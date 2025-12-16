Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Ο εφησυχασμός είναι ο θάνατος του ηθοποιού
Ιστορικό Αρχείο 16 Δεκεμβρίου 2025 | 11:20

Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Ο εφησυχασμός είναι ο θάνατος του ηθοποιού

Ένας καλλιτέχνης πρέπει να είναι θρήσκος και ιερόσυλος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Spotlight

Μπορεί από το 1961, όταν αποφοίτησε από τη Σχολή του Κουν, ως σήμερα πολλά να έχουν αλλάξει, αλλά ο ίδιος δεν αισθάνεται πως τον ξεπέρασε η εποχή του. «Ίσως επειδή έχω παιδιά —τώρα κι έναν εγγονό—, ίσως γιατί νοιάζομαι για τα παιδιά, είμαι πάντα κοντά στις καινούργιες ανάσες. Τα νιώθω και καταλαβαίνω σε τι δύσκολο στίβο βγαίνουν. Οι εποχές αλλάζουν, σταθερός μένει πάντα ο αγώνας. Για να μένεις μέσα στην εποχή σου χρειάζεται δουλειά, κατάθεση, αντοχή, ανοιχτά μάτια και αυτιά, ώστε να αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να είναι θρήσκος και ιερόσυλος. Να κρατάει με δέος τα αγιοπότηρα, αλλά να τολμάει και να τα πετάει».


— Η πλούσια εμπειρία σάς έχει κάνει πιο δυνατό;

«Όσο μεγαλώνω τα άγχη μου αυξάνονται, οι ανασφάλειες είναι ισχυρότερες. Γιατί έχω πίσω μου τα επιμέρους ναυάγιά μου. Αυτή η σύγκρουση του τεχνίτη με τις ανεπάρκειές του είναι γοητευτική. Στα 68 μου θεωρώ τον εαυτό μου χορτάτο. Έχω διανύσει το παγκόσμιο ρεπερτόριο, το αρχαίο δράμα —όλο τον Αριστοφάνη—, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ τον ίδιο ρόλο. Το αποφεύγω, γιατί χρειάζομαι το ερέθισμα. Αν ξαναπαίξω τον ίδιο ρόλο, θα τον κάνω μνήμη. Κοντεύω μισό αιώνα στο σανίδι, απνευστί, και δεν θυμάμαι ποτέ να χάνω το ενδιαφέρον μου. Έχει αρχίσει όμως να με απασχολεί το βιολογικό. Να μπορέσω, όταν θα ’ρθει η ώρα, να πω τώρα στοπ. Είναι ανθρώπινο να θέλεις να υπάρχεις διαρκώς στη σκηνή. Όμως ο ηθοποιός έχει μια ιδιαιτερότητα: είναι ο ίδιος το πιάνο και ο πιανίστας. Και όργανο και καλλιτέχνης. Άρα πρέπει και τα δύο να είναι σε καλή φόρμα».


Από πού αντλεί αυτή τη ζωντάνια, το κέφι που τον ανανεώνει; «Δεν είναι μόνο κέφι. Είναι και μανία και αγάπη και ενδιαφέρον και αγωνία. Ο εφησυχασμός είναι ο θάνατος του ηθοποιού. Κάνω τη δουλειά μου με οικονομία. Δεν σπαταλιέμαι, δεν ξεχειλώνω τον Μιχαλακόπουλο στην Αγορά. Από την άλλη όμως δεν υπήρξα και ηθοποιός της γυάλας, κι ως δάσκαλος δεν ήμουν μακριά από τη νεολαία. Το ενδιαφέρον το αντλείς από πολλές πηγές ζωής. Τα παράθυρά μου ήταν πάντα ανοιχτά, γιατί είχα ανάγκη το οξυγόνο. Δεν ήμουν ποτέ πολίτης με παντόφλες. Μπλέχτηκα με τα δημοτικά συμβούλια —τρεις τετραετίες στον τομέα της νεολαίας—, με τα εργαστήρια των ποινικών στις φυλακές, με τα παιδιά που είχαν πέσει στα ναρκωτικά (αντιπρόεδρος στο ΚΕΘΕΑ). Είναι ένας πλούτος. Αλλά το πώς διαχειρίζεται κανείς τον πλούτο του ξεκινάει από το σπίτι του, από τα παιδικά του χρόνια. Πώς μεγάλωσε, πώς έπαιξε, πώς μάτωσε, πώς νίκησε, πώς έχασε. Δυνάμεις αντλώ από την αγωγή που έχω κι από το μυαλό μου. Στηρίζομαι μόνο στη δουλειά μου. Σαράντα πέντε χρόνια απνευστί στο θέατρο, δεν έχω πάρει ούτε μία δεκάρα από το κρατικό ταμείο, είτε ανήκω στην αντιπολίτευση είτε στη συμπολίτευση, δεν είχα ποτέ καμία σχέση με το υπουργείο Πολιτισμού κι ούτε θέλω να με πλησιάσει κανένα ΥΠΠΟ».

*Αποσπάσματα από το κείμενο της συνέντευξης που είχε παραχωρήσει ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος στη δημοσιογράφο Έλενα Δ. Χατζηιωάννου (1949-2013) και στα «Νέα», με αφορμή το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Ντα» στο Θέατρο Βασιλάκου το χειμώνα 2006-2007.


Η συνέντευξη είχε δημοσιευτεί στο φύλλο που είχε κυκλοφορήσει το Σαββατοκύριακο 16-17 Σεπτεμβρίου 2006.


«ΤΑ ΝΕΑ», 16-17.9.2006, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, «μείζων προσωπικότητα της ελληνικής ηθοποιίας» κατά τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, έφυγε από τη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου 2023, σε ηλικία 85 ετών.



Μαζί με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Business
Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έγινε… Φραπές: Κατέθεσε για το «σκάνδαλο Νεγκρέιρα» και… επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής (vids, pic)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έγινε… Φραπές: Κατέθεσε για το «σκάνδαλο Νεγκρέιρα» και… επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής (vids, pic)

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, κατέθεσε για την πολύκροτη υπόθεση «Νεγκρέιρα» για στημένους αγώνες και... επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής!

Σύνταξη
Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
Τεχνολογία 16.12.25

Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της

H Meta συνεργάζεται με κινεζικά διαφημιστικά πρακτορεία που ειδικεύοντσιο στις παράνομες διαφημίσεις. Τόσο η εταιρεία όσο και η κινεζική κυβέρνηση κάνουν τα στραβά μάτια.

Σύνταξη
Βρετανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας προειδοποιεί για την Ρωσία
Κόσμος 16.12.25

«Νιώθουμε την απειλή» - Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας προειδοποιεί για την Ρωσία

Η Μπλεζ Μετρεγουέλι χρησιμοποίησε την πρώτη της δημόσια ομιλία για να πει ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει όλο και πιο απρόβλεπτες και διασυνδεδεμένες απειλές, δίνοντας έμφαση σε μια «επιθετική, επεκτατική» Ρωσία.

Σύνταξη
Η FIFA έκανε πάλι το… θαύμα της: Δίνει στην Αγγλία λιγότερα εισιτήρια από το Κουρασάο για την πρεμιέρα του Μουντιάλ!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Η FIFA έκανε πάλι το… θαύμα της: Δίνει στην Αγγλία λιγότερα εισιτήρια από το Κουρασάο για την πρεμιέρα του Μουντιάλ!

Την ώρα που στην Αγγλία θα γίνει... πόλεμος για το ποιος θα πρωτομπεί στο γήπεδο στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, ένας στους 36 κατοίκους του Κουρασάο θα έχει αυτό το προνόμιο!

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης
ΚΚΕ 16.12.25

Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης

Ο κ. Καραθανασόπουλος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμούς στη Βουλή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους χαμηλούς μισθούς, στη συμπίεση του εργατικού κόστους, στις εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια

Σύνταξη
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
«Φρίκαρε τους πάντες» 16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τo «χρυσό» συμβόλαιο του Μπέβερλι με τον ΠΑΟΚ!
Μπάσκετ 16.12.25

Τo «χρυσό» συμβόλαιο του Μπέβερλι με τον ΠΑΟΚ!

Ο Πάτρικ Μπέβερλι συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα πάρει ένα «χρυσό» συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν – Τα χρήματα που θα πάρει και το παράδοξο με το περσινό μπάτζετ του Δικεφάλου του βορρά.

Σύνταξη
Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, προέβη σε ελιγμό, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις - Πετάει ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες προβάλλοντας το αφήγημα πως τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Φωτογραφίες 16.12.25

Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το LAPD διέρρευσε στα social media φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του - του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)

Το Copa Africa διεξάγεται στο Μαρόκο και η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής διοργάνωσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Opta

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη o 16χρονος γιος του Κατρίνη που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Η ανάρτηση του βουλευτή
Ελλάδα 16.12.25

Χαλάνδρι: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη o 16χρονος γιος του Κατρίνη που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Η ανάρτηση του βουλευτή

Ο γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, συνελήφθη χωρίς δίπλωμα - «Πρόκειται για παράνομη και αδικαιολόγητη πράξη» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)
Μπάσκετ 16.12.25

NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)

Το... hype γύρω από τον Νεοκλή Αβδάλα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ συνεχίζεται και μάλιστα απολύτως δικαιολογημένα, με τον νεαρό γκαρντ να αναδεικνύεται ξανά ρούκι της εβδομάδας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο