας εξέδωσε οριστική αθωωτική απόφαση για τον γραμματέα της Λέγκας του Βορρά και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σε ό,τι αφορά την υπόθεση Open Arms.

O Ματέο Σαλβίνι είχε κατηγορηθεί από την Εισαγγελία του Παλέρμο για άρνηση καθήκοντος και για στέρηση ελευθερίας σε 147 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms. Τον Αύγουστο του 2019, ως υπουργός Εσωτερικών, δεν τους είχε επιτρέψει να αποβιβαστούν σε ιταλικό έδαφος επί μέρες.

Πριν από ένα χρόνο, ο Ματέο Σαλβίνι είχε αθωωθεί επίσης από το δικαστήριο του Παλέρμο, το οποίο έκρινε ότι δεν είχε διαπράξει αδίκημα. Σήμερα, οι ανώτατοι δικαστές της χώρας απέρριψαν προσφυγή των Σικελών εισαγγελέων.

Ο ακροδεξιός πολιτικός, που έχει κάνει σημαία του την αντιμεταναστευτική πολιτική, έγραψε σε ανάρτησή του μετά τη δικαστική απόφαση: «Πέντε χρόνια σε δίκη: το να υπερασπίζεσαι τα σύνορα, δεν αποτελεί αδίκημα».

Στο πλευρό του έχει σταθεί η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία επίσης χρησιμοποίησε το ίδιο επιχείρημα.

«Το να μετατρέπεται σε αδίκημα η υποχρέωση να προστατεύεις τα σύνορα της Ιταλίας από την παράνομη μετανάστευση, δημιουργεί ένα σοβαρότατο προηγούμενο», είχε δηλώσει σχολιάζοντας τη δίωξη της Εισαγγελίας του Παλέρμο.