Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ζητήσαμε από τον κληρονόμο του Μάνου να κάνουμε κάτι μαζί, αλλά…»

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Βραχάτι Κορινθίας, ενώ περνά το μεγαλύτερο μέρος της φροντίζοντας σκύλους και γάτες.

«Όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να σέβονται τη ζωή, αυτό είναι το κυριότερο. Όταν βλέπεις στους δρόμους να σέρνονται σκυλιά και γατιά, είναι πολύ απλό να υιοθετήσεις ένα ζώο. Πως μπορεί κανείς να τα βλέπει να υποφέρουν; Αυτό με ταράζει και προσπαθώ, εκτός από το σπίτι, να βοηθάω και στον δρόμο».

Η φοβία με το τηλέφωνο

«Δεν έχω κινητό τηλέφωνο, δεν μου αρέσει. Έχω ένα ψυχολογικό πρόβλημα με το τηλέφωνο, με φοβίζει όταν χτυπάει. Παιδικό τραύμα προφανώς. Πιο μικρή πιο πολύ τρόμαζα. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, πολύ δύσκολα».

«Είμαι 67 χρονών, δεν έχω τη δύναμη να τρέξω, να κερδίσω, να βρω κόσμο. Όσο γερνάς είσαι πιο εσωστρεφής, θες να είσαι μόνος σου. Σε κουράζουν οι πολλοί οι άνθρωποι».

«Απαγορεύεται το απαγορεύεται»

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη είναι υπεύθυνη της ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» και στόχος της είναι να ακουστούν η μουσική και οι ιδέες του πατέρα της.

«Τα πνευματικά δικαιώματα του πατέρα μου έχουν τακτοποιηθεί. Το χρήμα δεν είναι ο σκοπός μου για να είμαστε πλούσιοι. Δεν μου αρέσει αυτό. Τα χρήματα είναι για να ζήσουμε καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα να πηγαίνεις τα σ/κ στο εξωτερικό. Αυτά είναι too much. Ούτε τα λούσα ούτε τα αυτοκίνητα. Θέλω η ζωή μας να είναι απλή και ήσυχη».

Η αντιπαράθεση μεταξύ του κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι και του καθηγητή Πάνου Λιαρόπουλου

Ο καθηγητής διοργανώνει παγκόσμια περιοδεία με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη για τα 100 χρόνια από τη γέννηση των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκι

«Στη διαθήκη του ο πατέρας μου έγραψε ‘απαγορεύεται το απαγορεύεται’.

Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι είναι ακριβώς το αντίθετο, απαγορεύει και αναρωτιέμαι, τώρα που είναι το έτος Χατζιδάκι, θα τρέχει να απαγορεύει σε εκατοντάδες χορωδίες που θα θέλουν να κάνουν αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι; Σε εμάς δεν έκαναν αίτηση (σ.σ.: για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη), εμείς τα βλέπαμε και χαιρόμασταν. Θα είναι αστείο να μην το επιτρέψει», σημείωσε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ζητήσαμε από τον κληρονόμου του Μάνου να κάνουμε κάτι μαζί, αλλά…»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η περιοδεία της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη θα πραγματοποιηθεί, χωρίς όμως τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι.

«Είδα την Νατάσα Μποφίλιου και την ευχαρίστησα που πήραν την απόφαση να παίξουν Θεοδωράκη.

Ήταν προσβλητικό που (σ.σ.: ο κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι) έστειλε εξώδικο και έγραφε ότι η ερμηνείες αυτών των δύο καλλιτεχνών δεν ταιριάζουν στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, ενώ ότι τα τραγούδια του Μάνου δεν ταιριάζουν με τα τραγούδια του Μίκη ήταν προσβλητικό για εμάς».

«Ο πατέρας μου και ο Μάνος Χατζιδάκις έκαναν τη δεκαετία του ’60 μαζί την παράσταση «Μαγική Πόλη». Ζητήσαμε από τον κληρονόμο του να κάνουμε κάτι από κοινού, αλλά αρνήθηκε».

«Ο Μίκης έλεγε ότι τα τραγούδια ανήκουν στον λαό. Στον Χατζιδάκι, ακόμα κι όταν ήταν εν ζωή, έπαιρνες άδεια. Ο υιός ακολούθησε τα χνάρια του Μάνου», συμπλήρωσε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.