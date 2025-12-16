Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Ζάκυνθο και έγινε αισθητός στη δυτική Πελοπόννησο
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο στον υποθαλάσσιο χώρο στα ανοιχτά της Ζακύνθου, ταρακούνησε το νησί και τη δυτική Πελοπόννησο.
Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ζακύνθου και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 89 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε την 01:41 σήμερα Τρίτη και το επίκεντρό της εντοπίστηκε σε απόσταση 89 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.
Το εστιακό βάθος της υπολογίστηκε στα 8,5 χιλιόμετρα.
Κράτησε αρκετά
Οπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, από τον σεισμό ταρακουνήθηκε η Ζάκυνθος καθώς η δόνηση κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ έγινε αισθητός στην Πάτρα, τον Πύργο και την ευρύτερη περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
