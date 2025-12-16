Μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες – Ο Π.Σ.Α.Ε.ΜΜΕ τιμάει την Ημέρα Αλληλεγγύης
Στις 20 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης, ο Π.Σ.Α.Ε.ΜΜΕ αφιερώνει όλους τους αγώνες σε μια από τις πιο σημαντικές αξίες της ζωής.
- Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Εις μνήμην του Δημήτρη Ήμελλου: Ο Δημήτρης Χορν εξομολογείται
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Οι αγώνες της 10ης αγωνιστικής του επίσημου πρωταθλήματος Τύπου, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης (Π.Σ.Α.Ε.ΜΜΕ), το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένο στην παγκόσμια ημέρα της Αλληλεγγύης.
Η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης καθιερώθηκε να τιμάται στις 20 Δεκεμβρίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 2005, θεωρώντας ότι η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες, που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.
Η σημασία της λέξης αυτής έγκειται στη στάση ζωής των ανθρώπων προκειμένου να είναι ευτυχισμένοι, να συνεργάζονται, να αλληλουποστηρίζονται και να έχουν ενσυναίσθηση, ως προς τις ανάγκες των άλλων συνανθρώπων τους.
Η ανθρώπινη αλληλεγγύη καταργεί τις διακρίσεις και είναι υπόθεση οικουμενική. Χρέος και χαρά όλων είναι να συνδράμουμε και να συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους, οι οποίοι το έχουν πραγματικά ανάγκη!
Οι αθλούμενοι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης του Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ δια μέσω των δράσεων τους αναδεικνύουν τις σημαντικές αξίες της ζωής: την αλληλεγγύη, τη προσφορά, το σεβασμό κια την αγάπη προς τους συνανθρώπους μας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων για τη 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Τύπου Π.Σ.Α.Ε.- ΜΜΕ το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου:
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.) – «ΙΠΠΑΣΙΑ»
«ΣΧΕΔΙΑ» — «SPORTIME»
«WSL GR» — «GREEN PIXEL»
Υ.ΕΘ.Α — «KINGBET»
- Μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες – Ο Π.Σ.Α.Ε.ΜΜΕ τιμάει την Ημέρα Αλληλεγγύης
- Οι μεγαλύτερες αντλίες θερμότητας του κόσμου μπορούν να θερμάνουν ολόκληρες πόλεις
- Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
- To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
- Πάει για Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
- «Κάτσε κάτω» – Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι
- Floral Ribbon: Μία συλλογή που μετατρέπει κάθε προπόνηση σε μία προσωπική στιγμή έκφρασης
- Επισκευάζεται κτίριο-τοπόσημο στο Γαλαξίδι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις