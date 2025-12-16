Πώς μπορείτε να αλλάξετε πάροχο ρεύματος – Η διαδικασία μέσω Gov.gr
Η διαδικασία αλλαγής παρόχου στο ηλεκτρικό ρεύμα έχει απλουστευτεί σημαντικά χάρη σε μια νέα ψηφιακή υπηρεσία μέσω του Gov.gr
Θέλετε να αλλάξετε τον πάροχο στο ηλεκτρικό ρεύμα; Η διαδικασία έχει απλουστευτεί σημαντικά χάρη σε μια νέα ψηφιακή υπηρεσία μέσω του Gov.gr.
Πλέον η αλλαγή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, με λίγα βήματα, χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρώνετε δικαιολογητικά.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία επιταχύνει μια σειρά από διαδικασίες, διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, περιορίζει ακόμα και την ψηφιακή γραφειοκρατία και ευνοεί τον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας.
Αναλυτικότερα:
Επιλογή νέου παρόχου και προγράμματος: Αρχικά, επισκεφθείτε ένα κατάστημα ή την ιστοσελίδα του νέου παρόχου που σας ενδιαφέρει. Επιλέξτε το πρόγραμμα ρεύματος που θέλετε και υποβάλετε αίτηση για νέα σύνδεση/συμβόλαιο (αλλαγή παρόχου). Μπορείτε να κάνετε όλη τη διαδικασία online, χωρίς να πάτε σε φυσικό κατάστημα, αρκεί ο πάροχος να το υποστηρίζει.
Σύνδεση στο Gov.gr και συναίνεση: Στη συνέχεια, θα οδηγηθείτε (μέσω ασφαλούς συνδέσμου από τον νέο πάροχο) στη νέα υπηρεσία του Gov.gr. Εκεί συνδέεστε με τους κωδικούς TaxisNet σας και έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP) που θα σταλεί στο κινητό σας.
Το Gov.gr θα αντλήσει αυτόματα όλα τα απαραίτητα στοιχεία σας (ταυτοποίηση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, διεύθυνση παροχής ρεύματος κ.ά.) από τις κρατικές βάσεις δεδομένων. Αφού ελέγξετε ότι τα στοιχεία είναι σωστά, δίδετε τη συγκατάθεσή σας για να διαβιβαστούν στον νέο πάροχο.
Αυτό υποκαθιστά τα δικαιολογητικά – δεν χρειάζεται πια να στέλνετε αντίγραφα λογαριασμών ή ταυτότητας, όλα γίνονται ψηφιακά.
Υπογραφή νέου συμβολαίου: Μόλις δώσετε τη συναίνεση, η διαδικασία ολοκληρώνεται στο περιβάλλον του παρόχου. Ο νέος πάροχος θα εκδώσει το συμβόλαιο με τα στοιχεία σας. Μπορείτε να το λάβετε ηλεκτρονικά και να το υπογράψετε ψηφιακά (π.χ. μέσω Gov.gr ή με άλλον τρόπο που παρέχει ο πάροχος).
Μετά την υπογραφή, η αλλαγή παρόχου δρομολογείται. Δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από εσάς – η αίτηση αλλαγής περνάει στον ΔΕΔΔΗΕ (τον διαχειριστή δικτύου) ο οποίος θα υλοποιήσει την αλλαγή συνήθως μέσα σε μερικές ημέρες χωρίς να διακόψει την ηλεκτροδότησή σας ούτε στιγμή.
Επιβεβαίωση και πρώτη χρέωση: Θα λάβετε ένα τελικό εκκαθαριστικό από τον παλιό σας πάροχο (με την κατανάλωση έως την ημερομηνία αλλαγής) και από εκεί και πέρα οι λογαριασμοί σας θα εκδίδονται από τον νέο πάροχο. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η αλλαγή ολοκληρώθηκε ελέγχοντας τον αριθμό παροχής στον πρώτο λογαριασμό του νέου παρόχου , θα είναι ο ίδιος, κάτι που δείχνει ότι απλώς άλλαξε ο προμηθευτής που χρεώνει την ίδια παροχή.
