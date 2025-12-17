newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17 Δεκεμβρίου 2025 | 12:44

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πέρυσι τέτοια εποχή, οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών ετοιμάζονταν για μια δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Λίγες ήταν προετοιμασμένες για το χάος που θα ξεσπούσε τον Ιανουάριο. Ο όγκος και η ταχύτητα των εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος θεωρήθηκαν ως σκόπιμη τακτική για να προκαλέσουν πανικό και να κατακλύσουν την κοινή γνώμη. Από πολλές απόψεις, η τακτική αυτή πέτυχε – επικράτησε σύγχυση, οργή και εξάντληση, καθώς οι οργανώσεις προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό που άφησε η παύση της χρηματοδότησης από την USAID. Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Η αμερικανική κυβέρνηση υπήρξε ο βασικός κινητήριος μοχλός, υποστηριζόμενη από την έντονη προπαγανδιστική δράση υπερσυντηρητικών ομάδων που εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να ενισχύσουν τους παγκόσμιους δεσμούς με τους πολιτικούς συμμάχους τους.

Ακολουθούν πέντε στιγμές που επηρέασαν την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών, σύμφωνα με τον Guardian.

Η USAID διαλύθηκε

Τον Μάρτιο, έξι εβδομάδες μετά το πάγωμα της USAID, που προκάλεσε αναταραχή σε όλο τον κόσμο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαιώνει ότι το 83% των προγραμμάτων της υπηρεσίας θα καταργηθεί.

Διπλωμάτες των ΗΠΑ, πρώην πρόεδροι και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της υγείας καταδικάζουν την είδηση, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν θύματα.

Οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων λένε ότι η κατάργηση της USAID είναι κάτι περισσότερο από μια κρίση χρηματοδότησης, είναι μια άγρια επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αναπαραγωγική φροντίδα.

Πολλές οργανώσεις λένε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα επηρεαστούν δυσανάλογα από τη μείωση της βοήθειας, ειδικά σε περιοχές συγκρούσεων.

Καθώς το έτος τελειώνει, τα στοιχεία δείχνουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη πεθάνει από ασθένειες, πείνα, έλλειψη πρόσβασης σε προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα και έμφυλη βία, με εκατομμύρια ακόμη να φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες, οι δύο μεγαλύτεροι χρηματοδότες της βοήθειας σε αναπαραγωγικά ζητήματα μετά τις ΗΠΑ, ακολουθούν με τις δικές τους περικοπές.

Ο Νικ Ντέρντεν, διευθυντής της Global Justice Now, λέει ότι η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να μειώσει κατά περίπου 6 δισεκατομμύρια λίρες τη βοήθεια στο εξωτερικό είναι μια κίνηση κατευνασμού του Τραμπ.

Οι ομάδες της χριστιανικής δεξιάς ενάντια UN Women

Τον Μάρτιο, αρκετές οργανώσεις της χριστιανικής δεξιάς συναντιούνται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης για μια διήμερη διάσκεψη που πραγματοποιείται παράλληλα με την ετήσια συνάντηση του UN Women.

Είναι μια ευκαιρία να μοιραστούν τακτικές για το πώς να νικήσουν τη «ριζοσπαστική ατζέντα» του ΟΗΕ.

Παράλληλα επικροτούν τη δεύτερη θητεία του Τραμπ και τις αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με το φύλο, τη διαφορετικότητα και την άμβλωση.

Εν τω μεταξύ, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανοίγει τη σύνοδο κορυφής για τις γυναίκες με μια αυστηρή προειδοποίηση ότι «το δηλητήριο της πατριαρχίας» έχει επιστρέψει, μετά από μια έκθεση που δείχνει ότι οι αντίπαλοι των δικαιωμάτων υπονομεύουν ενεργά τη μακροχρόνια συναίνεση σε βασικά ζητήματα δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Συνέδρια για τις «οικογενειακές αξίες» στην Αφρική

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μια σειρά συνεδρίων στην Αφρική με θέμα την παραδοσιακή οικογένεια και την εθνική κυριαρχία προκαλεί ανησυχία στους υποστηρικτές των δικαιωμάτων.

Στις 9 Μαΐου, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία της Ουγκάντα εγκαινιάζουν το τρίτο Διακοινοβουλευτικό Φόρουμ για την Οικογένεια, την Κυριαρχία και τις Αξίες στο Εντέμπε, με στόχο να απωθήσουν τις εγκληματικές ξένες δυνάμεις που υπονομεύουν τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες.

