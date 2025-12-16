newspaper
ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου
16 Δεκεμβρίου 2025

ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου

«Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους στην Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ, αποδεικνύουν ότι τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο της ΚΑΠ», λένε οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε τον αναθεωρημένο κανονισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς, όπως σημειώνει, «αυτός διατηρεί στο ακέραιο την αντιλαϊκή στρατηγική που εντείνει την καταλήστευση των βιοπαλαιστών γεωργών και κτηνοτρόφων από τα βιομηχανικά και εμπορικά μονοπώλια. Οι τροποποιήσεις, διατηρούν ακέραια την ουσία της ΚΑΠ και αποτελούν εργαλείο επιδείνωσης των όρων επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών».

«Συγκεκριμένα, ο κανονισμός θεσμοθετεί τη χρήση δορυφορικών ελέγχων (όπως το λεγόμενο monitoring) για την αντικατάσταση των επιτόπιων ελέγχων που έχουν ήδη προκαλέσει έντονη οργή και κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ελλάδα. Επιπλέον, η συνεχής αποδυνάμωση των επιτόπιων ελέγχων, που προωθείται εδώ και δεκαετίες από την ΚΑΠ και επεκτείνεται με τον αναθεωρημένο κανονισμό, ενισχύει τη δυνατότητα να λυμαίνονται τις επιδοτήσεις διάφορα ‘τρωκτικά’», τονίζουν χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε φάνηκε και από την εξέλιξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ υπογραμμίζουν πως «έχουν τεράστια ευθύνη τα υπόλοιπα κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Βελόπουλος, Λατινοπούλου και Νίκη) που ψήφισαν με πόδια και με χέρια το αναθεωρημένο σχέδιο, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά το πρόβλημα με τα αδίκως ‘κόκκινα’ ή ‘κιτρινισμένα’ αγροτεμάχια του monitoring, που ταλαιπωρούν χιλιάδες καλλιεργητές στην Ελλάδα, με ενδεχόμενο να χάσουν επιδοτήσεις που δικαιούνται».

«Επίσης, η θέσπιση ‘πληρωμών κρίσης’ (Crisis Payments) με χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ αναπαράγει την αντιμετώπιση των μεγάλων καταστροφών με αποσπασματικές και καθυστερημένες πληρωμές, και αυτές μόνο εφόσον καλύπτεται το πλαφόν του 30% στο μέγεθος των απωλειών. Κανένας λόγος δεν γίνεται για ουσιαστική πρόληψη και άμεση κρατική αποζημίωση στο 100% της ζημιάς. Προωθείται, επίσης, η λογική της ιδιωτικής ασφάλισης ως βασικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων, αντί της απαίτησης των αγροτών για κρατικό ΕΛΓΑ, με επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των ζημιών», προσθέτουν.

Κάνουν λόγο για «’ενέσεις’ με κατ’ αποκοπή ποσά, τη στιγμή που η ψαλίδα μεταξύ του κόστους παραγωγής και των τιμών στον παραγωγό διευρύνεται», τονίζοντας πως «είναι ένα άλλοθι για ακόμα μεγαλύτερη επίθεση των μονοπωλίων στους ατομικούς αγροτοπαραγωγούς. Επιπλέον, η μείωση των λειτουργικών ελέγχων βολεύει τα κράτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες τους (π.χ. ΟΠΕΚΕΠΕ) να μειώσουν τον γραφειοκρατικό φόρτο, χωρίς να φέρνει ουσιαστικό όφελος στον βιοπαλαιστή αγρότη».

Παράλληλα, η ΕΟ του ΚΚΕ σημειώνει πως «τα ‘μπαλώματα’ στον κανονισμό δεν ικανοποιούν κανένα από τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης των αγροτών, όπως για μείωση του κόστους παραγωγής (αφορολόγητο πετρέλαιο, φτηνό ρεύμα και εφόδια), εγγυημένες τιμές πώλησης των προϊόντων, πλήρη κρατική αποζημίωση για ζημιές και ζωονόσους, αντιμετώπιση των ζωονόσων από το κράτος και με εμβολιασμούς, υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομής (άρδευση, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά) κ.λπ.».

«Μάταια επιχειρούν να κατευνάσουν τις αντιδράσεις των αγροτών», διαμηνύουν, υπογραμμίζοντας πως «το αποδεικνύουν η συνέχιση της ανυποχώρητης πάλης των αγροτών στην Ελλάδα, αλλά και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ευρώπη, που ξεσηκώνονται αυτές τις μέρες στη Γαλλία, το Βέλγιο κ.ά., μετά και την έγκριση του κανονισμού», ενώ σημειώνουν πως «όλα τα αστικά κόμματα ψηφίζουν την ΚΑΠ επικαλούμενα τις επιδοτήσεις, τις οποίες παρουσιάζουν ως δήθεν στήριξη στον αγρότη. Όμως, οι ίδιοι οι αγρότες πλέον καταλαβαίνουν πολύ καλά, ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις χορηγούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου στη μεταποίηση και το εμπόριο, για να εξασφαλίζουν φθηνές πρώτες ύλες για τους μεγάλους ομίλους (αγροτοβιομηχάνους, σουπερμαρκετάδες) – εις βάρος του αγρότη που εκτοπίζεται».

«Συμπερασματικά, τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτές τις ανάγκες υπηρετεί άλλωστε κι η συμφωνία EE – Mercosur, που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο, ένα ακόμη χτύπημα ενάντια στο εισόδημα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, ένα ακόμη εργαλείο εξασφάλισης φτηνής και χαμηλής ποιότητας πρώτης ύλης για τους αγροτοβιομήχανους», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξουν πως «η απάντηση στις ανάγκες επιβίωσης των αγροτών και συνέχισης της παραγωγικής τους δραστηριότητας βρίσκεται στον αγώνα για ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, με στόχο την εξασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος. Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους στην Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ, αποδεικνύουν ότι τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο της ΚΑΠ. Ο αγώνας ενάντια στην ΚΑΠ, την ΕΕ των λόμπι των αγροτοβιομηχάνων, των σουπερμαρκετάδων και το σύστημα της εκμετάλλευσης, είναι ο δρόμος διεξόδου για τον λαό, προκειμένου, μέσω της εγκαθίδρυσης δικής του εξουσίας και οικονομίας, να εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί θα καρπώνονται τον πλούτο που παράγουν».

