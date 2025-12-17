Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Οι «ερυθρόλευκοι» με 3/3 νίκες έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στα νοκ άουτ. Παλεύουν για μια θέση στην πρώτη 4άδα, που θα τους στείλει απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ ο Ηρακλής, στον οποίο η Betsson αποτελεί Επίσημο Χορηγό, μάχεται για να περάσει στην επόμενη φάση.

Ο Ολυμπιακός έρχεται από το εκτός έδρας 0-0 με τον Άρη για τη Super League. Ήταν το τρίτο διαδοχικό του παιχνίδι που κράτησε ανέπαφη την εστία του, καθώς είχαν προηγηθεί αυτά με τις Καϊράτ (1-0 εκτός έδρας) και ΟΦΗ (3-0 εντός). Με νίκη επί του Ηρακλή θα πάρει και την πρώτη θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Με ισοπαλία θα είναι 3ος. Με ήττα θα βρίσκεται στην πρώτη 4άδα, αν χάσει ο Παναθηναϊκός.

Ο Ηρακλής από την πλευρά του χρειάζεται έναν βαθμό για να περάσει στα νοκ άουτ, ενώ με ήττα μένει εκτός. Την Κυριακή επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας του συμπολίτη Μακεδονικού για τη Super League 2 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, έναν βαθμό μπροστά από την Καρδίτσα. Διατηρείται αήττητος στην κατηγορία, με 10 νίκες και 4 ισοπαλίες.

