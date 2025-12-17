Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή

Ο Νόμος περί Eξουσιοδότησης Eθνικής Άμυνας, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ , ο οποίος καθορίζει τις προτεραιότητες των νομοθέτων στον τομέα της άμυνας πέρασε με 77-20 από την Γερουσία των ΗΠΑ, έχοντας προηγουμένως περάσει με επιτυχία από την Βουλή των Αντιπροσώπων με 312 ψήφους υπέρ και 112 κατά.

Η φετινή έκδοση, έχει πάνω από 3.000 σελίδες, στοχεύει στην κωδικοποίηση περισσότερων από δώδεκα εκτελεστικών διαταγμάτων του προέδρου Τραμπ, όπως της απαγόρευσης προγραμμάτων διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης – DEI στο υπουργείο Άμυνας, της εξουσιοδότησης της χρήσης στρατευμάτων σε ενεργό υπηρεσία κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού και της ανάπτυξης ενός αντιπυραυλικού ασπίδας «Golden Dome».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αύξηση μισθού 3,8% για όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Περιλαμβάνει επίσης διάταξη που απαγορεύει στις τρανσέξουαλ γυναίκες να συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα ή δραστηριότητες γυναικών στις στρατιωτικές ακαδημίες.

Μέρος της αντίδρασης προήλθε από τη συμπερίληψη της βοήθειας προς την Ουκρανία, το Ισραήλ και άλλες χώρες, από Ρεπουμπλικανούς του δόγματος «America First» (Πρώτα η Αμερική). Το νομοσχέδιο εγκρίνει 400 εκατομμύρια δολάρια για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για το οικονομικό έτος 2026 όσο και για το 2027, όπως αναφέρουν το CBS News και το ABC News.

Άλλες διατάξεις της τρέχουσας επικαιρότητας που περιλαμβάνει ο στρατιωτικός προϋπολογισμός

Το νομοσχέδιο θα ανατρέψει επίσης τις νομικές δικαιολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στο Ιράκ το 1991 και το 2003, μαζί με την κατάργηση των κυρώσεων κατά της Συρίας βάσει του νόμου Caesar Syria Civilian Protection Act του 2019.

Το Πεντάγωνο υποχρεούται επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να διατηρήσει τουλάχιστον 76.000 στρατιώτες και σημαντικό εξοπλισμό στην Ευρώπη, εκτός εάν ζητηθεί η γνώμη των συμμάχων του ΝΑΤΟ και αποφασιστεί ότι μια απόσυρση είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ.

Συνήθως, περίπου 80.000 έως 100.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μια παρόμοια απαίτηση διατηρεί επίσης τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα στους 28.500.

Ο αμερικανικός στρατός έχει από καιρό διαπιστώσει ότι «η κλιματική αλλαγή αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια», καθώς οι καταστροφές που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες μπορούν να καταστρέψουν στρατιωτικές βάσεις και εξοπλισμό. Ωστόσο, το νομοσχέδιο προβλέπει περικοπές ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κατάργηση προγραμμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στο Πεντάγωνο.

Τα «αντίποινα» εναντίον του Πιτ Χέγκσεθ ψηφίστηκαν

Περιλαμβάνει διατάξεις που περιορίζουν την ικανότητα της κυβέρνησης να μειώσει το επίπεδο των στρατευμάτων στην Ευρώπη και παρακρατεί μέρος του προϋπολογισμού ταξιδιών του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έως ότου το Πεντάγωνο παραδώσει το βίντεο των επιθέσεων σε σκάφη που φέρονται να «μεταφέρουν ναρκωτικά» κοντά στη Βενεζουέλα.

Ο Χέγκσεθ βρέθηκε στο Καπιτώλιο την Τρίτη, πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, για να ενημερώσει τους νομοθέτες σχετικά με την στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα.

Η ενημέρωση προκάλεσε αντιφατικές αντιδράσεις από πολλούς νομοθέτες, με τους Ρεπουμπλικάνους να υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την εκστρατεία και τους Δημοκρατικούς να εκφράζουν ανησυχία για αυτήν και να δηλώνουν ότι δεν είχαν λάβει επαρκείς πληροφορίες.

Οι επιτροπές ερευνούν μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου — την πρώτη της εκστρατείας — κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άτομα που είχαν επιβιώσει από μια αρχική επίθεση στο σκάφος τους. Ο ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού που διέταξε την «διπλή» επίθεση, ο ναύαρχος Frank «Mitch» Bradley, εμφανίστηκε επίσης ενώπιον των επιτροπών την Τετάρτη σε μια απόρρητη ενημέρωση που θα περιλαμβάνει και βίντεο της εν λόγω επίθεσης.

Οι στρατιωτικές πτήσεις πάνω από την Ουάσινγκτον

Από τη στιγμή που η Βουλή ενέκρινε το νομοσχέδιο, ορισμένοι βουλευτές εξέφρασαν ανησυχίες ότι δεν είναι αρκετό για να περιορίσει τα στρατιωτικά αεροσκάφη κοντά στο αεροδρόμιο Ronald Reagan Washington National Airport κοντά στην πρωτεύουσα, όπου είχε σημειωθεί δυστύχημα.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών – NTSB, Τζένιφερ Χόμεντι, προειδοποίησε ότι μια διάταξη του προϋπολογισμού «δεν ενισχύει σε καμία περίπτωση την ασφάλεια» και «αναιρεί τις αλλαγές στην ασφάλεια» που έγιναν μετά από μια σύγκρουση εν πτήσει τον Ιανουάριο μεταξύ ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου και ενός επιβατικού αεροσκάφους, στην οποία σκοτώθηκαν 67 άτομα.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με την Χόμεντι, «ουσιαστικά παρέχει στο στρατό απεριόριστη πρόσβαση στον πολυσύχναστο και πολύπλοκο εναέριο χώρο της Ουάσιγκτον».

Οι γερουσιαστές Τεντ Κρουζ από το Τέξας και Μαρία Καντγουέλ από την Ουάσιγκτον, πρόεδρος και ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας, επιδιώκουν μια λύση. Η επιτροπή προώθησε νωρίτερα φέτος ένα μέτρο γνωστό ως ROTOR Act, το οποίο θα αυξήσει τους περιορισμούς στον εναέριο χώρο της Ουάσιγκτον. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του να αντιμετωπίσει την αλλαγή στη νομοθεσία, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα πακέτο πιστώσεων τις επόμενες εβδομάδες.