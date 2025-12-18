Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους

Για χρόνια, οι κτηνοτρόφοι αποτελούσαν τους πιο πιστούς ψηφοφόρους του Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα όμως, μια σειρά αποφάσεων που στοχεύουν στη συγκράτηση του κόστους ζωής απειλούν να διαρρήξουν αυτή τη συμμαχία.

Η χαλάρωση των δασμών στο εισαγόμενο κρέας μετατρέπει την οικονομική πολιτική σε πολιτικό ρίσκο.

«O Τραμπ μας στρέφει εναντίον του»

Στο Τέξας, ανάμεσα σε στάνες και άχυρα, οι κτηνοτρόφοι παρακολουθούν με ανησυχία τις τιμές του βόειου κρέατος να πέφτουν. Το ίδιο τους το προεδρικό «είδωλο», ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση, προωθώντας μέτρα που ευνοούν τον καταναλωτή αλλά στρέφονται εναντίον τους.

Ο Τζέρελ Μπόλτον, 75 ετών, που διαχειρίζεται έξι αγροκτήματα στο Τέξας, παρακολουθεί στο κινητό του τις τιμές των αγελάδων ενώ τρώει πρωινό κοντά στο υπόστεγο όπου θα δημοπρατηθούν κάποια από τα ζώα του.

Μόλις λίγους μήνες πριν, η τιμή για κάθε αγελάδα ξεπερνούσε τα 3.000 δολάρια. Σήμερα, τα ζώα πωλούνται εκατοντάδες δολάρια φθηνότερα. Η αιτία; Οι μειώσεις δασμών του προέδρου Τραμπ, που φέρνουν φθηνότερο εισαγόμενο κρέας στα αμερικανικά τραπέζια.

«Δεν καταλαβαίνω την πολιτική πίσω από αυτό. Έχει αποξενώσει πολλούς κτηνοτρόφους», λέει ο Μπόλτον στους Financial Times. «Μας γυρίζει εναντίον του, κι εμείς είμαστε από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του».

Ανάμεσα στην κερδοφορία και την αβεβαιότητα

Στο Caldwell του Τέξας, ο κτηνοτρόφος Χανκ Χέρμαν, ετοιμάζεται να επιβλέψει μια δημοπρασία βοοειδών σε έναν στάβλο που η οικογένειά του διαχειρίζεται για περισσότερα από 20 χρόνια.

Παρά το ότι οι τιμές του κρέατος είναι ακόμα ικανοποιητικές, οι αγρότες αισθάνονται ότι πρέπει να αμυνθούν, μετά από τις δημόσιες δηλώσεις και τα μέτρα του Τραμπ. «Ξαφνικά, οι άνθρωποι μας βλέπουν σαν να είμαστε οι κακοί», λέει στους Financial Times.

«Απλώς παίρνουμε μια τιμή που κάνει την κτηνοτροφία οικονομικά αποδοτική», προσθέτει. «Πολύ λίγοι άνθρωποι βγάζουν πολλά χρήματα από την κτηνοτροφία και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο που πληρώνουμε μερικά έξοδα από την εργασία μας».

Το Υπουργείο Γεωργίας επιμένει ότι οι αγρότες τα πάνε καλύτερα υπό την κυβέρνηση Τραμπ, λαμβάνοντας το 53-56% του ποσού που καταβάλλεται για το βόειο κρέας στα σούπερ μάρκετ φέτος, σε σύγκριση με το 37-50% μεταξύ 2019 και 2024.

Ο αγώνας για την προστασία της αμερικανικής κτηνοτροφίας

Ο Μίλτον Τσαράνζα, κτηνοτρόφος στο Caldwell επί πέντε δεκαετίες, τονίζει ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι για να προστατευτεί το αμερικανικό βόειο κρέας. «Η επαρχία περιμένει την πολιτική “Η Αμερική πρώτα”. Πρέπει να φροντίσουμε τους ντόπιους αγρότες και κτηνοτρόφους», λέει, ενώ προσθέτει ότι η εισαγωγή κρέατος πρέπει να γίνεται με μέτρο ώστε να μην πλήττονται οι παραγωγοί.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για μεγάλες εταιρείες κρέατος, κατηγορώντας τις ότι επηρεάζουν τις τιμές σε βάρος των κτηνοτρόφων. Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι εισαγωγές χρησιμοποιούνται για να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές που λαμβάνουν οι ίδιοι.

Το κόστος ζωής και οι δυσκολίες στην καθημερινότητα

Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν παράλληλα αυξανόμενα έξοδα: τρακτέρ, λιπάσματα, καύσιμα και εξοπλισμός γίνονται ολοένα και πιο ακριβά. Ο Τσαράνζα αναφέρει ότι σήμερα ένα φορτηγό και ένα τρέιλερ για τις αγελάδες κοστίζουν 70-80.000 δολάρια, ενώ παλιότερα τα ίδια εξοπλιστικά μέσα ήταν πολύ φθηνότερα.

Παρά τις μειώσεις δασμών και την προσπάθεια να μειωθεί το κόστος του κρέατος για τον καταναλωτή, οι Aμερικανοί κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Αντιμέτωποι με αυξημένα έξοδα, μειωμένες τιμές και αίσθημα εγκατάλειψης από τον ίδιο τον πρόεδρο που στήριξαν τόσο, οι αγρότες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην κερδοφορία και την επιβίωση.

Η κρίση αυτή δεν αφορά μόνο τις οικονομικές επιπτώσεις: αποκαλύπτει την ένταση μεταξύ πολιτικής προτεραιότητας στον καταναλωτή και της παραδοσιακής στήριξης του αγροτικού κόσμου, θέτοντας ένα κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον της αμερικανικής κτηνοτροφίας.

Πηγή: ΟΤ