Λόκυ: Η αδεσποτούλα γατούλα που αγαπά όλους τους ανθρώπους περιμένει τον άνθρωπό της
Pet Stories 18 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Λόκυ: Η αδεσποτούλα γατούλα που αγαπά όλους τους ανθρώπους περιμένει τον άνθρωπό της

Η Λόκυ γεννήθηκε σε ένα σπίτι, όπου ζούσαν και άλλες πολλές γατούλες. Προσπαθούσαν να επιβιώσουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Τις είχε μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Spotlight

Είναι τόσο τρυφερή γατούλα η Λόκυ, που επιζητά τα χάδια, ενώ όταν της μιλάς, αρχίζει τα γουργουρητά και δείχνει πόσο τρισευτυχισμένη είναι.
Η Λόκυ όμως, δεν έχει βρει ακόμη τον άνθρωπό της, που θα της προσφέρει μια ζωή πριγκηπική, όπως αξίζουν όλα τα ζωάκια.

Η ιστορία της

«Η Λόκυ είναι μια γατούλα πέντε ετών που η ζωή, μέχρι σήμερα, δεν της έχει δώσει όσα της αξίζουν.
Γεννήθηκε στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας που μάζευε ανεξέλεγκτα γάτες και τις κρατούσε όλες μαζί σε ένα ερειπωμένο, σκοτεινό με υγρασία σπίτι. Η τροφή ελάχιστη – αφού ούτε η ίδια η γυναίκα είχε καλά-καλά να φάει» θυμούνται οι εθελόντριες «Του Βοτανικού Οι Γάτες», Μαρία Μαρίνη και Στέλλα Νικολακάκη.

Είναι στειρωμένη, εμβολιασμένη και έχει κάνει αποπαρασίτωση

Η Λόκυ είναι υγιέστατη

Οι γατούλες δεν είχαν καμία φροντίδα και στον χώρο, περιγράφουν οι εθελόντριες, «απουσίαζε» η καθαριότητα. Κι έτσι η Λόκυ και οι φίλες της προσπαθούσαν να επιβιώσουν μέσα σε άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Για καλή τους τύχη, όλες οι γάτες εντοπίστηκαν από μια εθελόντρια και διασώθηκαν. Όλες βρήκαν το παντοτινό τους σπίτι… εκτός από τη Λόκυ.

Η εξωτερική και η εσωτερική ομορφιά της

Η εξωτερική της εμφάνιση, περιγράφει η κα Μαρίνη, είναι πραγματικά μοναδική αφού ανάλογα με το πώς θα την κοιτάξεις, βλέπεις διαφορετικά χρώματα. Όταν την αντικρίζεις από μπροστά είναι μαυρόασπρη, ενώ αν τη δεις από πίσω το τρίχωμά της μοιάζει με αυτό, που χαρακτηρίζει τις γάτες calico. Σαν να αλλάζει εμφάνιση, ανάλογα με την οπτική μας γωνία.
«Πέρα από την ομορφιά της, έχει και μια ψυχή που «διψά» για αγάπη. Είναι τόσο φιλική με τους ανθρώπους.
Βγάζει το μικρό της χεράκι μέσα από τα κάγκελα του κλουβιού και ζητά απεγνωσμένα ένα χάδι. Γουργουρίζει από ευτυχία όταν της μιλάς», λέει η κα Μαρίνη.

Όταν τη βγάζουν από το κλουβάκι της, περπατά καμαρωτά και χαρούμενα, εξερευνώντας κάθε γωνιά του σπιτιού – γιατί, πέρα απ’ όλα, είναι και πολύ περίεργη.

Η υγεία της

Η Λόκυ έχει στειρωθεί, έχει κάνει αποπαρασίτωση και τα εμβόλια της. Μάλιστα, ο αιματολογικός της έλεγχος, έδειξε ότι είναι πεντακάθαρη από λοιμώδη νοσήματα. Κι όμως, μέχρι σήμερα, κανείς δεν την έχει ζητήσει, λέει με παράπονο η κα Μαρίνη.

Προσφέρουμε στη Λόκυ την αγάπη μας

Τι λέτε; Θα κάνουμε στη Λόκυ μια χριστουγεννιάτικη έκπληξη; Θα τις χαρίσουμε ένα μόνιμο σπιτικό γεμάτο ασφάλεια, φροντίδα και πολύ πολύ αγάπη; Γιατί είναι ένα πλάσμα που στην τρυφερή της ηλικία έζησε, προσπαθώντας να επιβιώσει. Και μέσα της, έχει τόση στοργή να μας δώσει και να μας χαρίσει αλησμόνητες στιγμές.
Για τη Λόκυ μας μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κα Μαρία Μαρίνη, καλώντας τον αριθμό 6944.987.013.

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

Πολιτική
Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

Pet Stories
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Δίνουμε «ανάσα ζωής» στους εθελοντές που διασώζουν αδεσποτάκια
Η σημαντική συμβολή μας 15.12.25

Μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με αποτελεσματική δράση τα αδεσποτάκια και τους εθελοντές

Οι εθελοντές αγωνίζονται, βρέξει, χιονίσει με όλες τους τις δυνάμεις να διασώζουν αδεσποτάκια. Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
Σύνοδος Κορυφής 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18.12.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου: «Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες»
«Αδιέξοδο» 18.12.25

«Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες» - ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου

Πυρά ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση για την τροπολογία που αφορά δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τα funds μένουν ανέγγιχτα και οι καταναλωτές καλούνται να σηκώσουν τα βάρη, τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης

Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.

Σύνταξη
Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
«Απρόβλεπτες συνέπειες» 18.12.25

Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Σύνταξη
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις κατηγορίες για κακοποίηση
Ελλάδα 18.12.25 Upd: 12:14

«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις κατηγορίες για κακοποίηση

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε μέσω του δικηγόρου του στις εναντίον του κατηγορίες για κακοποίηση, Τι αναφέρει η μήνυση και ολόκληρη η ανακοίνωση.

Σύνταξη
TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake
English edition 18.12.25

TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake

TotalEnergies said it has completed the sale of a 50% stake in its Greek portfolio of wind and solar assets, with a combined capacity of 424 megawatts, to Asterion Industrial Partners.

Σύνταξη
Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνώρισε πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό
Πολιτική 18.12.25

Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά, η διαγραφή και το χρονικό με το επεισόδιο ξυλοδαρμού. Αυτόπτης μάρτυρας καίει τον Νίκο Παππά «Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο» αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Στην Αλεξανδρούπολη 18.12.25

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