Λίγες μέρες αργότερα, πραγματοποιείται στο Ναϊρόμπι το Παναφρικανικό Συνέδριο για τις Οικογενειακές Αξίες.

Και στις δύο εκδηλώσεις συμμετείχαν κορυφαίες προσωπικότητες των ΗΠΑ και της Ευρώπης που αντιτίθενται στα δικαιώματα, όπως η πρόεδρος της Family Watch International, Sharon Slater, ο Austin Ruse, πρόεδρος του Κέντρου για την Οικογένεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (C-Fam), και ο Jerzy Kwaśnewski, συνιδρυτής της «εξτρεμιστικής θρησκευτικής οργάνωσης» Ordo Iuris με έδρα την Πολωνία, ο οποίος καλεί τις αφρικανικές ΜΚΟ να αντισταθούν στη «ριζοσπαστική παγκόσμια κοινωνική μηχανική» του ΟΗΕ και της ΕΕ.

Τον Ιούνιο, η Μορμονική Εκκλησία διοργανώνει τη διάσκεψη Strengthening Families στη Σιέρα Λεόνε, μια εκδήλωση που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, έχει μετατραπεί σε μια πλατφόρμα κατά των LGBTQ και του φύλου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ταξιδεύουν στην Αφρική για να ενισχύσουν τους δεσμούς με τους Αφρικανούς συμμάχους τους, αλλά οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η παρουσία τους έχει αυξηθεί σημαντικά.

Απειλή των ΗΠΑ να κάψουν αντισυλληπτικά

Καθώς οι κλινικές στην υποσαχάρια Αφρική αναφέρουν ότι εξαντλούνται τα αντισυλληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των κιτ έκτακτης ανάγκης για επιζούσες σεξουαλικής βίας, οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τον Ιούλιο σχέδια για την καταστροφή αντισυλληπτικών αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων που φυλάσσονται σε αποθήκη στο Βέλγιο.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού (IPPF) δηλώνει ότι η καταστροφή τους θα στερήσει από περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια την προμήθεια αντισυλληπτικών και θα οδηγήσει σε 174.000 ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και 56.000 επικίνδυνες αμβλώσεις στις πέντε αφρικανικές χώρες που ερεύνησε.

Η IPPF δηλώνει ότι το σχέδιο είναι μια ιδεολογική απόφαση «για την επιβολή μιας αντι-δικαιωτικής ατζέντας σε ολόκληρο τον κόσμο» και «μια σκόπιμη πράξη αναπαραγωγικής εξαναγκασμού».

Οι ΜΚΟ προσφέρονται να αγοράσουν τα αντισυλληπτικά ώστε να φτάσουν στους προορισμούς τους, αλλά οι ΗΠΑ απορρίπτουν όλες τις προσφορές. Σήμερα, η κατάσταση βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς η φλαμανδική κυβέρνηση δεν επιτρέπει την καταστροφή των χρησιμοποιήσιμων προϊόντων.

Επέκταση του «παγκόσμιου κανόνα σιωπής»

Η αναβίωση του παγκόσμιου κανόνα σιωπής, ο οποίος σταματά την αμερικανική βοήθεια σε ομάδες που παρέχουν, υποστηρίζουν ή συμβουλεύουν για υπηρεσίες άμβλωσης στο εξωτερικό, είναι συνήθης πρακτική για τις ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις, οπότε δεν ήταν έκπληξη όταν ο Πρόεδρος Τραμπ επαναφορά τον κανόνα την πρώτη εβδομάδα της θητείας του τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, τον Οκτώβριο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να επεκτείνουν τον παγκόσμιο κανόνα σιωπής ώστε να συμπεριλάβει κυβερνήσεις και πολυμερείς οργανισμούς εκτός από ΜΚΟ, και να καλύψει προγράμματα ποικιλομορφίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επέκταση του παγκόσμιου κανόνα περί απαγόρευσης αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές του 2026.

Ο Rajat Khosla, διευθυντής της Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, δηλώνει ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανόνα θα έχει «απρόβλεπτες επιπτώσεις».

Οι ακτιβιστές για την αναπαραγωγική δικαιοσύνη φοβούνται ότι τα νέα πακέτα βοήθειας των ΗΠΑ που διαπραγματεύονται με χώρες της Αφρικής θα εξαρτηθούν από την αποδοχή του διευρυμένου παγκόσμιου κανόνα περί απαγόρευσης.

