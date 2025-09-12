newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»

Αν οι εξουσιοδοτήσεις του NDAA στις ΗΠΑ μετατραπούν σε πραγματικές πιστώσεις, τότε ο προϋπολογισμός θα σπαταλήσει τεράστια ποσά σε δυσλειτουργικά ή παρωχημένα οπλικά συστήματα, προειδοποιεί ειδικός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου  ο Νόμος Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA), ανοίγοντας τον δρόμο για δαπάνες του Πενταγώνου ύψους 848 δισ. δολάρια. Εάν προστεθούν σε αυτά και τα ποσά του «Big, Beautiful Bill», τότε ο σημερινός προϋπολογισμός της Ουάσιγκτον σπάει κάθε ρεκόρ αμυντικών δαπανών στην ιστορία.

Σύμφωνα με τον Ουίλιαμ Χάρτουνγκ, ειδικό στις στρατιωτικές δαπάνες στη δεξαμενή σκέψης Ινστιτούτο Κουίνσι, πρόκειται για ποσό πολύ μεγαλύτερο, με αναπροσαρμογή για τον πληθωρισμό, από τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου ή του Πολέμου στο Βιετνάμ.

Υπενθυμίζεται ότι το National Defense Authorization Act (NDAA) είναι ο ετήσιος αμερικανικός νόμος εξουσιοδότησης για την εθνική άμυνα. Αυτός καθορίζει την πολιτική του Πενταγώνου και εξουσιοδοτεί προγράμματα και ανώτατα όρια δαπανών για το Υπουργείο Άμυνας για το εκάστοτε οικονομικό έτος.

Ο Χάρτουνγκ εκτιμά σε ανάλυσή του στο Responsible Statecraft, πως αν οι εξουσιοδοτήσεις του NDAA μετατραπούν σε πραγματικές πιστώσεις, τότε τεράστια ποσά θα σπαταληθούν σε δυσλειτουργικά ή παρωχημένα συστήματα όπως τα F-35 και τα αεροπλανοφόρα των 13 δισ. δολαρίων, τα οποία είναι ολοένα και πιο ευάλωτα σε υπερσύγχρονους πυραύλους.

«Και το ενδεχομένως πιο σπάταλο πρόγραμμα όλων θα ήταν ο «Χρυσός Θόλος» του προέδρου Τραμπ, ένα δαπανηρό ουτοπικό σχέδιο που, όπως θα πουν οι περισσότεροι επιστήμονες που δεν πληρώνονται από το Πεντάγωνο ή τη βιομηχανία όπλων, δεν μπορεί ποτέ να λειτουργήσει» σημειώνει.

Η ισχύς δεν φέρνει ειρήνη

Ο Χάρτουνγκ κάνει λόγο για με το νομοσχέδιο είναι πιο πιθανό να μας οδηγήσει σε περιττούς πολέμους παρά να υπερασπιστεί τους κατοίκους των ΗΠΑ ή οποιονδήποτε άλλο.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής, Μάικ Ρότζερς προώθησε το NDAA με το κουρασμένο παλιό σύνθημα «Ειρήνη μέσω ισχύος».

Ωστόσο, ο Αμερικανός ειδικός παραπέμπει στα ευρήματα του προγράμματος Costs of War του Πανεπιστημίου Μπράουν, σύμφωνα με τα οποία οι πόλεμοι της Αμερικής (και οι ιστορικά υψηλοί προϋπολογισμοί του Πενταγώνου) αυτού του αιώνα δεν έφεραν ούτε ειρήνη ούτε ισχύ.

«Αντιθέτως, κόστισαν τουλάχιστον 8 τρισ. δολάρια, είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους σε όλες τις πλευρές και προκάλεσαν καταστροφικό αντίκτυπο στους βετεράνους, συμπεριλαμβανομένου τεράστιου αριθμού σωματικών και ψυχικών τραυμάτων» σημειώνει.

Άλλα σκοτεινά σημεία του νόμου που εγκρίθηκε είναι ότι χρηματοδοτεί τη διατήρηση στρατευμάτων στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Δίνει επίσης λεκτική έμφαση στη «μείωση της γραφειοκρατίας» στην προμήθεια οπλικών συστημάτων, κάτι, που σύμφωνα με τον Χάρτουνγκ, μπορεί να σημαίνει αποδυνάμωση του ανεξάρτητου γραφείου δοκιμών του Πενταγώνου, μίας από τις λίγες αξιόπιστες πηγές ανάλυσης του κόστους και των επιδόσεων των μεγάλων εξοπλιστικών συστημάτων.

