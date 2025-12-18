ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Η ακροαματική διαδικασία στη δίκη για το Predator αποδεικνύεται κόλαφος για τη συγκάλυψη του σκανδάλου εκ μέρους της κυβέρνησης», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρει, «προ ημερών, ο αχυράνθρωπος της εταιρείας Krikel, που εμπλέκεται με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, κατέθεσε ότι είχε χειραγωγηθεί η εξεταστική επιτροπή της Βουλής το 2023, όταν και έλαβε νωρίτερα τις ερωτήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να προετοιμάσει τις απαντήσεις του!».

Και τονίζει πως «δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator».

«Καραρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του ανίδεου πρωθυπουργού»

«Ο Τάσος Τέλλογλου κατέθεσε ότι αντίγραφα από τις υποκλοπές πήγαιναν από την ΕΥΠ στα γραφεία της Krikel, με ‘κάποιους αστυνόμους να κάνουν τους ταχυδρόμους’. Χαρακτήρισε το Predator ως σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής. Και πως επιπλέον η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, το πρωί της επόμενης μέρας, ενημερώνει την πολιτική ηγεσία για τα ‘ευρήματά τους’, ισχυρισμός που καταρρίπτει το κυβερνητικό επιχείρημα του ανίδεου πρωθυπουργού», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Για να καταλήξει πως «η σιωπή της κυβέρνησης σε όλες αυτές τις αποκαλύψεις εδώ και εβδομάδες είναι αποκαλυπτική της ενοχής της».

Τέλλογλου: «Αστυνόμοι της ΕΥΠ πήγαιναν υλικό από τις παρακολουθήσεις στην Krikel»

Σημειώνεται ότι ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου, στην κατάθεσή του, τόνισε ότι υλικό από τις παρακολουθήσεις κατέληγε στον Γιάννη Λαβράνο, χωρίς να γνωρίζει πώς το χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, καθώς, όπως είπε, «δεν είδα από τον ίδιο υλικό ή κάτι που να σχετίζεται». Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε ακόμη ότι αντίγραφα από τις υποκλοπές πήγαιναν από την ΕΥΠ στα γραφεία της Krikel, με «κάποιους αστυνόμους να κάνουν τους ταχυδρόμους».