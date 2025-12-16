«Κάτσε κάτω» – Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι

Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί χωρίς δίπλωμα τα ξημερώματα της Τρίτης στο Χαλάνδρι αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας στην οδό Αποστολοπούλου στο Χαλάνδρι, μετά από καταδίωξη οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στο οποίο, εκτός από τον 16χρονο γιο του Μιχάλη Κατρίνη, επέβαιναν άλλα πέντε άτομα.

Οι αστυνομικοί αφού κατέβηκαν από τα περιπολικά προσέγγισαν με τα όπλα προτεταμένα προς το ύποπτο αυτοκίνητο ενώ φώναζαν συνεχώς «κάτσε κάτω» και «σβήσε τη μηχανή!».

Μάλιστα ο ένας από αυτούς ηλικίας 15 ετών είχε κρυμμένο επιμελώς ένα κουζινομάχαιρο, το οποίο αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό και τον 15χρονο που είχε μαζί του το μαχαίρι ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν στις 04:00 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι για να σταματήσει στη διασταύρωση των οδών Μεσογείων και Τζαβέλλα. Ωστόσο, ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Ο οδηγός αγνοώντας τα σήματα της τροχαίας μπήκε παράνομα σε μονόδρομους για να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο στο ύψος της οδού Αποστολοπούλου το όχημα ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία.

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή όλων των επιβατών και συνελήφθη ο οδηγός για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Συνελήφθη στη συνέχεια και η σύζυγος του βουλευτή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

Εις βάρος του γιου του βουλευτή και ενός φίλου του ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού προχώρησε σε ανάρτηση επιβεβαιώνοντας για τη σύλληψη του γιου του.

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές» τόνισε για να προσθέσει.

«Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».