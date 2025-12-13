sports betsson
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Ηρακλής – Άρης Betsson 80-82: Με καλάθι του Τζόουνς ο «Θεός του πολέμου» νίκησε στο κατάμεστο Ιβανώφειο (vid)
Μπάσκετ 13 Δεκεμβρίου 2025 | 18:53

Ηρακλής – Άρης Betsson 80-82: Με καλάθι του Τζόουνς ο «Θεός του πολέμου» νίκησε στο κατάμεστο Ιβανώφειο (vid)

Με μεγάλο καλάθι του Τζόουνς και μοιραίο τον κορυφαίο ως εκείνη τη στιγμή για τον Ηρακλή Φόρμαν, ο Άρης πήρε μεγάλη νίκη (82-80) κατάμεστο Ιβανώφειο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σε ένα κατάμεστο Ιβανώφειο με εξαιρετική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του Ηρακλή, ο Άρης Betsson πέτυχε μεγάλη νίκη με 82-80 για την 10η αγωνιστική της Basket League. Στο 4-5 πλέον το ρεκόρ για τον «Θεό του πολέμο», έπιασε τον «Γηραιό» που έχει επίσης 4-5 μετά την ήττα αυτή.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκειά του, με τον Άρη να παίρνει τα ηνία στο 4ο δεκάλεπτο, να προηγείται με 70-75 με 3:25 πριν τη λήξη χάρη σε τρίποντο του Νουά και να φαίνεται οτι εύκολα δύσκολα θα έπαιρνε τη νίκη. Κάπου εκεί όμως ανέλαβε δράση ο ηγέτης του Ηρακλή Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, που συνεχόμενα καλάθια κι ένα μεγάλο τρίποντο έβαλε μπροστά τους «κυανόλευκους» με 80-79 και 37 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη.

Στην επίθεσή του όμως ο Άρης πέτυχε μεγάλο καλάθι με τον Μπράις Τζόουνς (80-81), με 16 δευτερόλεπτα να απομένουν και να ακολουθεί τάιμ άουτ που κάλεσε ο Ηρακλής. Ακολούθησε λάθος του Φόρμαν ή καλύτερα κλέψιμο του Πουλιανίτη στην επαναφορά της μπάλας, με τον Φόρμαν να κάνει αναγκαστικά φάουλ στον Άντζουσιτς για να σταμτήσει τον χρόνο. Με 9» για το φινάλε του ματς ο Σέρβος γκαρντ του Άρη ευστόχησε μόνο στην πρώτη βολή (80-82) και στον χρόνο που απέμενε ο Φόρμαν αστόχησε σε τρίποντο υπό καλές σχετικά προύποθέσεις από την κορυφή κι έτσι το παιχνίδι έληξε με μεγάλο νικητή τον «Αυτοκράτορα».

Ο Μπράις Τζόουνς με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος του Άρη, ενώ δεύτερος σε απόδοση ήταν ο Νοά με 17 πόντους (αρκετούς στην 4η περίοδο), 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε 40 πόντους μέσα από τη ρακέτα, 29 από τον πάγκο, ενώ το μεγαλύτερο προβάδισμά της ήταν το +8.

Οι διαιτητές: Τσαρούχα, Πιτσίλκας, Αγγελής

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 37-39, 55-56, 80-82

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο 

Ηρακλής (Λούκιτς): Ράιτ-Φόρμαν 25 (4/5 δίποντα, 4/13 τρίποντα, 5/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σμιθ 6 (3/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Μωραΐτης 5 (2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γουέρ 11 (5/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Σύλλας 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Φάντερμπερκ 18 (6/9 δίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Φόστερ, Τσιακμάς 7 (2/8 σουτ), Έντλερ-Ντέιβις 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ)

Άρης BETSSON (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 26 (9/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νουά 17 (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Ίνοκ 5, Χάρελ 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άντζουσιτς 3 (0/6 σουτ, 3/4 βολές), Μήτρου-Λονγκ 8 (3/11 σουτ), Τσαϊρέλης 3, Πουλιανίτης 9 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 1, Κουλμπόκα 8 (2)

