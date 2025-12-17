newspaper
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ
Κόσμος 17 Δεκεμβρίου 2025 | 19:12

Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ

Όπως αναφέρει το Gatestone Institute η προοπτική της Τουρκίας, μαζί με άλλες αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, να εξοπλιστούν με τα αεροσκάφη F-35 έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

To Gatestone Institute σε άρθρο με τίτλο «Η πώληση των F-35 στην Τουρκία εγγύηση για ένα ένα νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ» (Selling F-35s to Turkey Guarantees a New War against Israel) υπογραμμίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να πιστεύει ότι η πώληση stealth πολεμικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα βοηθήσει τη χώρα να σφυρηλατήσει στενότερους δεσμούς με τις ΗΠΑ εις βάρος της Ρωσίας.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο, είναι ότι παρέχοντας τόσο εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη σε μια χώρα που υποστηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς – και της οποίας ο πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι «το Ισραήλ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να γονατίσει μπροστά στην Τουρκία» – ο Τραμπ απλώς υποδαυλίζει τις φλόγες ενός μελλοντικού πολέμου με στόχο την καταστροφή του Ισραήλ.

Ο ρόλος της Τουρκίας να πειστεί η Χαμάς

Όπως αναφέρει το άρθρο ο Τραμπ έχει την εντύπωση ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να πείσει τη Χαμάς να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, και πιθανώς ελπίζει ότι η Τουρκία θα προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ωστόσο, έχει κατηγορηθεί για «παραποίηση των εχθρικών και πολεμικών δηλώσεων του προέδρου Ερντογάν κατά του Ισραήλ».

Η προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία F-35

Η προοπτική της Τουρκίας, μαζί με άλλες αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, να εξοπλιστούν με τα αεροσκάφη F-35 έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στο Ισραήλ ότι τα αεροσκάφη – τα οποία έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία – θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του εβραϊκού κράτους σε μια μελλοντική σύγκρουση, μόλις τελειώσει η θητεία του Τραμπ.

Οι Ισραηλινοί ανησυχούν ιδιαίτερα για την παραλαβή των μαχητικών αεροσκαφών από την Τουρκία, όσο ο Ερντογάν παραμένει στην εξουσία, σημειώνει το άρθρο.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι η Τουρκία εργάζεται για την περικύκλωση του

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας προειδοποιούν ότι η Τουρκία εργάζεται σιωπηλά πάνω σε ένα σχέδιο για να περικυκλώσει το Ισραήλ, επεκτείνοντας την επιρροή της σε χώρες όπως η Συρία, σε αναμονή μιας μελλοντικής σύγκρουσης.

Η απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 θα αυξήσει σημαντικά τις πολεμικές δυνατότητές της σε περίπτωση που η Άγκυρα εμπλακεί σε άμεσες εχθροπραξίες με το Ισραήλ μετά την αποχώρηση του Τραμπ από την προεδρία.

Σημειώνεται ότι η προκλητική επίδειξη δύναμης του Ερντογάν έχει σαφώς εντυπωσιάσει τον Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να χαλαρώσει την απαγόρευση που επέβαλε κατά την πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο σχετικά με τη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35.

F-35 με αντάλλαγμα την απομάκρυνση των S-400

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δώσει σαφείς ενδείξεις- επισημαίνει το άρθρο –  ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να πουλήσει F-35 στην Τουρκία σε αντάλλαγμα για την απομάκρυνση από την Άγκυρα των ρωσικής κατασκευής συστημάτων πυραυλικής άμυνας S-400. Η προθυμία της Τουρκίας να απαλλαγεί από τα S-400 θα έχει αυξηθεί μετά την απογοητευτική απόδοση των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όταν τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη κατέστρεψαν εύκολα τα ρωσικής κατασκευής συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν, επιτρέποντάς τους να επιτεθούν σε ιρανικούς στόχους κατά βούληση.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η Τουρκία και το Κατάρ, το οποίο είναι επίσης ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Χαμάς, προσπαθούν τώρα να ματαιώσουν τις προσπάθειες να αναγκαστεί η τρομοκρατική οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της – μία από τις βασικές προϋποθέσεις που ορίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Η ισχυρή υποστήριξη του Ερντογάν προς τη Χαμάς είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Τουρκία δεν εξετάζεται σοβαρά ως συμμετέχων στο σχέδιο του Τραμπ για τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, όταν θα τεθεί σε ισχύ η επόμενη φάση της εκεχειρίας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν ισχυρούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ, έχουν εκφράσει «ανησυχία» για τις αποσταθεροποιητικές πολιτικές της Τουρκίας και του Κατάρ στη Γάζα προς υποστήριξη της Χαμάς. Τα ΗΑΕ αποφάσισαν πρόσφατα να μην συμμετάσχουν στην προτεινόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης για τη Λωρίδα της Γάζας.

Απερίσκεπτη η πώληση F-35 στην Τουρκία

Υπό αυτές τις συνθήκες, καταλήγει το άρθρο, θα ήταν εξαιρετικά απερίσκεπτο για την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει με το σχέδιό της να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, μια χώρα που υποστηρίζει ενεργά τους τρομοκράτες της Χάμας. Κάτι τέτοιο θα έθετε το Ισραήλ σε πραγματικό κίνδυνο να εμπλακεί σε έναν ακόμη πόλεμο με μια χώρα που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχος των ΗΠΑ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Business
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή
Προσεχώς υπογράφεται 17.12.25

Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή

Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε από τη Γερουσία των ΗΠΑ ο στρατιωτικός προϋπολογισμός ύψους 901 δις και πλέον το νομοσχέδιο οδεύει στον Λευκό Οίκο για την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του
«Damage Control» 17.12.25

Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει την ατζέντα του για το 2026, μεταδίδοντας στους πολίτες την πίστη του ότι «τα καλύτερα έρχονται». Η ακρίβεια, η ανεργίας και η αποτυχία του να «τελειώσει» πολέμους, απογοητεύουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Bloomberg 17.12.25

Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύνταξη
Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025
«Πάρτε ό,τι μπορείτε» 17.12.25

Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025

Η Ομοσπονδιακή Βουλή στη Γερμανία ενέκρινε μια σειρά από αμυντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 21 δισ. για αγορά προστατευτικό εξοπλισμό στρατιωτών. Τι περιλαμβάνουν.

Σύνταξη
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Χωρίς κόστος 17.12.25

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα

Σύνταξη
Αυστραλία: Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι – Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που σκοτώθηκε
Επίθεση στην Αυστραλία 17.12.25

Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι - Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που έπεσε νεκρή

H οικογένεια της μικρής Ματίλντα ήρθε από την Ουκρανία στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο και έχασε το αγγελούδι της μια ηλιόλουστη μέρα σε παραλία του Σίδνεϊ

Σύνταξη
Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους
Αγέρωχος 17.12.25

Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους

36 χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα της Τιενανμέν, έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες για τον στρατηγό που αρνήθηκε να συνδέσει το όνομά του με τη σφαγή αμάχων συμπατριωτών του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί
Στην Αυστραλία 17.12.25

Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί (βίντεο)

Στο βίντεο διακρίνεται ο 69χρονος να πέφτει επάνω στον δράστη που σκόρπισε τον θάνατο στην Αυστραλία - Με τη σύζυγό του έδωσαν μάχη αλλά δευτερόλεπτα μετά, έπεσαν νεκροί και ξεψύχησαν αγκαλιασμένοι

Σύνταξη
Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας
Κόσμος 17.12.25

Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας

Ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, αύξησε το επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Σύνταξη
Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
The forever war 17.12.25

Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Οι ειδικοί λένε ότι μια συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία είναι απίθανη, καθώς παραμένουν πολλά σημεία διαφωνίας και η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις τελευταίες προτάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημοσκοπήσεις: Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» – Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας
Κάτω από τον πήχη 17.12.25

Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» - Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας

Δύο νέες δημοσκοπήσεις βάζουν στα «ραντάρ» την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Χαμηλός βαθμός για το Μαξίμου με τους συμμετέχοντες να μην διακατέχονται από αισιοδοξία για το σήμερα και το αύριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Εκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας
Μπλόκα στις γιορτές 17.12.25

«Εκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας

Η τάση των μπλόκων είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό- Οι αρρυθμίες στις πληρωμές έχουν εξοργίσει αγρότες και κτηνοτρόφους- Τι λέει στο in o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο ΣΚΑΪ καταγγέλλει κυβερνητική λογοκρισία σε ντοκιμαντέρ του Παπαχελά – Για «θεσμική εκτροπή» μιλούν τα κόμματα
Επικαιρότητα 17.12.25

Ο ΣΚΑΪ καταγγέλλει κυβερνητική λογοκρισία σε ντοκιμαντέρ του Παπαχελά – Για «θεσμική εκτροπή» μιλούν τα κόμματα

Αφορμή για την καταγγελία του ΣΚΑΪ στάθηκε η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να ανακαλέσει στις 15/12 τη μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ, το οποίο είχε υπαχθεί στη χρηματοδότηση του Κέντρου μια εβδομάδα νωρίτερα

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό

LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μαρκό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)

Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 6-0 τον Ηρακλή, στο τελευταίο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και τερμάτισε πρώτος, εξασφαλίζοντας απευθείας πρόκριση στους «8».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Ελλάδα 17.12.25

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Τραγωδία 17.12.25

Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Σπάνιες δημόσιες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές προκάλεσαν οι σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, με στελέχη του κόμματος να μιλούν για ακατάλληλο λόγο απέναντι σε μια οικογενειακή τραγωδία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Τι προβλέπει 17.12.25

ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του 5ετούς σχεδίου δράσεις για την ενίσχυση των ΣΣΕ. Οι πέντε άξονες προτεραιοτήτων του σχεδίου. Στόχος, να ολοκληρωθεί το 2030.

Σύνταξη
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
English edition 17.12.25

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked

Greek regulators warn of a booming underground gambling market worth up to €1.7 billion, unveiling new legislation, tougher enforcement powers, and advanced technology to protect minors, rein in illegal operators, and overhaul casino licensing

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»

Νίκολιτς και Ρότα τόνισαν στις δηλώσεις τους ότι θα αντιμετωπίσουν το ματς με την Καραϊόβα με τη δέουσα σοβαρότητα καθώς στόχος της ΑΕΚ είναι η απευθείας πρόκριση από τη League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα έστειλε το Τριφύλλι στην τετράδα (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 17.12.25

Ο Ταμπόρδα ανέβασε τον Παναθηναϊκό στην τετράδα (1-2)

Ο φευγάτος Ταμπόρδα με ωραίο γκολ έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 2-1 κόντρα στην Καβάλα και την απ' ευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Μλαντένοβιτς και Σιφνέος τα άλλα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό
Ελλάδα 17.12.25

Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη και στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Έλληνα «Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
