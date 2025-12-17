Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε χθες Τρίτη την «ανησυχία» του για πληροφορίες κατά τις οποίες πάνω από 70 μέλη του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού και κάπου 5.000 άμαχοι έχουν τεθεί υπό κράτηση στη Νιάλα, στο νοτιοδυτικό Σουδάν (στη φωτογραφία αρχείου του Christopher Black/WHO via Reuters, επάνω, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους).

«Είμαστε ανήσυχοι για τις πληροφορίες που φθάνουν σ’ εμάς από τη Νιάλα, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Νότιου Νταρφούρ, σύμφωνα με τις οποίες πάνω από 70 επαγγελματίες (του τομέα) της υγείας κρατούνται εξαναγκαστικά, όπως και περίπου 5.000 πολίτες», σημείωσε μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Οι αναφερόμενες κρατήσεις υγειονομικών και χιλιάδων άλλων ανθρώπων είναι βαθιά ανησυχητικές»

«Σύμφωνα με το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν, οι κρατούμενοι βρίσκονται σε ασφυκτικές κι ανθυγιεινές συνθήκες, κι αναφέρεται το ξέσπασμα επιδημιών», πρόσθεσε.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), παραστρατιωτικοί σε πόλεμο με τον σουδανικό τακτικό στρατό, καθώς και φράξια του Λαϊκού Κινήματος Απελευθέρωσης του Βόρειου Σουδάν, που συμμάχησε μαζί τους τους τελευταίους μήνες, ελέγχουν τη Νιάλα.

«Ο ΠΟΥ συγκεντρώνει περισσότερες πληροφορίες για τις κρατήσεις και για τις συνθήκες κράτησης. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανασφάλειας», συνέχισε ο Δρ. Τέντρος.

«Οι αναφερόμενες κρατήσεις υγειονομικών και χιλιάδων άλλων ανθρώπων είναι βαθιά ανησυχητικές. Οι υγειονομικοί κι οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται πάντα και καλούμε να αφεθούν ελεύθεροι με ασφάλεια και χωρίς όρους», πρόσθεσε.

Βαρύ τίμημα

Ο ΠΟΥ καταγράφει και επαληθεύει επιθέσεις εναντίον των υπηρεσιών υγείας, όμως δεν αποδίδει ευθύνες γι’ αυτές, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι αυτός ο ρόλος του.

Συνολικά, η υπηρεσία του ΟΗΕ έχει καταγράψει φέτος 65 επιθέσεις εναντίον υπηρεσιών υγείας στο Σουδάν, με 1.620 νεκρούς και 276 τραυματίες.

Οι 54 από τις επιθέσεις αυτές είχαν θύματα στις τάξεις των υγειονομικών, 46 έπληξαν δομές υγείας και 33 προκάλεσαν θύματα μεταξύ των ασθενών.

Πηγή: ΑΠΕ