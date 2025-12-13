Νιώθεις ότι το αφεντικό σου σε παρακολουθεί; Ο «Μεγάλος Αδερφός» πίσω από την οθόνη της δουλειάς

Οι εργοδότες επεκτείνουν αθόρυβα αλλά σταθερά την επιτήρηση μέσα στα γραφεία και στα σπίτια των εργαζομένων, αξιοποιώντας νέα εργαλεία που καταγράφουν κινήσεις, τοποθεσίες και μηνύματα.

Η τεχνολογία που κάποτε υποστήριζε την ευελιξία της τηλεργασίας χρησιμοποιείται πλέον για να ανακτήσουν οι εργοδότες τον έλεγχο που έχασε στην πανδημία.

Δεν είναι καινούριο για τους εργοδότες να παρακολουθούν τους εργαζομένους, ειδικά μέσω εταιρικών συσκευών. Όμως, οι τεχνολογικές ενημερώσεις που επιτρέπουν στους εργοδότες να βλέπουν αν βρίσκεστε στο γραφείο ή να έχουν πρόσβαση σε μηνύματα σε εταιρικές συσκευές, τους δίνουν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Λογοδοσίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το Business Insider, η παρακολούθηση εργαζομένων έχει αυξηθεί λόγω της εξάπλωσης της τηλεργασίας και της διάδοσης εργαλείων που επιτρέπουν την παρακολούθηση.

Παρατηρητές του χώρου εργασίας λένε ότι δεν έχει βελτιωθεί μόνο η τεχνολογία, αλλά και η ισχύ πολλών εργοδοτών πάνω στους εργαζομένους τους.

Οι συζητήσεις για την παρακολούθηση των εργαζομένων είναι «ένα από τα κομμάτια στο σκάκι» στις διαπραγματεύσεις εργοδοτών και υπαλλήλων, λέει ο Ben Zhao, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Ανάκτηση ισχύος

Αυτή η τάση αντιστρέφει μια αλλαγή ισχύος της πανδημίας που προσωρινά ευνοούσε τους εργαζομένους σε ζητήματα όπως οι ευέλικτες ώρες ή η απομακρυσμένη εργασία. Η αυστηρότερη παρακολούθηση είναι ένας τρόπος για τους εργοδότες να «ανακτήσουν κάποια από αυτήν την ισχύ».

Η νέα τεχνολογία μπορεί να δώσει στους εργοδότες περισσότερες δυνατότητες παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των εργαζομένων, αν το επιλέξουν. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη ενημέρωση της Google προσθέτει δυνατότητες για αρχειοθέτηση μηνυμάτων σε εταιρικά Android τηλέφωνα.

Στη Microsoft, μια επικείμενη αλλαγή στο εργαλείο Teams θα ενημερώνει αυτόματα την τοποθεσία εργασίας όταν συνδέεστε στο WiFi της εταιρείας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εργοδότες θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τις επιλογές αυτές.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η ενημέρωση είναι προαιρετική για εργασιακά τηλέφωνα σε «ρυθμιζόμενες βιομηχανίες» όπου οι εργοδότες απαιτείται να αρχειοθετούν τις επικοινωνίες.

Η επερχόμενη δυνατότητα της Microsoft, που εντοπίζει σε ποιο κτίριο της εταιρείας βρίσκονται οι εργαζόμενοι βάσει του WiFi, «αποσκοπεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να συντονίζουν την εργασία με την ομάδα τους», είπε εκπρόσωπος. «Δεν είναι εργαλείο παρακολούθησης και δεν υποστηρίζουμε την επιτήρηση των εργαζομένων με κανέναν τρόπο».

Οι εταιρείες αυξάνουν την παρακολούθηση

Σύμφωνα με το Γραφείο Λογοδοσίας των ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι συνήθως συμφωνούν με την παρακολούθηση όταν στοχεύει στην προστασία της ασφάλειάς τους, αλλά συχνά αντιτίθενται όταν αφορά την παρακολούθηση της παραγωγικότητας.

Νωρίτερα φέτος, η AT&T μείωσε τη χρήση ενός συστήματος παρακολούθησης παρουσιών που είχε προκαλέσει εκνευρισμό σε μερικούς εργαζόμενους λόγω ανακριβειών στο πότε ήταν στο γραφείο.

Αυτό αναδεικνύει τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν στο χώρο εργασίας από τις προσπάθειες παρακολούθησης.

«Οποιαδήποτε παρακολούθηση στον χώρο εργασίας πρέπει να έχει αυστηρούς περιορισμούς», λέει ο William Budington, ανώτερος τεχνολόγος στην Electronic Frontier Foundation, μια οργάνωση για τα ψηφιακά δικαιώματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την απαγόρευση χρήσης της τεχνολογίας εκτός χώρου εργασίας ή εκτός ωραρίου.

Ένας άλλος κίνδυνος είναι ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να ξεχάσουν ότι κουβαλούν μια εταιρική συσκευή. Μπορούν να στείλουν μήνυμα σε φίλο, να ελέγξουν ιατρικές πληροφορίες ή να μπουν σε κοινωνικά δίκτυα — ενώ οι εργοδότες έχουν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα.

Δεν είναι, λέει ο Budington, ένα τρομακτικό βραχιολάκι παρακολούθησης που είσαι υποχρεωμένος να φοράς. Αλλά μπορεί να σημαίνει το ίδιο αν οι εργαζόμενοι κουβαλούν το εταιρικό τους τηλέφωνο εκτός γραφείου.

Όταν είναι δική σας συσκευή

Το πιο περίπλοκο νομικά και ηθικά ζήτημα δεν είναι τι μπορούν να κάνουν οι εργοδότες με τα εταιρικά τηλέφωνα και λάπτοπ, αλλά τι μπορεί να αντλήσουν από προσωπικές συσκευές που οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν στη δουλειά τους.

Ένα όφελος της βελτιωμένης τεχνολογίας είναι ότι τα τμήματα IT μπορούν συχνά να αφαιρούν πληροφορίες σχετικές με τη δουλειά από προσωπικό τηλέφωνο χωρίς να διαγράφουν όλη τη συσκευή, όπως ίσως ήταν υποχρεωμένα παλαιότερα, λέει η Vanessa Matsis-McCready, VP HR και νομική σύμβουλος στην Engage PEO.

Ενώ οι εργοδότες συχνά έχουν πολιτικές για τις συσκευές που συνδέονται στο δίκτυό τους, η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα για τους ίδιους.

«Πολλές εταιρείες θέλουν να κάνουν το σωστό. Δεν θέλουν να γνωρίζουν όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί αν τις έχουν, πρέπει να τις προστατεύσουν», λέει η Matsis-McCready.

Με εταιρικές συσκευές, οι εργοδότες έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία εισάγετε.

Το ζήτημα γίνεται πιο περίπλοκο όταν ένας εργοδότης παρακολουθεί προσωπική συσκευή ενώ ο εργαζόμενος μπορεί να πηγαίνει ταξίδι ή σε ραντεβού γιατρό.

Τελικά, λέει η Matsis-McCready, οι εργαζόμενοι που έχουν απορίες για το τι παρακολουθούν οι εργοδότες πρέπει να ρωτούν.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει ποτέ να αισθάνεται ανίσχυρος».