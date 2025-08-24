Πάσπαλι: «Δεν βλέπω ποιος μπορεί να σταματήσει τη Σερβία»

Σίγουρος για το χρυσό της Σερβίας φαίνεται ο θρύλος του μπάσκετ των «πλάβι», Ζάρκο Πάσπαλι, ο οποίος θεωρεί ότι η χώρα του δεν θα έχει αντίπαλο στο φετινό Eurobasket!

Παράλληλα, ο σπουδαίος μπασκετμπολίστας αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο παίκτη της διοργάνωσης και θεωρεί ότι θα οδηγήσει μαζί με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς τη Σερβία στην κορυφή, ενώ πρόσθεσε ότι χαίρεται που βλέπει να συμμετέχουν και νέα παιδιά στην ομάδα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ζάρκο Πάσπαλι:

«Είμαστε οι πιο δυνατοί, χωρίς καμία αμφιβολία. Τι άλλο να πούμε; Όταν είσαι ο πιο δυνατός – τότε είσαι ο πιο δυνατός. Αυτή η Σερβία είναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν βλέπω ποιος μπορεί να μας σταματήσει στο δρόμο προς το χρυσό. Δεν βλέπω να έχουμε έναν πραγματικό αντίπαλο, κάποιον που θα μπορούσε να μας σταματήσει. Πιστεύω πραγματικά ότι ήρθε η ώρα για αυτό το χρυσό, μόνο να μην ξανασυμβεί αυτό που πάθαμε από την Ιταλία», τόνισε ο Πάσπαλι.

Για τον Νίκολα Γιόκιτς και την υπόλοιπη ομάδα πρόσθεσε: «Κανείς δεν είναι καν κοντά. Μαζί με τον Γιόκιτς, ηγέτης είναι και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ένα παράδειγμα για όλους. Όλοι οι άλλοι είναι ρολίστες που είναι έτοιμοι να αναλάβουν όποιον ρόλο κι αν είναι. Έχουμε επίσης κάποια νέα ονόματα που προστίθενται στο σύστημα, και αυτό με κάνει επίσης χαρούμενο. Παίκτες όπως ο Τρίσταν Βούκσεβιτς, ο Νίκολα Τόπιτς…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σερβία θα αγωνιστεί στον όμιλο που διεξάγεται στη Λετονία κάνει πρεμιέρα στο Eurobasket την Τετάρτη 27 Αυγούστου, απέναντι στην Εσθονία. Οι υπόλοιποι αντίπαλοί της είναι οι Πορτογαλία, Λετονία, Τσεχία και Τουρκία.