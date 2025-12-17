«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη

Σε μια σοβαρή καταγγελία προέβη η μητέρα ενός ανήλικου που ήταν μαζί με τα άλλα παιδιά στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη.

Η μητέρα του ανηλίκου μίλησε στο MEGA λέγοντας ότι η ίδια δεν είχε ιδέα για την έξοδο του γιου της και νόμιζε ότι το παιδί κοιμόταν.

«Τα χτύπησαν τα παιδιά»

Όπως καταγγέλλει όμως όταν οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους ανήλικους, άρχισαν να τους χτυπούν.

«Από την αρχή είναι όλο λάθος, αλλά ότι έχει διαρρεύσει ότι τα παιδάκια είναι 04:00 η ώρα τη νύχτα έξω, ναι ήταν όντως στο τμήμα και είχαν φάει και πολύ ξύλο. Τα παιδιά τα χτυπήσανε και παιδιά που 15 χρόνων τρέμανε την ώρα που βγήκαν».

Όπως λέει, όταν πήγε στο τμήμα διαπίστωσε πως ο γιος της είχε δεχθεί χτυπήματα από αστυνομικούς και είχε τραυματιστεί.

«Με πήρε ο υπεύθυνος»

«Με πήρε ο υπεύθυνος της ομάδας ΟΠΚΕ και μου λέει ‘είχαμε ανεβάσει παλμούς’ και του λέω ‘τι σημαίνει αυτό, χάσατε την ψυχραιμία σας;’, και αυτός παραδέχτηκε σε εμένα μπροστά ότι χάσανε τον αυτοέλεγχο».

Ο ανήλικος γιος του βουλευτή και οι 5 φίλοι του που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, υποστηρίζουν ότι παραδόθηκαν χωρίς να προβάλλουν αντίσταση.

«Όταν βγάζει ένα παιδάκι που τρέμει και σου ζητάει συγγνώμη… ξέρω τον γιο μου είχε τα χέρια ήδη ψηλά και έλεγε ‘συγγνώμη’, και του ρίχνεις δύο μπουκετίδια χωρίς λόγο, δεν είναι έλλειψη ψυχραιμίας και επίδειξη ισχύος;».

Η ίδια προσπαθεί να συνέλθει από τα όσα έγιναν. Όπως λέει, πίστευε εκείνο το βράδυ πως ο γιος της κοιμόταν.

«Ήμουν πολύ θυμωμένη με τον γιο μου, με το που μπήκα μέσα τον πήρα πιο μέσα σε ένα δωματιάκι γιατί ήμουν σοκαρισμένη, νόμιζα ότι κοιμόταν ο… Τι να πει, ‘συγγνώμη μαμά’ ντρεπόταν να με κοιτάξει και τι να πούμε ‘ξέρεις μαμά με δείρανε’ και μου δείχνει το ζυγωματικό του».

«Η χυδαιότητα στις βρισιές δεν είχε προηγούμενο»

Σε άλλο σημείο, η μητέρα του παιδιού αναφέρει:

«Εγώ ταλαιπωρούμαι από μία αλλεργία και είχα πάρει και αντισταμινικά και από τις 22:00 είχα ταλαιπωρηθεί παραπάνω πολύ, είχα πει καληνύχτα στον γιο μου, νόμιζα ότι το παιδί κοιμόταν και μάλιστα στο τμήμα γυρνάει ο άλλος και μου λέει ‘ξέρεις εγώ πήρα τον γιο σου δώδεκα η ώρα από το σπίτι’ και πήγα να τον βρίσω. Ήταν ενημερωμένοι οι υπόλοιποι ότι τα παιδιά τους ήταν έξω, ήρθε με το αυτοκίνητο και πήρε το παιδί μου να το πάει στην κατάληψη του Ψυχικού, αν είναι δυνατόν δηλαδή.

»Το παιδί το άλλο, πανικοβλήθηκε πάρα πολύ. Κακώς το έκανε αυτό. Αλλά τι έγινε. Στο φανάρι τα είδανε σταματημένα στο κόκκινο, παρατήρησαν τα πρόσωπά τους, φαίνεται ότι είναι πιτσιρίκια και είναι και λεπτοκαμωμένα, έχουν λεπτά προσωπάκια, φαίνεται ότι δεν είναι ανδρωμένα, και τα πήραν στο κατόπι και αυτό έλεγε το καημένο, γιατί ήταν πίσω και ένα παιδάκι του λέει ‘σταμάτα ρε θα είναι ένα 500αρι, ας πούμε, πρόστιμο και θα τελειώσει’ και αυτός φώναζε ότι δεν θέλει να εκθέσει τους γονείς του. Του φώναζε ‘σταμάτα, γίνεται όλο και χειρότερο’, γι’ αυτό σας λέω θα βγαίναν αυτά τα παιδιά που ήταν τρομοκρατημένα να κάνουν τσαμπουκά στους αστυνομικούς; Η χυδαιότητα στις βρισιές δεν είχε προηγούμενο, το τι άκουσε ο γιος μου, και μου έλεγαν εμένα μετά, ο γιος μου έδειξε ποιος τον χτύπησε».

Από την πλευρά του, ανήλικος που ήταν εντός του οχήματος αναφέρει:

«Αυτό το παιδί είχε πάρει το αμάξι του μπαμπά του και φοβόταν απλά να μην το μάθουν οι γονείς του. Επειδή ήταν νύχτα είπαμε να πάμε με το αμάξι και πήγαμε όλοι μαζί παρέα. (…) Φοβήθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Έμπαινε μέσα στα στενά και πήγαινε γύρω – γύρω, είχε αγχωθεί πολύ. Εμένα με έπιασε το στομάχι μου. Δεν άκουγε, ήταν αγχωμένος. Δεν ήθελε να το μάθουν οι γονείς του, δεν ήξεραν ότι πήρε το αυτοκίνητο».

Τι υποστηρίζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν πως έγινε καταδίωξη μέχρι να ακινητοποιηθεί το όχημα που οδηγούσε ο 16χρονος.

Ο ανήλικος γιος του βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Αστυνομίας και προσπάθησε να διαφύγει πηγαίνοντας ανάποδα σε δρόμους της περιοχής, επισημαίνει η Αστυνομία.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Σε έλεγχο που έγινε βρέθηκε στην κατοχή του 15χρονου συνοδηγού ένα κουζινομάχαιρο.

Μετά τις καταγγελίες της μητέρας ενός εκ των ανήλικων παιδιών, αναμένεται να γίνει έρευνα με στόχο να πέσει άπλετο φως στα όσα έγιναν από την στιγμή που το όχημα ακινητοποιήθηκε και τα 6 παιδιά παραδόθηκαν στους αστυνομικούς.