Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλεξάντρ Σολζενίτσιν: Ένας κόσμος στο περιθώριο της χώρας, στο περιθώριο της Ιστορίας
Ιστορικό Αρχείο 11 Δεκεμβρίου 2025 | 12:00

Αλεξάντρ Σολζενίτσιν: Ένας κόσμος στο περιθώριο της χώρας, στο περιθώριο της Ιστορίας

Ούτε ένα βήμα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Spotlight

Προτού ακόμη διανεμηθή εις τα περίπτερα, η αφήγησις αυτή έκανε θόρυβο στη Μόσχα. Για πρώτη φορά ένας Σοβιετικός συγγραφεύς μιλούσε για στρατόπεδα συγκεντρώσεως περιγράφων λεπτομερώς μία συνήθη ημέραν ενός πολιτικού κρατουμένου εις ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως της σταλινικής εποχής. Ο Κωνσταντίν Σιμόνωφ επήρε εκ των πρώτων την πέννα για να χαιρετίση το γεγονός. Άλλοι συγγραφείς μιλούσαν γι’ αυτό κατ’ ιδίαν σαν το πιο μεγάλο δώρο που η σοβιετική λογοτεχνία είχε προσφέρει εις την χώραν εφέτος. Ο ποιητής Τβαρντόβσκι (σ.σ. Aleksandr Tvardovsky, 1910-1971, ρώσος ποιητής και συγγραφέας) έγραψεν εις την επιθεώρησιν που διευθύνει έναν πρόλογον ιδιαιτέρως εγκωμιαστικόν. Διότι ήτο φυσικά η επιθεώρησις «Νόβι Μιρ» («Νέοι Καιροί»), που αποφασιστικά δεσπόζει εφ’ ολοκλήρου της σοβιετικής λογοτεχνίας της μετασταλινικής περιόδου, που επεφορτίσθη με την δημοσίευσιν της «Μιας ημέρας του Ιβάν Ντενίσσοβιτς», πρώτης σοβιετικής μαρτυρίας επί του σοβιετικού συστήματος των στρατοπέδων συγκεντρώσεως.

Ο συγγραφεύς Αλέξανδρος Σολζενίτσιν είναι τελείως άγνωστος εις την σοβιετικήν λογοτεχνίαν. Οι μόνες πληροφορίες που διαθέτει κανείς για το άτομόν του προέρχονται από ιδιωτική πηγή: είναι ηλικίας 50 ετών (σ.σ. την εποχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο ο Σολζενίτσιν ήταν στην πραγματικότητα 44 ετών) και διδάσκει μαθηματικά σ’ ένα σχολείο ενός μικρού χωριού κοντά στο Ριαζάν. Του αποδίδουν μία πολύ κακή υγεία, που είναι συνέπεια των δέκα και πλέον ετών που παρέμεινε σε σταλινικά στρατόπεδα. Είναι φυσικά η προσωπική του εμπειρία αυτή που περιγράφει εις το βιβλίο «Μία ημέρα του Ιβάν Ντενίσσοβιτς». Αλλά η αφήγησις ξεπερνά κατά πολύ την προσωπική του περίπτωσιν. Με την απλότητά του, το τραχύ και σύντομο ύφος του, εις το οποίον όλοι από συμφώνου αναγνωρίζουν την υψηλή λογοτεχνική ποιότητα, το κείμενο αυτό των εβδομήντα σελίδων μάς αποκαλύπτει καλύτερα από οιοδήποτε κατηγορητήριο ολόκληρο τον κόσμο των στρατοπέδων συγκεντρώσεως που εβάρυνε τη σοβιετική κοινωνία επί δεκάδες ετών.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 24.11.1962, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο όρος του πολιτικού κρατουμένου είναι πολύ βαρειά λέξις για να χαρακτηρίση τον Ιβάν Ντενίσσοβιτς Τσούκωφ, άξεστον χωρικόν της Λευκορωσίας, το μόνον σφάλμα του οποίου υπήρξεν ότι άφησε να κυκλωθή από γερμανικές μονάδες και εν συνεχεία ήλθε και πάλι στις ρωσικές γραμμές. Για να αποφύγη την εκτέλεσιν υπέγραψε μία ομολογία ότι επέστρεψε στις ρωσικές γραμμές για να εκτελέση μία αποστολή της γερμανικής κατασκοπείας. Ποια αποστολή; Ο Τσούκωφ δεν ήξερε να την καθορίση, αλλά το ίδιο και ο διοικητής του στρατοπέδου. Έγραψεν απλώς: μία αποστολή. Για τον κόσμο του στρατοπέδου είναι το νούμερο CH-854 (σ.σ. στις σχετικές πηγές απαντά περισσότερο ως SCH-854 ή SZCZ-854), ένα νούμερο που το φέρει στο παντελόνι επάνω από το αριστερό γόνατο, στο στήθος και την πλάτη του πουκαμίσου, και ακόμη στα μαλλιά λίγο επάνω από το μέτωπο. Αυτό είναι το καθεστώς εις το «ειδικό» αυτό στρατόπεδο, εκείνο όπου διαμένουν οι καταδικασθέντες δυνάμει του άρθρου 58, δηλαδή οι πολιτικοί κρατούμενοι. Όλοι οι ζωγράφοι που βρίσκονται στο στρατόπεδο δεν έχουν άλλη δουλειά παρά να ζωγραφίζουν και να ξαναζωγραφίζουν αυτό το νούμερο.


Μέσα από το σωρό του προσκλητηρίου, τις ουρές για τη σούπα, τα επεισόδια της ζωής στο στρατόπεδο, άλλα πρόσωπα ξεπηδούν: Ο Φετιούκωφ, το τσακάλι, εκείνος που εξευτελίζεται γλύφοντας τις καραβάνες των άλλων και ζητιανεύει τα αποτσίγαρά τους, ο πλοίαρχος, που είναι κλεισμένος στο στρατόπεδο, γιατί εδέχθη ένα ενθύμιο από τον Άγγλο ναύαρχο κοντά εις τον οποίον υπηρέτησεν ως αξιωματικός-σύνδεσμος κατά την διάρκειαν του πολέμου. Ο νεαρός δευτεροετής σπουδαστής (ένας γιατρός κατώρθωσε να τον εμφανίση ως νοσοκόμον «για να γράψη στη φυλακή εκείνα που δεν του ήταν επιτρεπτό να γράψη όταν ήταν ελεύθερος»). Κρατούμενοι που προέρχονται από τις Βαλτικές χώρες, ιδιαιτέρως πολυπληθείς, που αποτελούν χωριστές ομάδες, ένας Βαπτιστής που απαγγέλλει τις προσευχές του, ένας δραπέτης των γερμανικών στρατοπέδων θανάτου που πέρασε κατευθείαν στα σοβιετικά στρατόπεδα. «Διέφυγε ως εκ θαύματος τον θάνατον εις το Μπούχενβαλντ, εξεμέτρησε ησύχως το ζην εδώ».

Από πάνω υπάρχουν οι αξιωματούχοι, οι πλοίαρχοι που δέχονται τακτικά δέματα, ο επόπτης τέλος, το απαίσιον αυτό πρόσωπον που εκτελεί τα καθήκοντα του «αρχηγού του στρατοπέδου», γνήσιος σαδιστής κατά το στυλ των Ες-Ες, ο οποίος κατά το εσπερινό προσκλητήριο, όταν οι κρατούμενοι είναι όλοι έξω, κοντά στους καταυλισμούς, γλυστρά από πίσω και δίνει ένα δυνατό κτύπημα με το μαστίγιο σε μια ράχη: «Γιατί δεν είσαι στη σειρά σου, βρωμιάρη;» Είναι αυτός ο ίδιος που με θερμοκρασία τριάντα βαθμών υπό το μηδέν διατάσσει όλους να ξεκουμπώσουν τα χιτώνια και τα πουκάμισά τους υπό το πρόσχημα της διεξαγωγής ερεύνης. Όλος αυτός ο κόσμος των κρατουμένων βγαίνει κάθε πρωί από το στρατόπεδο εις μακράν φάλαγγα, ύστερα από ατελείωτα προσκλητήρια εμπρός από μια σειρά πολυβόλων και αστυνομικών σκύλων, για να πάνε να κτίσουν σπίτια «όπου ζουν ελεύθεροι άνθρωποι», κινηματογράφους «όπου πηγαίνουν ελεύθεροι άνθρωποι» και έναν ηλεκτρικό σταθμό. «Ένα βήμα προς τα δεξιά ή ένα βήμα προς τα αριστερά θεωρείται ως απόπειρα αποδράσεως. Οι φρουροί ανοίγουν πυρ άνευ προειδοποιήσεως».


Υπάρχουν ακόμη αυτά τα συναρπαστικά αποσπάσματα: «Χωρίς να υπολογισθή ο χρόνος του ύπνου, ο άνθρωπος των στρατοπέδων (Λαγκερνίκ) δεν ζη για τον εαυτό του παρά δέκα λεπτά το πρωί, τη στιγμή του προγεύματος, πέντε λεπτά για το δείπνο και πέντε ακόμη για το βραδυνό». Πιο πέρα: «Η εποχή η πλέον παχυντική για τον άνθρωπο των στρατοπέδων είναι ο Ιούνιος. Όλα τα χορταρικά εξαντλούνται τότε και αντικαθίστανται από τον τραχανά. Η χειρότερη περίοδος είναι ο Ιούλιος, οπότε στην καραβάνα υπάρχουν μόνο αγριόχορτα». Από άκρη σε άκρη της αφηγήσεως ο αναγνώστης έχει το αίσθημα ότι όλα αυτά δεν θα αλλάξουν ποτέ. Υπόσχονται ότι θα επιστραφούν τα πολιτικά ρούχα μετά την έκτισιν της ποινής. «Αλλά το τέλος της ποινής ουδείς το έχει ακόμη γνωρίσει στο στρατόπεδο». Ο Τσούκωφ, που έχει το δικαίωμα να γράφη στην οικογένειά του δυο φορές τον χρόνο, δεν έχει πια τίποτε να της γράψη και τα νέα από τον τόπο του δεν τον ενδιαφέρουν πια.

Εις ουδεμίαν στιγμήν προφέρεται το όνομα του Στάλιν. Ο όρος κομμουνισμός δεν ξεπροβάλλει παρά μόνον μία φορά και αυτή τυχαίως, σαν ένα είδος τέρατος, όταν ο πλοίαρχος, καινούργιος ακόμη, εξεγείρεται κατά του «αρχηγού του στρατοπέδου», πράγμα που του κοστίζει δέκα μέρες στο απομονωτήριο. Η αυστηρή αυτή λιτότης στη διήγησιν την κάνει ακόμη πιο καταθλιπτική. Ο κόσμος αυτός ζη στο περιθώριο της χώρας, στο περιθώριο ακόμη και της ανθρωπίνης ιστορίας. Αποτελεί εν τούτοις αναπόσπαστον τμήμα της, που σμίγει με τον ξεπεσμό όλα εκείνα επάνω στα οποία οι ολοκληρωτικοί της χιτλερικής ιστορίας και οι άλλοι εστήριξαν την κυριαρχίαν τους.


Είναι φανερό ότι ή άδεια για τη δημοσίευσιν ενός τέτοιου κειμένου δεν μπορεί να έχη δοθή παρά από πολύ υψηλά. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν αντληθή από καλώς πληροφορημένους κύκλους, ο διευθυντής της επιθεωρήσεως «Νόβι Μιρ» βρήκε το χειρόγραφο στο ταχυδρομείο του, αλλά το επήγε κατ’ ευθείαν εις τον κ. Χρουστσώφ. Ο τελευταίος αυτός έβαλε ένα συνεργάτην του να του το διαβάση ολόκληρον. Η άδεια δημοσιεύσεως εδόθη κατόπιν αποφάσεως η οποία ελήφθη από την πλειοψηφίαν του προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής.

Πρέπει άραγε να υπενθυμίσωμεν ότι επί σειράν ετών οι κομμουνισταί ηρνούντο την ύπαρξιν στρατοπέδων συγκεντρώσεως εις την Σοβιετικήν Ένωσιν; Το 1959 ακόμη ο Δαβίδ Ρουσέ εμήνυσε την εφημερίδα «Γαλλικά Γράμματα», που τον είχε κατηγορήσει επί πλαστογραφία κατόπιν των κατηγοριών που είχεν ούτος εκτοξεύσει επί του θέματος αυτού κατά της Κυβερνήσεως της ΕΣΣΔ, οπότε οι αντίπαλοί του, στηριζόμενοι εις το κείμενον του Σοβιετικού Συντάγματος, εξεδήλωσαν ο καθένας περισσότερο από τον άλλον την ευπιστία των ή την κακή των πίστιν. Ας αναφέρωμε λόγου χάριν όσα είπεν ο Ζαν Λαφίτ, τότε γενικός γραμματεύς του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ειρήνης. Ο Τεό Μπερνάρ είχε θέσει την ερώτησιν: «Εάν κατά τύχην τα στρατόπεδα υπήρχαν, ο μάρτυς θα ήτο σύμφωνος να τα καταδικάσωμεν;» Οπότε ο πρώτος είπε: «Μου θέτετε την ερώτησιν: Εάν η μητέρα σας ήταν εγκληματίας, θα συμφωνούσατε να καταδικασθή; Θα απαντούσα: Η μητέρα μου είναι μητέρα μου και δεν είναι δυνατόν να είναι εγκληματίας».

*Κείμενο του γάλλου δημοσιογράφου Michel Tatu (1933-2012), ανταποκριτή της Le Monde στη Μόσχα από το 1957 έως το 1964. Είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 1962, σε άρθρο που έφερε τον τίτλο «Τα σταλινικά στρατόπεδα».

Στις 11 Δεκεμβρίου 1918 γεννήθηκε στην πόλη Kislovodsk της νοτιοδυτικής Ρωσίας, στις βόρειες υπώρειες του Καυκάσου, ο νομπελίστας ρώσος συγγραφέας Αλεξάντρ Ισάγιεβιτς Σολζενίτσιν, εμβληματική προσωπικότητα της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας.

Στο μυθιστόρημά του «Μια Ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς», συγγραφικό έργο μείζονος πολιτικής σημασίας, που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 1962, ο Σολζενίτσιν μεταφέρει τις προσωπικές εμπειρίες του από τα διαβόητα σταλινικά γκουλάγκ. Σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας του ανελεύθερου σοβιετικού καθεστώτος, ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος, ο ρώσος αγρότης Ιβάν Ντενίσοβιτς Σούχοφ, πασχίζει να διατηρήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την εσωτερική ελευθερία του μέσα στις απάνθρωπες συνθήκες του στρατοπέδου.


Ο Σολζενίτσιν είχε συλληφθεί από τις σοβιετικές Αρχές εξαιτίας της κριτικής που είχε ασκήσει στον Στάλιν ενόσω αλληλογραφούσε και είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια καταναγκαστικής εργασίας και μόνιμη εξορία.

Το 1969 η Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων απέβαλε τον Σολζενίτσιν χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα ακρόασης, γεγονός που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους των διανοουμένων της Δύσης.

Το 1970 ο Σολζενίτσιν τιμήθηκε με το Νομπέλ Λογοτεχνίας.


Το Δεκέμβριο του 1973 εκδόθηκε στο Παρίσι το πρώτο μέρος του άλλου μνημειώδους συγγραφικού έργου του, που φέρει τον τίτλο «Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ».

Το Φεβρουάριο του 1974, αφού προηγήθηκε η σύλληψή του από τις σοβιετικές Αρχές και η αφαίρεση της ιθαγένειάς του κατόπιν διατάγματος του Ανωτάτου Σοβιέτ, ο Σολζενίτσιν απελάθηκε από τη Σοβιετική Ένωση και υποχρεώθηκε να καταφύγει στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Επέστρεψε στην πατρίδα του το 1994, μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ.


Ο Αλεξάντρ Ισάγεβιτς Σολζενίτσιν έφυγε από τη ζωή στις 3 Αυγούστου 2008, στο Troitse-Lykovo, πλησίον της Μόσχας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
JP Morgan: Νέο ράλι για τις ελληνικές τράπεζες και το 2026

JP Morgan: Νέο ράλι για τις ελληνικές τράπεζες και το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Αντίο Τουβαλού: Η πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής
Αντίο Τουβαλού 11.12.25

Πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής - Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για μαζική μετανάστευση

Περισσότερο από το ένα τρίτο των κατοίκων του Τουβαλού έχει υποβάλει αίτημα κλιματικής βίζας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι κλιματικοί μετανάστες ίσως ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο έως το 2050.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη προ ημερών στη Φινλανδία, όταν έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ιστορικής Χάκα, μετά τον υποβιβασμό της – Κάηκε ολοσχερώς μία από τις εξέδρες.

Σύνταξη
Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει

Πυρ ομαδόν δέχθηκε ο κουμπάρος εξ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές» καθώς κατέθεσε υπόμνημα λέγοντας ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Σύνταξη
Δεκαοκτώ παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το σπέρμα του Δανού δότη
Ελλάδα 11.12.25

Ανησυχία στην Ελλάδα: 18 παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί με το σπέρμα του Δανού δότη

Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του συγκεκριμένου ανθρώπου από κλινική στη χώρα μας ήταν το 2017 - Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Σύνταξη
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς
Μπάσκετ 11.12.25

Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς

Αμερικανικά ρεπορτάζ ανέφεραν προ ημερών ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους συμπαίκτες του για τις φήμες περί αποχώρησής του, ωστόσο ο Κάιλ Κούζμα διέψευσε πως κάτι τέτοιο συνέβη.

Σύνταξη
Η «Πολυκατοικία» ως memento mori – Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή στον Δαναό
Αστική ζωή 11.12.25

Η Πολυκατοικία ως memento mori - Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με φόντο την ελληνική κρίση του 2010

Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με τίτλο «Η Πολυκατοικία» θα προβληθεί στον κινηματογράφο Δαναός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:00, προσφέροντας μια συγκινητική και αναστοχαστική ματιά στην καθημερινή ζωή μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας με φόντο την ελληνική κρίση του 2010.

Σύνταξη
Φορολογία: Αναδιάταξη με νέο μείγμα μέτρων – Κερδισμένοι και χαμένοι
Η στόχευση 11.12.25

Αναδιάταξη στον φορολογικό χάρτη με νέο μείγμα μέτρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι αλλαγές στη φορολογία αγγίζουν μισθωτούς, ιδιοκτήτες, νέους και οικογένειες - Οι αλλαγές στοχεύουν σε μείωση του βάρους στη βάση της πυραμίδας, ενίσχυση δημογραφίας και διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης

Ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», αυτή τη φορά παρέστη στην αίθουσα 223 του μεγάρου του Κοινοβουλίου ωστόσο κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής υπόμνημα με το οποίο δηλώνει δικαίωμα στη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
NBA 11.12.25

Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)

Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Ντόντσιτς και Τζέιμς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119 και πέρασαν στον ημιτελικό του NBA Cup όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο