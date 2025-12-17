Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ

To Gatestone Institute σε άρθρο με τίτλο «Η πώληση των F-35 στην Τουρκία εγγύηση για ένα ένα νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ» (Selling F-35s to Turkey Guarantees a New War against Israel) υπογραμμίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να πιστεύει ότι η πώληση stealth πολεμικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα βοηθήσει τη χώρα να σφυρηλατήσει στενότερους δεσμούς με τις ΗΠΑ εις βάρος της Ρωσίας.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο, είναι ότι παρέχοντας τόσο εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη σε μια χώρα που υποστηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς – και της οποίας ο πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι «το Ισραήλ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να γονατίσει μπροστά στην Τουρκία» – ο Τραμπ απλώς υποδαυλίζει τις φλόγες ενός μελλοντικού πολέμου με στόχο την καταστροφή του Ισραήλ.

Ο ρόλος της Τουρκίας να πειστεί η Χαμάς

Όπως αναφέρει το άρθρο ο Τραμπ έχει την εντύπωση ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να πείσει τη Χαμάς να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, και πιθανώς ελπίζει ότι η Τουρκία θα προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ωστόσο, έχει κατηγορηθεί για «παραποίηση των εχθρικών και πολεμικών δηλώσεων του προέδρου Ερντογάν κατά του Ισραήλ».

Η προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία F-35

Η προοπτική της Τουρκίας, μαζί με άλλες αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, να εξοπλιστούν με τα αεροσκάφη F-35 έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στο Ισραήλ ότι τα αεροσκάφη – τα οποία έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία – θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του εβραϊκού κράτους σε μια μελλοντική σύγκρουση, μόλις τελειώσει η θητεία του Τραμπ.

Οι Ισραηλινοί ανησυχούν ιδιαίτερα για την παραλαβή των μαχητικών αεροσκαφών από την Τουρκία, όσο ο Ερντογάν παραμένει στην εξουσία, σημειώνει το άρθρο.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι η Τουρκία εργάζεται για την περικύκλωση του

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας προειδοποιούν ότι η Τουρκία εργάζεται σιωπηλά πάνω σε ένα σχέδιο για να περικυκλώσει το Ισραήλ, επεκτείνοντας την επιρροή της σε χώρες όπως η Συρία, σε αναμονή μιας μελλοντικής σύγκρουσης.

Η απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 θα αυξήσει σημαντικά τις πολεμικές δυνατότητές της σε περίπτωση που η Άγκυρα εμπλακεί σε άμεσες εχθροπραξίες με το Ισραήλ μετά την αποχώρηση του Τραμπ από την προεδρία.

Σημειώνεται ότι η προκλητική επίδειξη δύναμης του Ερντογάν έχει σαφώς εντυπωσιάσει τον Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να χαλαρώσει την απαγόρευση που επέβαλε κατά την πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο σχετικά με τη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35.

F-35 με αντάλλαγμα την απομάκρυνση των S-400

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δώσει σαφείς ενδείξεις- επισημαίνει το άρθρο – ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να πουλήσει F-35 στην Τουρκία σε αντάλλαγμα για την απομάκρυνση από την Άγκυρα των ρωσικής κατασκευής συστημάτων πυραυλικής άμυνας S-400. Η προθυμία της Τουρκίας να απαλλαγεί από τα S-400 θα έχει αυξηθεί μετά την απογοητευτική απόδοση των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όταν τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη κατέστρεψαν εύκολα τα ρωσικής κατασκευής συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν, επιτρέποντάς τους να επιτεθούν σε ιρανικούς στόχους κατά βούληση.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η Τουρκία και το Κατάρ, το οποίο είναι επίσης ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Χαμάς, προσπαθούν τώρα να ματαιώσουν τις προσπάθειες να αναγκαστεί η τρομοκρατική οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της – μία από τις βασικές προϋποθέσεις που ορίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Η ισχυρή υποστήριξη του Ερντογάν προς τη Χαμάς είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Τουρκία δεν εξετάζεται σοβαρά ως συμμετέχων στο σχέδιο του Τραμπ για τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, όταν θα τεθεί σε ισχύ η επόμενη φάση της εκεχειρίας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν ισχυρούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ, έχουν εκφράσει «ανησυχία» για τις αποσταθεροποιητικές πολιτικές της Τουρκίας και του Κατάρ στη Γάζα προς υποστήριξη της Χαμάς. Τα ΗΑΕ αποφάσισαν πρόσφατα να μην συμμετάσχουν στην προτεινόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης για τη Λωρίδα της Γάζας.

Απερίσκεπτη η πώληση F-35 στην Τουρκία

Υπό αυτές τις συνθήκες, καταλήγει το άρθρο, θα ήταν εξαιρετικά απερίσκεπτο για την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει με το σχέδιό της να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, μια χώρα που υποστηρίζει ενεργά τους τρομοκράτες της Χάμας. Κάτι τέτοιο θα έθετε το Ισραήλ σε πραγματικό κίνδυνο να εμπλακεί σε έναν ακόμη πόλεμο με μια χώρα που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχος των ΗΠΑ.