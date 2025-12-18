Έρευνα: Το 33% των ανθρώπων δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Μια εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτει κάτι ανησυχητικό: περίπου ένας στους τρεις ενήλικες δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι σημαίνει «υγιεινό γεύμα». Παρότι η μελέτη αφορά τον αμερικανικό πληθυσμό, τα ευρήματά της αντανακλούν έναν ευρύτερο, διεθνή προβληματισμό: τη σύγχυση γύρω από τους υγιεινούς μακροθρεπτικούς συνδυασμούς και τη λανθασμένη προσέγγιση των υδατανθράκων και των δημητριακών.

Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι πολλοί άνθρωποι υπερεκτιμούν τις ανάγκες τους σε πρωτεΐνη, ενώ ταυτόχρονα υποτιμούν τον ρόλο των δημητριακών, μιας βασικής πηγής ενέργειας και απαραίτητων μικροθρεπτικών συστατικών.

Οι παρεξηγημένοι υδατάνθρακες – Έχουν θέση στο γεύμα

Περισσότεροι από ένας στους τρεις ερωτηθέντες θεωρούν τους υδατάνθρακες «ανθυγιεινούς», ενώ το 29% αναφέρει ότι έχει μειώσει την κατανάλωσή τους μέσα στο τελευταίο έτος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να καταναλώνουν λιγότερα τρόφιμα που, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, αποτελούν θεμέλιο λίθο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Το παράδοξο είναι πως οι ίδιοι άνθρωποι που αποφεύγουν τους υδατάνθρακες προσπαθούν ταυτόχρονα να αυξήσουν την πρόσληψη φυτικών ινών. Ωστόσο, οι ίνες υπάρχουν κατά κύριο λόγο στα δημητριακά ολικής άλεσης, στα φρούτα και στα λαχανικά. Η αποσύνδεση αυτή μεταξύ στόχων και διατροφικής πρακτικής αποτυπώνει το πόσο βαθιά είναι η σύγχυση γύρω από το ρόλο των διαφορετικών ομάδων τροφίμων.

Μόνο το 17% γνώριζε ότι τα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά προσφέρουν απαραίτητες βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην παραγωγή ενέργειας και στη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Ανεπαρκής ενημέρωση και αυτοσχέδιες «δίαιτες»

Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (54%) ανέφεραν ότι έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα αλλαγές στη διατροφή τους για λόγους υγείας. Ωστόσο, το 55% έκανε αυτές τις αλλαγές χωρίς να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό. Αυτό εξηγεί γιατί τόσοι άνθρωποι διαμορφώνουν το πιάτο τους με βάση λανθασμένες πεποιθήσεις που προέκυψαν από fake news στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όταν οι άνθρωποι υποτιμούν τις ομάδες τροφίμων που παρέχουν ενέργεια, φυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και άλλα μικροθρεπτικά συστατικά, μπορεί να οδηγηθούν σε:

Χαμηλά επίπεδα ενέργειας

Πτωχές επιλογές φυτικών ινών

Δυσκοιλιότητα

Ανεπάρκεια απαραίτητων βιταμινών

Διαταραχή της σχέσης με το φαγητό

Η έρευνα αναδεικνύει μια βασική αλήθεια: η διατροφική γνώση δεν είναι δεδομένη, ακόμη και σε κοινωνίες με υψηλή πρόσβαση σε πληροφορίες. Και αυτή η έλλειψη γνώσης μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές που έρχονται σε αντίθεση με τις ίδιες μας τις ανάγκες.

Καθώς ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο προς την «αυτο-βελτίωση», γίνεται επιτακτική η ανάγκη για:

προσβάσιμη και αξιόπιστη διατροφική ενημέρωση,

συνεργασία με πιστοποιημένους ειδικούς,

κατανόηση του ρόλου όλων των ομάδων τροφίμων,

και —κυρίως— μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο τι σημαίνει υγιεινό πιάτο.

Η ισορροπημένη διατροφή δεν απαιτεί υπερβολές ούτε αποκλεισμούς, απαιτεί γνώση.

* Πηγή: Vita