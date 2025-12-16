«Κάτσε κάτω» – Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι
Mετά από καταδίωξη οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στο οποίο, εκτός από τον 16χρονο γιο του Μιχάλη Κατρίνη, επέβαιναν άλλα πέντε άτομα.
- Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Εις μνήμην του Δημήτρη Ήμελλου: Ο Δημήτρης Χορν εξομολογείται
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί χωρίς δίπλωμα τα ξημερώματα της Τρίτης στο Χαλάνδρι αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA.
Σύμφωνα με το οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας στην οδό Αποστολοπούλου στο Χαλάνδρι, μετά από καταδίωξη οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στο οποίο, εκτός από τον 16χρονο γιο του Μιχάλη Κατρίνη, επέβαιναν άλλα πέντε άτομα.
Οι αστυνομικοί αφού κατέβηκαν από τα περιπολικά προσέγγισαν με τα όπλα προτεταμένα προς το ύποπτο αυτοκίνητο ενώ φώναζαν συνεχώς «κάτσε κάτω» και «σβήσε τη μηχανή!».
Μάλιστα ο ένας από αυτούς ηλικίας 15 ετών είχε κρυμμένο επιμελώς ένα κουζινομάχαιρο, το οποίο αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό και τον 15χρονο που είχε μαζί του το μαχαίρι ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
;
Το χρονικό
Όλα ξεκίνησαν στις 04:00 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι για να σταματήσει στη διασταύρωση των οδών Μεσογείων και Τζαβέλλα. Ωστόσο, ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.
Ο οδηγός αγνοώντας τα σήματα της τροχαίας μπήκε παράνομα σε μονόδρομους για να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο στο ύψος της οδού Αποστολοπούλου το όχημα ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία.
Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή όλων των επιβατών και συνελήφθη ο οδηγός για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.
Συνελήφθη στη συνέχεια και η σύζυγος του βουλευτή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.
Εις βάρος του γιου του βουλευτή και ενός φίλου του ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.
Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού προχώρησε σε ανάρτηση επιβεβαιώνοντας για τη σύλληψη του γιου του.
«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές» τόνισε για να προσθέσει.
«Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».
Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.
Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.
Ο νόμος ισχύει για όλους.
Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.
Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.
Ο…
— Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) December 16, 2025
- Μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες – Ο Π.Σ.Α.Ε.ΜΜΕ τιμάει την Ημέρα Αλληλεγγύης
- Οι μεγαλύτερες αντλίες θερμότητας του κόσμου μπορούν να θερμάνουν ολόκληρες πόλεις
- Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
- To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
- Πάει για Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
- «Κάτσε κάτω» – Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι
- Floral Ribbon: Μία συλλογή που μετατρέπει κάθε προπόνηση σε μία προσωπική στιγμή έκφρασης
- Επισκευάζεται κτίριο-τοπόσημο στο Γαλαξίδι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις