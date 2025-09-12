Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»

Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ο Νόμος Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA), ανοίγοντας τον δρόμο για δαπάνες του Πενταγώνου ύψους 848 δισ. δολάρια. Εάν προστεθούν σε αυτά και τα ποσά του «Big, Beautiful Bill», τότε ο σημερινός προϋπολογισμός της Ουάσιγκτον σπάει κάθε ρεκόρ αμυντικών δαπανών στην ιστορία.

Σύμφωνα με τον Ουίλιαμ Χάρτουνγκ, ειδικό στις στρατιωτικές δαπάνες στη δεξαμενή σκέψης Ινστιτούτο Κουίνσι, πρόκειται για ποσό πολύ μεγαλύτερο, με αναπροσαρμογή για τον πληθωρισμό, από τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου ή του Πολέμου στο Βιετνάμ.

Υπενθυμίζεται ότι το National Defense Authorization Act (NDAA) είναι ο ετήσιος αμερικανικός νόμος εξουσιοδότησης για την εθνική άμυνα. Αυτός καθορίζει την πολιτική του Πενταγώνου και εξουσιοδοτεί προγράμματα και ανώτατα όρια δαπανών για το Υπουργείο Άμυνας για το εκάστοτε οικονομικό έτος.

Ο Χάρτουνγκ εκτιμά σε ανάλυσή του στο Responsible Statecraft, πως αν οι εξουσιοδοτήσεις του NDAA μετατραπούν σε πραγματικές πιστώσεις, τότε τεράστια ποσά θα σπαταληθούν σε δυσλειτουργικά ή παρωχημένα συστήματα όπως τα F-35 και τα αεροπλανοφόρα των 13 δισ. δολαρίων, τα οποία είναι ολοένα και πιο ευάλωτα σε υπερσύγχρονους πυραύλους.

«Και το ενδεχομένως πιο σπάταλο πρόγραμμα όλων θα ήταν ο «Χρυσός Θόλος» του προέδρου Τραμπ, ένα δαπανηρό ουτοπικό σχέδιο που, όπως θα πουν οι περισσότεροι επιστήμονες που δεν πληρώνονται από το Πεντάγωνο ή τη βιομηχανία όπλων, δεν μπορεί ποτέ να λειτουργήσει» σημειώνει.

Η ισχύς δεν φέρνει ειρήνη

Ο Χάρτουνγκ κάνει λόγο για με το νομοσχέδιο είναι πιο πιθανό να μας οδηγήσει σε περιττούς πολέμους παρά να υπερασπιστεί τους κατοίκους των ΗΠΑ ή οποιονδήποτε άλλο.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής, Μάικ Ρότζερς προώθησε το NDAA με το κουρασμένο παλιό σύνθημα «Ειρήνη μέσω ισχύος».

Ωστόσο, ο Αμερικανός ειδικός παραπέμπει στα ευρήματα του προγράμματος Costs of War του Πανεπιστημίου Μπράουν, σύμφωνα με τα οποία οι πόλεμοι της Αμερικής (και οι ιστορικά υψηλοί προϋπολογισμοί του Πενταγώνου) αυτού του αιώνα δεν έφεραν ούτε ειρήνη ούτε ισχύ.

«Αντιθέτως, κόστισαν τουλάχιστον 8 τρισ. δολάρια, είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους σε όλες τις πλευρές και προκάλεσαν καταστροφικό αντίκτυπο στους βετεράνους, συμπεριλαμβανομένου τεράστιου αριθμού σωματικών και ψυχικών τραυμάτων» σημειώνει.

Άλλα σκοτεινά σημεία του νόμου που εγκρίθηκε είναι ότι χρηματοδοτεί τη διατήρηση στρατευμάτων στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Δίνει επίσης λεκτική έμφαση στη «μείωση της γραφειοκρατίας» στην προμήθεια οπλικών συστημάτων, κάτι, που σύμφωνα με τον Χάρτουνγκ, μπορεί να σημαίνει αποδυνάμωση του ανεξάρτητου γραφείου δοκιμών του Πενταγώνου, μίας από τις λίγες αξιόπιστες πηγές ανάλυσης του κόστους και των επιδόσεων των μεγάλων εξοπλιστικών συστημάτων.

Το NDAA της Βουλής υποστηρίζει επίσης την αυξημένη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και την αναπλήρωση πολεμικών αποθεμάτων τα οποία, όπως τονίζει ο ειδικός, έχουν χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσουν τη συνεχιζόμενη σφαγή αμάχων και την καταστροφή της Γάζας από το Ισραήλ, καθώς και επιθέσεις στο Ιράν και το Κατάρ.

Τέλος, μπορεί οι επιτροπές πιστώσεων κατά περίπτωση να περικόπτουν τις δαπάνες που συστήνει το NDAA, αλλά για τον Χάρτουνγκ, το να συμβεί αυτό στο τρέχον κλίμα στην Ουάσιγκτον θα είναι ένας ανηφορικός αγώνας.