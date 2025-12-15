IWG: Πώς προετοιμάζονται οι CEOs για το 2026

Παρά την τρέχουσα οικονομική αβεβαιότητα, το 95% των CEOs εμφανίζεται αισιόδοξο για το 2026, ενώ το 84% αναμένει βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, ενώ στο σύνολό τους θεωρούν τον αυστηρό έλεγχο του κόστους καθοριστικής σημασίας, με τους CFOs να προχωρούν σε μέση μείωση προϋπολογισμών κατά 10%. Παράλληλα, οι ηγέτες αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ευέλικτες λύσεις εργασίας μειώνοντας το κόστος και επιταχύνοντας την ανάπτυξη.

Απελευθέρωση πόρων για επενδύσεις

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση State of the C-Suite της International Workplace Group (IWG), για την επίτευξη αυτών των στόχων, πολλά στελέχη στρέφονται σε τεχνολογικές λύσεις και σε νέες μορφές εργασίας, που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία των εταιρειών και απελευθερώνουν πόρους για επενδύσεις σε άλλους τομείς.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα κατά 20–40%, ενώ τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας περιορίζουν σημαντικά το κόστος στέγασης, έως και 55%.

Έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πέρα από την εξοικονόμηση κόστους, το 2026 τέσσερα στα πέντε κορυφαία στελέχη (83%) δηλώνουν ότι το 2026 θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση (82%), καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας (82%).

Σε προηγούμενη έρευνα της IWG, το 78% των εργαζομένων ανέφερε ότι η χρήση AI τους βοηθά να εξοικονομήσουν χρόνο, κατά μέσο όρο 55 λεπτά την ημέρα, κάτι που αντιστοιχεί σχεδόν σε μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα.

Επιστροφή στο «γραφείο»

Εταιρείες κάθε μεγέθους δίνουν πλέον στους εργαζομένους τους την ευελιξία να εργάζονται σε περισσότερα από ένα σημεία: στο σπίτι, στην κεντρική έδρα ή σε τοπικά γραφεία. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή στην καθημερινότητα, αλλά για διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής αξίας.

Όπως αναφέρει η έκθεση, το 2026 χαρακτηρίζεται από την επιστροφή στο «γραφείο», αλλά με νέους όρους: όχι σε έναν και μοναδικό χώρο.

Το 83% των CEOs επιτρέπει ήδη στις ομάδες τους να εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες. Οι βασικοί λόγοι; μικρότερες μετακινήσεις (43%), πρόσβαση σε μεγαλύτερες δεξαμενές ταλέντων (37%), ικανοποίηση και σεβασμός στην προτίμηση των εργαζομένων (37%), αύξηση της παραγωγικότητας (37%) και η δυνατότητα επιλογής γραφείου ή συνεργατικού χώρου σε περιοχές με χαμηλότερο κόστος ακινήτων (37%).

Η αποδοτικότητα και οι επιδόσεις

Το 2026, το 56% των CEOs σκοπεύει να υιοθετήσει βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ή να ενταχθεί σε δίκτυα ευέλικτων συνεργατικών χώρων (54%), αξιοποιώντας πλήρως την ευελιξία που προσφέρουν αυτά τα σχήματα.

«Δεν τίθεται πλέον δίλημμα ανάμεσα στο σπίτι και το γραφείο», σχολιάζει ο Mark Dixon, ιδρυτής και CEO της International Workplace Group, ενώ αναφέρει πως «η αποδοτικότητα και η επίδοση κάθε οργανισμού εξαρτώνται από τον τρόπο διαχείρισης των ανθρώπων».

Πηγή: ΟΤ