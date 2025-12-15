newspaper
Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»
15 Δεκεμβρίου 2025

Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αύξηση της στελέχωσης των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα αυτών που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Spotlight

Κατατέθηκε σήμερα (15/12) στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» (σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, μονίμων Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Το υπουργείο αναφέρει ότι σκοπός νομοσχέδιου είναι:

α) ο εξορθολογισμός και η βελτίωση του πλαισίου σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και η ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους,

β) η εισαγωγή νέων μισθολογικών ρυθμίσεων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,

γ) ο εκσυγχρονισμός και η ενοποίηση των ρυθμίσεων για την κατάσταση των στελεχών,

δ) η αναβάθμιση της λειτουργίας των στρατιωτικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων,

ε) η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους οπλίτες για τη βέλτιστη δυνατότητα υπεράσπισης της πατρίδας, την παροχή πιστοποιημένης επιμόρφωσης για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς και την αύξηση της στελέχωσης των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα αυτών που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές και

στ) η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εφέδρων.

Αντικείμενο του νομοσχέδιο, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι:

α) η θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, προέλευση, βαθμό και κατηγορία,

β) η αναδιαμόρφωση της συγκρότησης των Συμβουλίων Κρίσεων των Αξιωματικών,

γ) η αναδιαμόρφωση των προϋποθέσεων παραμονής των Αξιωματικών ανά βαθμό,

δ) η θέσπιση νέων βαθμών των μόνιμων Υπαξιωματικών των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) των ΕΔ,

ε) η διενέργεια προαγωγών αποκλειστικά για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανωτέρων βαθμών,

στ) η θέσπιση νέων βαθμών των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ως Υπαξιωματικών Ειδικής Προέλευσης (ΥΕΠ),

ζ) η ρύθμιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας μετάταξης των μόνιμων Υπαξιωματικών, αποφοίτων των Ανωτάτων Σχολών Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), στο σώμα Αξιωματικών,

η) η αναδιάρθρωση των βασικών μισθών και των μισθολογικών κλιμακίων των στελεχών των ΕΔ, τα οποία συνδέονται με τα έτη υπηρεσίας και την κατηγορία προέλευσης,

θ) η δημιουργία μισθολογικών βαθμίδων ανά κατηγορία προέλευσης, στις οποίες αποτυπώνεται η σταδιακή μισθολογική τους εξέλιξη σύμφωνα με τους νέους βαθμούς,

ι) η ενιαία ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στις καταστάσεις των Αξιωματικών και μόνιμων Υπαξιωματικών και ο σαφής διαχωρισμός των καταστάσεων σε κύριες και πρόσθετες,

ια) η σύσταση της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ), ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των οργάνων της,

ιβ) η σύμπραξη της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) για την εκπόνηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ),

ιγ) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην υποχρέωση στράτευσης,

ιδ) η αναμόρφωση της στρατολογικής νομοθεσίας και ιδίως των ρυθμίσεων που αφορούν στη χορήγηση αναβολής σε σπουδαστές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη χορήγηση αναβολής σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και στην κρίση της δυνατότητας στράτευσης όσων πάσχουν από ψυχικές παθήσεις,

ιε) ο καθορισμός του πλαισίου εκπαίδευσης των οπλιτών,

ιστ) ο καθορισμός διαδικασίας για την επιμόρφωση των οπλιτών στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) των ΕΔ,

ιζ) ο καθορισμός πλαισίου για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών,

ιη) η ρύθμιση θεμάτων μετεκπαίδευσης εφεδρείας και η θέσπιση του θεσμού του ενεργού εθελοντή έφεδρου,

ιθ) η θεσμοθέτηση εθελοντικής στράτευσης γυναικών,

κ) η παροχή κινήτρου σε ανυπότακτους για κατάταξη στις ΕΔ έως την 31η.12.2027,

κα) η ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής εξέτασης και απόλυσης των ΕΠΟΠ και

κβ) η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη Στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Επισυνάπτονται η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης και το Σχέδιο Νόμου όπου μπορείτε να δείτε σε αναλυτικούς πίνακες όλες τις μισθολογικές και τις υπόλοιπες αλλαγές που θα γίνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Και ξαφνικά, η μουσική σταμάτησε: λόγω προβλήματος που για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστο, η δημοφιλής πλατφόρμα μουσικής έπαψε να λειτουργεί το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με αναφορές χιλιάδων χρηστών σε όλο τον κόσμο.

Σύνταξη
Τα σχέδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σε απεργιακές κινητοποιήσεις μπαίνει από τη Δευτέρα το Λούβρο, με τα σωματεία να προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου λόγω ελλείψεων προσωπικού, προβλημάτων ασφάλειας και αυξήσεων εισιτηρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν ο Σάντσεθ ανέλαβε την εξουσία το 2018, υποστήριξε ότι ηγείται της «πιο φεμινιστικής κυβέρνησης στην ιστορία», με 11 από τα 17 υπουργεία της χώρας να διευθύνονται από γυναίκες

Σύνταξη
«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
