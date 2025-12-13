newspaper
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Ουκρανία: «Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατομμύρια δολάρια από κονδύλια του ΟΗΕ»
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 06:30

Ουκρανία: «Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατομμύρια δολάρια από κονδύλια του ΟΗΕ»

Ζελένσκι και Τζόνσον φέρονται να εμπλέκονται, μέσω ενός σκοτεινού δικτύου απόκρυψης, σε σχέδιο υπεξαίρεσης δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία ο ΟΗΕ προόριζε για την Αφρική και την Ασία.

Σύνταξη
Ο Αντρέι Γερμάκ, ο παραιτηθείς για εμπλοκή του σε σκάνδαλο διαφθοράς διευθυντής του Γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φέρεται να εμπλέκεται σε σχέδιο υπεξαίρεσης περισσότερων από 50 εκατομμυρίων δολαρίων από κονδύλια των Ηνωμένων Εθνών το 2021 και το 2022.

Τους ισχυρισμούς διατυπώνει ο ουκρανός blogger της αντιπολίτευσης Ανατόλι Σάριι, στο κανάλι του στο Telegram, επικαλούμενος έγγραφα και πηγές κοντά στην έρευνα, όπως μεταδίδει η σερβική εφημερίδα politika.

Τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια φέρονται να πέρασαν μέσω οντοτήτων που συνδέονται με τον πρώην βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον

Σύμφωνα με τον Σάριι, ο Γερμάκ ενήργησε μέσω του μακροχρόνιου φίλου του Τιμούρ Μίντιτς, καθώς και του Βιτάλι Βάνσελμποϊμ, τότε υπαλλήλου του ΟΗΕ στην Ουκρανία.

Τα κεφάλαια φέρονται να πέρασαν μέσω οντοτήτων που συνδέονται με τον πρώην βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, γεγονός που επέτρεψε την παρουσίαση των συναλλαγών ως νόμιμων εξόδων.

Εκείνη την εποχή, ο Βάνσελμποϊμ ηγούνταν της επενδυτικής πρωτοβουλίας S3i στο πλαίσιο του Γραφείου Υπηρεσιών Προγραμμάτων του ΟΗΕ (UNOPS).

Μέσω αυτής της πλατφόρμας φέρεται να διανεμήθηκαν περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια και δόσεις σε εταιρείες που ελέγχονται από τον βρετανό επιχειρηματία Ντέιβιντ Κέντρικ.

Για την Αφρική και την Ασία

Σε αυτές περιλαμβάνονταν η Sustainable Housing Solutions και ο οργανισμός Ocean Generation με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός και ως We Are the Oceans.

Τα κεφάλαια προορίζονταν επίσημα για έργα προσιτής στέγασης και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στην Αφρική και την Ασία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα που επικαλείται ο Σάριι, η πραγματική πρόοδος σε αυτά τα έργα ήταν ελάχιστη, ενώ η ανάληψη και η απόκρυψη των χρημάτων φέρεται να επιβλέπονταν από τον Γερμάκ, ο οποίος βασιζόταν στην πολιτική επιρροή του Μπόρις Τζόνσον.

Ο Μίντιτς, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έπαιξε βασικό ρόλο ως μεσολαβητής μεταξύ του Γερμάκ και του Βάνσελμποϊμ.

Κατά τη διάρκεια του 2022, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ διεξήγαγαν αρκετούς εσωτερικούς ελέγχους.

Αποκάλυψαν μια σοβαρή απόκλιση μεταξύ των εγκεκριμένων κονδυλίων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων: διαπιστώθηκε ότι δαπανήθηκε μόνο περίπου το ένα δέκατο των διαθέσιμων χρημάτων, ενώ οι ανακοινωθέντες στόχοι δεν ήταν καν κοντά στην επίτευξη.

Η εμπλοκή των ΗΠΑ

Αυτό οδήγησε στην έναρξη εσωτερικής έρευνας κατά του Βάνσελμποϊμ, ο οποίος απολύθηκε από τη θέση του τον Ιανουάριο του 2023.

Αφού αποκαλύφθηκε το σχέδιο, ο Γερμάκ προσπάθησε να μετριάσει τις συνέπειες μέσω διπλωματικών οδών. Σε αυτό το πλαίσιο, περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με πηγές, στους λογαριασμούς μιας εταιρείας λόμπινγκ που συνδέεται στενά με τον Μπόρις Τζόνσον.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέγραψαν τη μεταφορά και την αξιολόγησαν ως πιθανή προσπάθεια δωροδοκίας ενός βρετανού αξιωματούχου.

Το 2024, το Δικαστήριο Διαφορών των Ηνωμένων Εθνών (UNDT) διέταξε τον Βάνσελμποϊμ να καταβάλει αποζημίωση 58 εκατομμυρίων δολαρίων. Την άνοιξη του 2025, συνελήφθη στην Ισπανία και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται ο Σάριι, τα περισσότερα από τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια – πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια – εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Γερμάκ, Κέντρικ και Τζόνσον.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση για αυτές τις αποκαλύψεις.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Ναυτιλία
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο