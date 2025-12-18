Είναι τόσο τρυφερή γατούλα η Λόκυ, που επιζητά τα χάδια, ενώ όταν της μιλάς, αρχίζει τα γουργουρητά και δείχνει πόσο τρισευτυχισμένη είναι.

Η Λόκυ όμως, δεν έχει βρει ακόμη τον άνθρωπό της, που θα της προσφέρει μια ζωή πριγκηπική, όπως αξίζουν όλα τα ζωάκια.

Η ιστορία της

«Η Λόκυ είναι μια γατούλα πέντε ετών που η ζωή, μέχρι σήμερα, δεν της έχει δώσει όσα της αξίζουν.

Γεννήθηκε στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας που μάζευε ανεξέλεγκτα γάτες και τις κρατούσε όλες μαζί σε ένα ερειπωμένο, σκοτεινό με υγρασία σπίτι. Η τροφή ελάχιστη – αφού ούτε η ίδια η γυναίκα είχε καλά-καλά να φάει» θυμούνται οι εθελόντριες «Του Βοτανικού Οι Γάτες», Μαρία Μαρίνη και Στέλλα Νικολακάκη.

Είναι στειρωμένη, εμβολιασμένη και έχει κάνει αποπαρασίτωση

Οι γατούλες δεν είχαν καμία φροντίδα και στον χώρο, περιγράφουν οι εθελόντριες, «απουσίαζε» η καθαριότητα. Κι έτσι η Λόκυ και οι φίλες της προσπαθούσαν να επιβιώσουν μέσα σε άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Για καλή τους τύχη, όλες οι γάτες εντοπίστηκαν από μια εθελόντρια και διασώθηκαν. Όλες βρήκαν το παντοτινό τους σπίτι… εκτός από τη Λόκυ.

Η εξωτερική και η εσωτερική ομορφιά της

Η εξωτερική της εμφάνιση, περιγράφει η κα Μαρίνη, είναι πραγματικά μοναδική αφού ανάλογα με το πώς θα την κοιτάξεις, βλέπεις διαφορετικά χρώματα. Όταν την αντικρίζεις από μπροστά είναι μαυρόασπρη, ενώ αν τη δεις από πίσω το τρίχωμά της μοιάζει με αυτό, που χαρακτηρίζει τις γάτες calico. Σαν να αλλάζει εμφάνιση, ανάλογα με την οπτική μας γωνία.

«Πέρα από την ομορφιά της, έχει και μια ψυχή που «διψά» για αγάπη. Είναι τόσο φιλική με τους ανθρώπους.

Βγάζει το μικρό της χεράκι μέσα από τα κάγκελα του κλουβιού και ζητά απεγνωσμένα ένα χάδι. Γουργουρίζει από ευτυχία όταν της μιλάς», λέει η κα Μαρίνη.

Όταν τη βγάζουν από το κλουβάκι της, περπατά καμαρωτά και χαρούμενα, εξερευνώντας κάθε γωνιά του σπιτιού – γιατί, πέρα απ’ όλα, είναι και πολύ περίεργη.

Η υγεία της

Η Λόκυ έχει στειρωθεί, έχει κάνει αποπαρασίτωση και τα εμβόλια της. Μάλιστα, ο αιματολογικός της έλεγχος, έδειξε ότι είναι πεντακάθαρη από λοιμώδη νοσήματα. Κι όμως, μέχρι σήμερα, κανείς δεν την έχει ζητήσει, λέει με παράπονο η κα Μαρίνη.

Προσφέρουμε στη Λόκυ την αγάπη μας

Τι λέτε; Θα κάνουμε στη Λόκυ μια χριστουγεννιάτικη έκπληξη; Θα τις χαρίσουμε ένα μόνιμο σπιτικό γεμάτο ασφάλεια, φροντίδα και πολύ πολύ αγάπη; Γιατί είναι ένα πλάσμα που στην τρυφερή της ηλικία έζησε, προσπαθώντας να επιβιώσει. Και μέσα της, έχει τόση στοργή να μας δώσει και να μας χαρίσει αλησμόνητες στιγμές.

Για τη Λόκυ μας μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κα Μαρία Μαρίνη, καλώντας τον αριθμό 6944.987.013.