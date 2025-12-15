Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
Πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιoυν συνταξιούχοι - Ποιες οι βασικές τους διεκδικήσεις
- Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
- Στεγαστική κρίση: Αυτή είναι η δέσμη μέτρων στο πρώτο σχέδιο προσιτής κατοικίας της ΕΕ
- Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
- Σκάφος με κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό: Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εγκέφαλος – 5 συλλήψεις
Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατευθύνονται προς το Υπουργείο Εργασίας. Πιο αναλυτικά, η κινητοποίηση οργανώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων και αποτελεί κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό.
Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για εμπαιγμό, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχτούν τη συνέχιση της φτωχοποίησης μετά από 15 χρόνια περικοπών και «ληστείας» στις συντάξεις τους. «Πληρώσαμε στο ακέραιο τις εισφορές μας και δεν συμβιβαζόμαστε με τη διοχέτευση κονδυλίων στην πολεμική οικονομία αντί για τις ανάγκες μας», διαμηνύουν προς την κυβέρνηση.
Οι βασικές διεκδικήσεις
Οι συνταξιούχοι απαιτούν άμεσες λύσεις και «όχι επιδόματα-ψίχουλα». Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους, μεταξύ άλλων, βρίσκονται:
- Αυξήσεις: Ουσιαστικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις στο ύψος του πληθωρισμού, με κατώτερη σύνταξη στο 80% του μισθού.
- 13η & 14η Σύνταξη: Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση επαναφορά τους.
- Αναδρομικά & Κρατήσεις: Καταβολή αναδρομικών του 11μήνου 2015-2016 χωρίς δικαστήρια, ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» και κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ).
- Υγεία & Πρόνοια: Δωρεάν δημόσια Υγεία, προσλήψεις γιατρών και κατάργηση πληρωμών στις δημόσιες δομές.
- Ειδικές Μέριμνες: Δίκαιη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας και έκδοση συντάξεων σε οφειλέτες με παρακράτηση δόσεων.
- Καιρός: Πώς θα είναι τα Χριστούγεννα – Τι λένε οι μετεωρολόγοι
- Αύξηση στα έσοδα των νοικοκυριών δίχνει η ΕΛΣΤΑΤ – Πώς κινήθηκε η αποταμίευση
- Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
- Τι είναι το «swag gap» που μπορεί να χαλάσει τα ραντεβού της Gen Z;
- Μείωση 6,4% στις κενές θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
- Στεγαστική κρίση: Η ευρωπαϊκή απάντηση
- Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
- Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις