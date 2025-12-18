Ζευγάρι έστησε παγίδα σε 32χρονο για να τον ληστέψουν – Το ραντεβού μέσω social media με δόλωμα τη γυναίκα
Το επεισόδιο σημειώθηκε στη Νίκαια και η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει το ζευγάρι
Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη εξιχνιάστηκε περίπτωση ληστείας κατά τη διάρκεια ραντεβού μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 30-11-2025 στην περιοχή της Νίκαιας.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν -2- άτομα, 31χρονη και 33χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.
Το ραντεβού στα social media
Ειδικότερα, μετά από συνομιλία σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ 32χρονου και της 31χρονης κατηγορούμενης, προγραμματίστηκε ραντεβού όπου ο 32χρονος, βραδινές ώρες της 30-11-2025, συνάντησε την 31χρονη στην περιοχή της Νίκαιας.
Εκεί κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η 31χρονη κατηγορούμενη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο για την πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης και τη στιγμή που ο 32χρονος της το παρέδιδε, τον προσέγγισε ο 33χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο ενώ μαζί με την 31χρονη επιχείρησαν να του αφαιρέσουν και τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα.
Έσπευσε στην Αστυνομία
Στη συνέχεια ο 32χρονος διέφυγε τρέχοντας και μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη όπου κατήγγειλε το περιστατικό.
Μετά από προανάκριση των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν οι -2- δράστες της ληστείας, οι οποίοι συνελήφθησαν για ληστεία κατά συναυτουργία.
Επιπρόσθετα, στην οικία του 33χρονου κατηγορούμενου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε η 31χρονη κατά τη διάπραξη της ληστείας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