Το NDAA της Βουλής υποστηρίζει επίσης την αυξημένη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και την αναπλήρωση πολεμικών αποθεμάτων τα οποία, όπως τονίζει ο ειδικός, έχουν χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσουν τη συνεχιζόμενη σφαγή αμάχων και την καταστροφή της Γάζας από το Ισραήλ, καθώς και επιθέσεις στο Ιράν και το Κατάρ.

Τέλος, μπορεί οι επιτροπές πιστώσεων κατά περίπτωση να περικόπτουν τις δαπάνες που συστήνει το NDAA, αλλά για τον Χάρτουνγκ, το να συμβεί αυτό στο τρέχον κλίμα στην Ουάσιγκτον θα είναι ένας ανηφορικός αγώνας.

Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα – Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά
Ο φυλακισμένος πραξικοπηματίας Μπολσονάρου δεν μένει παρά να δώσει το δαχτυλίδι σε έναν άλλον απόστρατο, ο οποίος ήδη συγκεντρώνει γύρω του την επιχειρηματική ελίτ της Βραζιλίας

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»

Σοκαριστικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στη Βόρεια Κορέα, αλλά και την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ιαπωνία: Αριθμός-ρεκόρ αιωνόβιων εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης
Αριθμό-ρεκόρ αιωνόβιων κατέγραψε η Ιαπωνία εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης

Η συντριπτική πλειονότητα των υπέργηρων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες - Μέσα σε έναν χρόνο οι αιωνόβιοι αυξήθηκαν κατά 4.644 φτάνοντας σχεδόν τις 100.000 την ώρα που ο πληθυσμός εξακολουθεί να μειώνεται

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: «Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα – Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα
«Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα - Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν σε αυξημένα επίπεδα - Καλός ο καιρός το Σάββατο - Τις υψηλές θερμοκρασίες θα διακόψει ένα «φθινοπωρινό σκίρτημα», αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια

«Το παράδοξο - ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο - είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη: της ασυδοσίας των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής
Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο-γιάφκα με καλάσνικοφ, πιστόλια, εκρηκτικά και 27 κιλά χασίς εντοπίστηκε στην Πυλαία
Αυτοκίνητο-γιάφκα με καλάσνικοφ, πιστόλια, εκρηκτικά και 27 κιλά χασίς εντοπίστηκε στην Πυλαία

Σε έρευνες που ακολούθησαν τεσσάρων συλλήψεων εγκληματικής ομάδας, εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, σιγαστήρες, αλλά και πυροκροτητές

Σύνταξη
Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες
Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες

Αυτό το νέο αστυνομικό δράμα, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Μαρκ Ράφαλο, έχει τον ίδιο δημιουργό και τον ίδιο τόνο με την προηγούμενη επιτυχία του HBO, «Mare of Easttown» με την Κέιτ Γουίνσλετ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό
Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τους Ποντένσε και Ταρέμι να είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εγκύκλιος Πλεύρη: Καταργείται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», αντικαθίσταται με το «παράνομη μετανάστευση»
Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό: «Παράνομοι» πλέον οι μετανάστες με εγκύκλιο Πλεύρη

Με μια εγκύκλιο, το υπουργείο καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση» και ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινές φυλάκισης και διοικητικής κράτησης.

Σύνταξη
O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)
O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)

Το Ευρωμπάσκετ βρίσκεται στην κρισιμότερη στροφή του, όμως ο Λούκα Ντόντσιτς έχει μάλλον καπαρώσει μια ιστορική πρωτιά, αγγίζοντας τον μύθο του Νίκου Γκάλη – Πώς μπαίνει σφήνα στην... κουβέντα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα – Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά
Ο φυλακισμένος πραξικοπηματίας Μπολσονάρου δεν μένει παρά να δώσει το δαχτυλίδι σε έναν άλλον απόστρατο, ο οποίος ήδη συγκεντρώνει γύρω του την επιχειρηματική ελίτ της Βραζιλίας

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»

Σοκαριστικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στη Βόρεια Κορέα, αλλά και την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο