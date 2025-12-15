Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατευθύνονται προς το Υπουργείο Εργασίας. Πιο αναλυτικά, η κινητοποίηση οργανώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων και αποτελεί κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό.

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για εμπαιγμό, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχτούν τη συνέχιση της φτωχοποίησης μετά από 15 χρόνια περικοπών και «ληστείας» στις συντάξεις τους. «Πληρώσαμε στο ακέραιο τις εισφορές μας και δεν συμβιβαζόμαστε με τη διοχέτευση κονδυλίων στην πολεμική οικονομία αντί για τις ανάγκες μας», διαμηνύουν προς την κυβέρνηση.

Οι βασικές διεκδικήσεις

Οι συνταξιούχοι απαιτούν άμεσες λύσεις και «όχι επιδόματα-ψίχουλα». Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους, μεταξύ άλλων, βρίσκονται: