ΗΠΑ vs Κίνα: Ο παραλογισμός των Αμερικανών στρατηγών να φοβούνται τον στρατό του Πεκίνου επέστρεψε

«Η επιτυχημένη επίθεση φέρνει νίκη. Η επιτυχημένη άμυνα τώρα μπορεί μόνο να περιορίσει την ήττα» έλεγε πριν πολλά χρόνια το μεγαλύτερο ίσως πολεμικό «γεράκι» των ΗΠΑ, ο στρατηγός Κέρτις ΛεΜέι.

Τη δεκαετία του 1950 κάποιες αμερικανικές υπηρεσίες, έχοντας μπροστάρη τον ΛεΜέι, ενημέρωναν τους πολιτικούς ότι οι Σοβιετικοί υπερτερούσαν στα εξοπλιστικά, ειδικά τους πυραύλους, ήταν η περίφημη θεωρία «Missile Gap» (Χάσμα Πυραύλων). Σύντομα αποδείχτηκε ότι έκαναν τραγικό λάθος.

Η ιστορία όμως επαναλαμβάνεται ΗΠΑ.

Τον Αύγουστο του 2023, η αν. υπουργός Άμυνας Κάθλιν Χικς, σε μια πύρινη ομιλία της ανακοίνωσε πως «για να παραμείνουμε μπροστά [από τη Κίνα], θα δημιουργήσουμε μια νέα αιχμή… αξιοποιώντας αξιόπιστα, αυτόνομα συστήματα σε όλους τους τομείς—τα οποία είναι λιγότερο ακριβά, βάζουν λιγότερους ανθρώπους στη γραμμή πυρός και μπορούν να αναβαθμίζονται γρήγορα […] Θα αντιμετωπίσουμε τη μάζα του Κινεζικού Στρατού με δική μας μάζα, αλλά η δική μας θα είναι πιο δύσκολο πιο δύσκολο να τη νικήσουνε».

Λίγο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Αμερικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν αποκάλυψε [δες βίντεο παρακάτω] ότι οι εκτιμήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης ανέβαζαν τον ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό της Κίνας σε περίπου 700 δισ. δολάρια.. Δηλαδή, κόντευε να φτάσει αυτόν των ΗΠΑ, ο οποίος ξεπερνά τα 800 δισ. δολ!

Recently, we had a brief from some of our intelligence officials. They said that the real Chinese military budget is probably closer to about $700 billion.

And we are supposed to cut the defense budget at one of the most dangerous times since World War II?? pic.twitter.com/rohCKOTfEa

