Χαλάνδρι: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη o 16χρονος γιος του Κατρίνη που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Η ανάρτηση του βουλευτή

Στη σύλληψη του 16χρονου γιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12) οι Αρχές, μετά από αστυνομική καταδίωξη στο Χαλάνδρι. Ο 16χρονος εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΟΠΚΕ να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι.

Χαλάνδρι: Συνελήφθη ανήλικος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για επικίνδυνη οδήγηση

Ο 16χρονος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που οδηγούσε το ΙΧ, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομους.

Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη ωστόσο στο ύψος της οδού Αποστολοπούλου το όχημα ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία.

Σε έλεγχο που ακολούθησε ένας 15χρονος που επέβαινε στο αυτοκίνητο, είχε πάνω του κουζινομάχαιρο.

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή όλων των επιβατών και συνελήφθη ο οδηγός για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Συνελήφθη στη συνέχεια και η σύζυγος του βουλευτή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού προχώρησε σε ανάρτηση επιβεβαιώνοντας για τη σύλληψη του γιου του.

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές» τόνισε για να προσθέσει.

«Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους.Χωρίς εξαίρεση».