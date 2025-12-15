Πάσπαλι: «Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη ντροπή…»
Ο Ζάρκο Πάσπαλι μίλησε για τον αγώνα της Παρτίζαν με την Μπάγερν και τις αποδοκιμασίες των οπαδών προς τους παίκτες .
Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε ο Ζάρκο Πάσπαλι ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Παρτίζαν με την Μπάγερν Μονάχου, όπου οι οπαδοί τον Σέρβων αποδοκίμαζαν τους παίκτες της ομάδας τους. Ο GM της Παρτίζαν τόνισε ότι ένιωσε ντροπή και ότι οι αθλητές έδειξαν χαρακτήρα παρά τα όσα βίωσαν στο παιχνίδι.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ζάρκο Πάσπαλι:
«Ο αγώνας εναντίον της Μπάγερν ήταν ο πιο πικρός που έχω παρακολουθήσει ποτέ. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο ντροπιασμένος από εκείνη τη στιγμή. Κάποιοι έβαλαν την ομάδα κάτω από όλα. Δεν θέλω να μπω στην αντιπαράθεση του Ομπράντοβιτς και του Μιχάιλοβιτς, αλλά αυτό που είδα στο γήπεδο ήταν η πιο ντροπιαστική εικόνα που έχω δει ποτέ.
Οι παίκτες μας δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν, αλλά δείξανε χαρακτήρα. Κερδίσαμε το παιχνίδι και ανασάναμε σε μια δύσκολη στιγμή. Το ίδιο έγινε και στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Πριν από 10 μέρες δεν είχαμε προπονητή, είχαμε μια τεράστια αρνητική ενέργεια…
Δέκα μέρες μετά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά ακόμη κάθε άλλο παρά καλά. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να βελτιωθεί η κατάστασή μας. Η επιθυμία μας είναι να μην πετάξουμε αυτή τη σεζόν, είναι μεγάλη και όλοι ψάχνουμε για λύσεις, κάθε μέρα.
Νομίζω πως δεν θέλει να μονιμοποιηθεί ως πρώτος προπονητής. Δεν είναι στις προτεραιότητές του. Κερδίσαμε τέσσερα παιχνίδια, ελπίζω να έχουμε άλλα τέσσερα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν που πήρε την ομάδα όταν κανείς δεν ήθελε, και θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιος θα μπορούσε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο».
