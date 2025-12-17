Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.
Ένα ιδιόχειρο σημείωμα σε μια σελίδα από τετράδιο ήταν το απειλητικό μήνυμα που άφησε ο 27χρονος για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Στο σημείωμα έγραφε τα εξής: «Καλησπέρα, στην αίθουσα υπάρχει μία βόμβα η οποία θα ανατιναχτεί στις 20:55!» Στη συνέχεια ανέφερε ότι «ο κωδικός βρίσκεται στον πηγ. κωδικό του ΑΙ μου».
Το απειλητικό σημείωμα
Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο. Εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους και τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.
Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία που εντόπισε άμεσα τον 27χρονο βουλγαρικής καταγωγής. Όταν τον ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί το έκανε ο νεαρός απάντησε: «γιατί έχω βαρεθεί να μιλάω και να μην με παίρνουν στα σοβαρά».
Η σύλληψη
Ο 27χρονος συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα.
